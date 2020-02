Mehr als bloß Pfannkuchen: Das beste russische Bliny-Rezept

Bliny mit Pripek sind völlig unverdient in Vergessenheit geraten. Heute beleben wir dieses köstliche Rezept für Pfannkuchen neu.

Die russische Fastnacht heißt auch Pfannkuchenwoche, denn zu dieser Zeit essen die Russen vor allem Bliny, wie die Pfannkuchen hierzulande genannt werden. Es gibt sie pur, gefüllt, mit Quark- oder Hefeteig, mit süßer, herzhafter oder jeder beliebigen Füllung.

Dieses Jahr habe ich beschlossen, endlich eines der traditionellsten russischen Bliny-Rezepte zu probieren - Pfannkuchen mit Pripek. „Pripek“ ist ein russisches Wort. Es beschreibt keine Füllung im klassischen Sinne, bei der die Bliny mit etwas gefüllt werden, sondern eine Zubereitungsart, bei der die Füllung direkt mit dem Teig vermischt und mitgebacken wird. Früher waren Bliny mit Pripek eine der beliebtesten Pfannkuchen in der Rus. Sie wurden ausschließlich in einem traditionellen russischen Ofen in einer mit Schmalz gefetteten gusseisernen Pfanne zubereitet.

Heute ist dieses Rezept jedoch nicht mehr so beliebt und weit verbreitet - ich denke, es liegt einfach daran, dass Pfannkuchen mit Pripek etwas mehr Zeit und Können erfordern. Ich glaube jedoch, dass Sie, wenn Sie sie einmal gemeistert haben, immer wieder auf diese Variante zurückkommen werden. Einige der traditionellsten süßen und herzhaften Pripeks sind Lauchzwiebeln, gebratene Pilze, gekochte Eier, Buchweizenbrei und gesüßter Tworog (eine Art Quark).

Ich werde einmal Bliny mit Tworog-Honig-Pripek vorstellen und außerdem Pripek aus Pilzen und Gemüse. Es gibt verschiedene Variationen bei der Zubereitung. Zum einen können sie die Füllung in die Pfanne geben und dann mit dem Teig übergießen. Das passt perfekt zu herzhaftem Pripek. Die zweite Zubereitungsmöglichkeit erfordert etwas mehr Geschick. Teig kommt in die Pfanne, darauf die Füllung, die mit einer weiteren Teigschicht bedeckt wird und dann von beiden Seiten brät. Auf diese Art erhalten Sie sozusagen einen doppelten Pfannkuchen mit Füllung. Dies ist der beste Weg, um Bliny mit süßem und cremigem Pripek wie zum Beispiel Tworog zuzubereiten.

Zutaten für den Teig:

300 ml Milch;

100 ml Wasser;

2 Eier;

10 EL Mehl;

2 EL Zucker;

1/3 TL Salz;

1 Esslöffel Öl;

Butter zum Braten.

Zutaten für eine herzhafte Füllung:

200g Pilze;

50 g Spinat;

gemahlener Pfeffer;

Salz;

Öl zum Braten.

Zutaten für eine süße Füllung:

200 g Tworog/Quark/Hüttenkäse;

2EL Sauerrahm oder Sahne;

1 EL Honig.

Zubereitung:

1. Bereiten Sie zuerst den jeweiligen Pripek vor. Für die herzhafte Füllung müssen Sie zunächst die Pilze braten. Ich verwende Champignons, aber Sie können jede essbare Sorte verwenden, ganz nach Belieben und Verfügbarkeit: einfach klein schneiden und zu heißem Öl in eine Pfanne geben. Fügen Sie etwas Salz und frisch gemahlenen Pfeffer hinzu und braten Sie die Pilze bei mittlerer Hitze, bis sie weich sind.

2. Nun bringen Sie etwas grüne Farbe ins Spiel. Häufig wird Pilz-Pripek mit gehackten Zwiebeln zubereitet. Ich nehme jedoch Spinat. Sie können den Spinat auch durch Lauch oder Petersilie ersetzen. Fünf Minuten kochen und dann beiseitestellen.

3. Nehmen Sie für Ihren süßen Pripek weichen Tworog (oder Quark, Hüttenkäse usw.) und verquirlen Sie ihn mit saurer Sahne, damit die Füllung glatter wird. Für einen volleren Geschmack und eine cremigere Konsistenz können Sie statt saurer Sahne auch Schlagsahne verwenden. Dann nach Belieben Honig hinzufügen - mir reicht ein Esslöffel.

4. Bereiten Sie nun den Pfannkuchenteig zu. Zuerst die Eier mit Zucker und Salz verquirlen. Verwenden Sie für den herzhaften Pripek nur einen Esslöffel Zucker, der Grundteig hierfür sollte nicht zu süß schmecken. Für den süßen Pripek können Sie später dem Teig mehr Zucker hinzufügen. Dann fügen Sie Milch und Wasser hinzu und rühren Sie den Teig nochmal.

5. Fügen Sie dann das gesamte Mehl auf einmal hinzu und rühren Sie die Mischung kräftig. Der Teig sollte absolut glatt und ohne Klumpen sein, daher kann das Rühren einige Zeit dauern. Zuletzt etwas Öl - ich verwende normalerweise Sonnenblumen- oder Olivenöl - direkt zum Teig geben und noch einmal verrühren.

6. Erhitzen Sie Butter in der Pfanne. Verteilen Sie einen großzügigen Esslöffel herzhaften Pripek in der Pfanne und geben Sie anschließend den Grundteig darüber.

7. Sobald eine Seite fest ist, wenden Sie den Pfannkuchen und braten die andere Seite ebenfalls goldbraun. Wiederholen Sie den Vorgang, bis ihr herzhafter Pripek aufgebraucht ist.

8. Wenn Sie nun den süßen Pripek verwenden, nehmen Sie auch süßen Grundteig. Dazu können Sie zum Teig noch Zucker hinzufügen. Gießen Sie etwas vom Teig in die heiße Pfanne und warten Sie, bis er etwas fester geworden ist. Verteilen Sie dann etwas Tworog-Füllung auf der ersten Teigschicht und geben Sie wieder etwas Teig darüber. Von beiden Seiten goldbraun braten.

9. Bliny mit Pripek schmecken besonders gut, solange sie noch warm sind. Servieren Sie sie daher frisch aus der Pfanne. Die herzhaften Pfannkuchen können Sie mit etwas frischem, gehackten Gemüse garnieren.

10. Auf die süßen Pfannkuchen geben Sie etwas Puderzucker. Genießen Sie nun Ihre Bliny!

Prijatnogo appetita!

