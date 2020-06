Eine kurze Geschichte der Wurst in Russland und wie man sie zu Hause kocht (REZEPT)

Trotz der Tatsache, dass das Wort „kolbasa“ (Wurst) und die Produktionstechnologie aus dem Ausland übernommen wurden, haben die Russen immer noch eine einzigartige Tradition in der Herstellung von Wurst.

Die Wurst wurde in Russland erstmals in den Manuskripten der Birkenrindentexte aus dem 12. Jahrhundert erwähnt, doch ihre Massenproduktion begann erst fünf Jahrhunderte später. Peter der Große, ein russischer Kaiser, lud unter anderem deutsche Metzger und Wursthersteller ein, um europäische Kenntnisse in der Zubereitung von Fleischgerichten zu erwerben.

Das Rezept für die berühmte russische „Braunschweiger“ -Wurst stammt genau aus dieser Zeit. Die russischen Wursthersteller entwickelten ihr eigenes Rezept basierend auf den deutschen Erkenntnissen aus dieser Zeit. Braunschweiger ist eine Art geräucherte Salami, die aus 45 Prozent Rindfleisch, 25 Prozent Schweinefleisch und 30 Prozent Fett besteht. In anderen Ländern enthält sie jedoch hauptsächlich Schweinefleisch, manchmal jedoch auch Leber mit einer weicheren Konsistenz.

Ein Originalrezept der Braunschweiger Wurst ist ziemlich speziell und kompliziert zu Hause herzustellen, aber wir können Ihnen helfen, eine Art gekochte Wurst zuzubereiten, die die gleichen Zutaten enthält.

Zutaten für zwei kleine Würste:

zartes mageres Rindfleisch - 300 g

zartes mageres Schweinefleisch - 200 g

geräucherter Speck - 150 g

ungarischer Schweinenacken oder „guanciale“ - 50 g

schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer, Piment, Muskatnuss, Kardamom

Salz

Zubereitung:

1. Das Fleisch in 1 cm große Würfel schneiden.

2. Geben Sie einen kleinen Teil mageres Fleisch (ca. 150 g) in einen Zerkleinerer.

3. Sehr fein schneiden. Es wird mit großen Fleischstücken kombiniert.

4. Schneiden Sie den Speck und den ungarischen Schweinenacken. Wenn Sie keinen ungarischen Schweinenacken haben, nehmen Sie 200 g geräucherten Speck.

5. Die Gewürze in einem Mörser mahlen.

6. Muskatnuss raspeln.

7. Gewürze und Salz zur Fleischmasse geben.

8. Mischen Sie das Fleisch sorgfältig mit Ihren Händen.

9. Decken Sie das Fleisch mit einer Frischhaltefolie ab und lassen Sie es 2 Stunden im Kühlschrank ruhen.

10. Nach zwei Stunden die Hälfte der Fleischmasse (350 g) auf eine Frischhaltefolie legen und zu einer Wurstrolle formen.

11. Halten Sie die Wurst an den Seiten und überprüfen Sie, ob sie geschlossen ist und schön abgerundet in ihrer Form.

12. Verwenden Sie einen Zahnstocher, um die Luft herauszulassen und ein Vakuum zu erzeugen. Dies ist nun die erste Lage.

13. Man wiederholt das Umwickeln der Wurst mit Frischhaltefolie drei Mal.

14. Verwenden Sie zum Schluss die langen Enden der Frischhaltefolie zum Befestigen.

15. Das Wasser wird erhitzt und dann die Wurst hineingegeben. Bitte nicht kochen. Die Wassertemperatur soll zwischen 75 und 85 Grad Celsius liegen.

16. Nehmen Sie dann die Wurst nach 2.5 Stunden heraus. Die Wurst abkühlen lassen und über Nacht in einen Kühlschrank legen.

17. Legen Sie die Frischhaltefolie während des Schneidens in einen tiefen Teller, da sich immer etwas Brühe darin befindet.

18. Die Wurst in Scheiben schneiden und genießen.

Prijatnogo appetita!

