Schlemmen vor der Fastenzeit: Die Bliny sind der kulinarische Höhepunkt der Butterwoche

Bliny sind in der russischen Küche so beliebt und verbreitet, dass man meinen könnte, das Rezept sei nichts Besonderes. Doch es gibt eine enorme Vielfalt bei der Zubereitung. Hefe-Bliny sind zwar besonders schwierig zuzubereiten, doch gleichzeitig schmeckt diese Variante der Pfannkuchen am besten. Übrigens sind nur Hefe-Bliny traditionell russisch. Sie wurden ursprünglich nicht in der Pfanne sondern im Ofen gebacken. Im Alltag bereite ich lieber Bliny ohne Hefe zu, das geht schneller und ist einfach. Doch ich erinnere mich noch gut an die „sauren” Bliny meiner Großmutter. Diese waren ziemlich dick und zugleich herrlich leicht. Für sie musste ein Vorteig aus Hefe bereitet werden. Meine Großmutter backte sie im Ofen auf einem speziellen Eisenrost. Heraus kamen reichhaltige, fluffige Bliny mit gerillter Oberfläche.

Leider habe ich keinen Ofen und kein Rost wie meine Großmutter, so dass ich solche kulinarischen Meisterwerke nicht produzieren kann. Aber ich liebe dennoch die traditionellen Bliny aus Hefeteig. Sie kann man natürlich auch mit einer normalen Pfanne zubereiten.

Zutaten für die Bliny:

500ml Milch;

250-300g Mehl;

2 Eier;

15g Frischhefe;

40g Butter;

2 Esslöffel Zucker;

½ Teelöffel Salz.

Zutaten für die Füllung:

400g Hüttenkäse, Quark oder Pudding;

100g Schmand;

1 Teelöffel Vanillezucker oder Vanilleextrakt;

Honig.

Zubereitung:

1. Beginnen Sie mit dem Vorteig. In eine Schüssel die Hälfte der Milch geben und Zucker und Hefe hinzufügen. Die Milch sollte warm sein (etwa 40°C), damit die Hefe besser geht. Statt frischer Hefe können Sie auch 7g Trockenhefe verwenden. Vermischen Sie die Zutaten vorsichtig bis sich die Hefe aufgelöst hat. Die Konsistenz des Vorteigs sollte nicht zu fest sein. Geben Sie daher nur höchstens drei bis vier Esslöffel Mehl hinzu.

2. Verrühren Sie alles zu einem glatten Teig, decken Sie die Schüssel mit Folie ab und lassen Sie den Teig an einem warmen Ort ruhen. Der Teig sollte sich verdoppeln und luftig und leicht sein.

3. Nun bereiten Sie den eigentlichen Bliny-Teig zu. Zu ihrem Vorteig geben Sie Eier, geschmolzene Butter und das restliche Mehl mit einer Prise Salz hinzu.

4. Verrühren Sie alles, das Mehl sollte nicht mehr klumpig sein. Geben Sie die restliche Milch hinzu und verrühren Sie auch diese. Decken Sie die Schüssel erneut mit Plastikfolie ab und lassen Sie den Teig eine weitere Stunde an einem warmen Ort gehen.

5. Jetzt geht es endlich los. In eine mit Butter gefettet Pfanne geben Sie einen Löffel Bliny-Teig. Sofort werden sich viele kleine Blasen an der Oberfläche bilden. Das ist gewollt.

6. Backen Sie den Pfannkuchen auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze einige Minuten bis er goldbraun ist. Wenn Sie zwei Pfannen nehmen, sind sie schneller fertig.

7. Nun sollten Sie einen Stapel fluffiger Pfannkuchen haben.

8. Genießen Sie Ihre sauren Bliny pur oder bereiten Sie noch eine Füllung zu, zum Beispiel mit Hüttenkäse. Verrühren Sie diesen mit Schmand, Honig und Vanillezucker bis sie eine glatte Masse haben.

9. Geben Sie zwei Esslöffel der Masse auf einen Pfannkuchen und rollen Sie ihn.

10. Sie können die Bliny kalt oder warm servieren. Sehr gut passt dazu Marmelade aus schwarzer Johannisbeere oder Preiselbeermarmelade.

Prijatnogo appetita!

