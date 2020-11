Etschpotschmak: Das Fast Food der Nomaden (REZEPT)

Etschpotschmak ist ein tatarisches und baschkirisches Gebäck aus Hefeteig, gefüllt mit Fleisch, Kartoffeln und Zwiebeln. Es ist berühmt für die dreieckige Form und der Name bedeutet wörtlich „drei Ecken“. Diese Mahlzeit wurde früher oft in Militärlagern unter freiem Himmel zubereitet und verzehrt.

Etschpotschmak wird auf eine besondere Weise zubereitet. Die Öffnung in der Mitte ist keine Dekoration, sondern erfüllt einen praktischen Zweck. In die fertige Teigtasche kann dadurch Brühe hineingegossen werden, so dass sie noch saftiger wird. Das Flechtmuster an den Rändern der Teigtasche soll verhindern, dass die Füllung austritt. Üblicherweise wird Lammfleisch für die Zubereitung verwendet, es schmeckt aber auch mit Rind. Fettes Fleisch und jede Menge Zwiebeln machen die Füllung saftiger.

Zu nahezu jeder tatarischen Mahlzeit gibt es Etschpotschmak. Dazu wird Brühe oder Tee serviert. Das Gericht gibt es in jedem Lebensmittelmarkt und Café nicht nur in Tatarstan. In ganz Russland steht es auf der Speisekarte tatarischer Restaurants.

Zutaten (für 14 Stück):

Julia Mulino Julia Mulino

Teig:

150 ml Milch;

400 g Mehl;

1 Ei;

85 g saure Sahne (30 % Fettgehalt);

60 g Butter;

1 EL Zucker;

1 Teelöffel Salz;

18 g Frischhefe.

Füllung:

400 g Lammfleisch mit Fettrand;

100 g Kartoffeln;

200 g Zwiebeln;

Schwarzer Pfeffer;

Kreuzkümmel;

Salz;

150 g Butter.

Zubereitung:

1. Zucker und Hefe in einer Mischung aus Milch und Ei unter Rühren auflösen.

Julia Mulino Julia Mulino

2. 1/3 des Mehls sieben und dazu geben. Mit einem Schneebesen verrühren.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Fügen Sie geschmolzene, aber nicht zu heiße Butter sowie saure Sahne hinzu und verrühren Sie die Mischung gründlich.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Sieben Sie den Rest des mit Salz vermischten Mehls und kneten Sie den Teig in einer Küchenmaschine etwa 15 bis 20 Minuten.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Decken Sie den Teig mit Plastikfolie ab und lassen Sie ihn etwa eine Stunde lang an einem warmen Ort gehen, bis er sich verdoppelt hat.

Julia Mulino Julia Mulino

6. In der Zwischenzeit Fleisch, Zwiebeln und Kartoffeln getrennt in Würfel von 4 bis 5 mm schneiden.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Den fertigen Teig noch einmal kneten und weitere 20 Minuten ruhen lassen.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Zwiebeln zerdrücken, mit Fleisch und Kartoffeln mischen, Salz und Gewürze hinzufügen.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Lassen Sie die Füllung ziehen, während der Teig ruht (s. Schritt 7).

Julia Mulino Julia Mulino

10. Teilen Sie den Teig nun in Stücke von jeweils ca. 50 g. Formen Sie daraus kleine Kugeln, die Sie mit einem Handtuch abdecken. Verarbeiten Sie eine Teigkugel nach der anderen.

Julia Mulino Julia Mulino

11. Kugel flach drücken, einen Esslöffel der Füllung in die Mitte legen.

Julia Mulino Julia Mulino

12. Ränder so übereinander legen, dass ein Dreieck entsteht. In der Mitte bleibt eine Öffnung.

Julia Mulino Julia Mulino

13. Drücken Sie die Ränder fest zusammen.

Julia Mulino Julia Mulino

14. Legen Sie die Teigtaschen nicht zu eng beieinander auf ein Backblech. Lassen Sie sie unter einem Tuch noch ein wenig ruhen und aufgehen.

Julia Mulino Julia Mulino

15. Backen Sie Ihre Etschpotschmaks etwa 45 Minuten lang bei 180 °C.

Julia Mulino Julia Mulino

16. Wenn sie fertig sind, verteilen Sie geschmolzene Butter mit einem Pinsel darüber.

Servieren Sie dazu Brühe oder Tee. Genießen Sie!

Prijatnogo appetita!

Julia Mulino Julia Mulino

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.