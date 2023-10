Sapekanka: Ein Wundergericht aus allem, was Ihr Kühlschrank hergibt

Vielleicht kennen Sie das auch: Manchmal ist man einfach zu faul, lange in der Küche zu stehen oder gar einkaufen zu gehen. Deswegen stellt Ihnen Russia Beyond vier einfache Rezepte vor, deren Zutaten Sie ganz sicher immer zu Hause haben.

Sapekanka ist in Russland sehr beliebt. Es ist sowohl in Schulkantinen als auch bei heimischen Abendessen zu finden. Im Grunde ist russische Sapekanka eine Art Auflauf – ein ofengebackenes Gericht, das aus verschiedenen Zutaten besteht.

Das Beste an Sapekanka ist, dass Sie es mit fast jeder Kombination von Zutaten zubereiten können, so dass Sie Sapekanka normalerweise kochen, wenn Reste verwertet werden müssen. Irgendwelches vergessenes und schon etwas älteres Gemüse im Kühlschrank? Machen Sie Sapekanka! Zu viel Pasta zum Abendessen gekocht? Egal, benutzen Sie es für ein leckeres Zapekanka mit Käse. Hier sind vier Sapekanka Rezepte für jeden Geschmack.

Sapekanka zum Frühstück mit Tworog

Russen beginnen ihren Tag oft mit Eiern und Tworog - diese Art von süßem Sapekanka ist eine großartige Möglichkeit, beides zu kombinieren.

Zutaten:

200 Gramm Tworog

100 Gramm Schmand

Ein großes Ei

Zwei gehäufte Esslöffel Grieß

Zwei Esslöffel Zucker

Eine Prise Salz

Eine Prise Vanille

Butter zum Einfetten

Vermengen Sie den Tworog, die Hälfte des Schmands, Grieß, Ei, Zucker, Vanille und Salz in einer Schüssel und lassen Sie die Masse zehn Minuten ruhen, damit der Grieß aufgehen kann. Die Backformen mit Butter einfetten und mit Grieß bestreuen. Die Mischung in die Formen geben und die Oberfläche mit dem restlichen Schmand bedecken. 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad Celsius backen, abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und mit Sauerrahm oder Marmelade servieren.

Käsiges Sapekanka mit Nudeln

Wäre Lasagne in Russland erfunden worden, hätte man sie wahrscheinlich Makaronnik oder Sapekanka mit Nudeln genannt.

Zutaten:

250 Gramm Nudeln (Penne, Fusilli, Farfalle)

500 Milliliter Milch

200 Gramm Hartkäse

Ein Esslöffel Mehl

Ein Esslöffel Butter

Zwei Knoblauchzehen

Salz

Pfeffer

Um die Käsesoße zuzubereiten, schmelzen Sie die Butter in einer Pfanne und fügen Sie den gehackten Knoblauch hinzu. Als nächstes das Mehl hinzufügen und die Masse bei mittlerer Hitze einige Minuten durchrühren. Daraufhin geben Sie die Milch nach und nach in die Pfanne und rühren weiter, bis die Masse eine schöne und weiche Konsistenz hat. Lassen Sie das Ganze noch einmal aufkochen, geben Sie Gewürze hinzu und dann etwa zehn Minuten bei mittlerer Hitze ruhen lassen. In der Zwischenzeit können Sie die Nudeln bissfest kochen. Dann den Herd ausschalten und den geriebenen Käse in die Soße geben und eine Handvoll zum Bestreuen übriglassen. Die Soße sollte nun eine dicke und zähe Konsistenz haben. Zum Schluss die Nudeln mit der Käsesoße vermischen, alles in die Backform geben, mit dem restlichen Käse bestreuen und 30 Minuten bei 180 Grad Celsius backen, bis der Auflauf goldbraun ist.

Diät Sapekanka mit Kohl

Kohl ist ein absolutes Muss auf dem russischen Tisch. Es ist eine übliche Zutat für Suppen, Salate und Beilagen, so dass es kein Wunder ist, dass sogar ein Sapekanka Rezept mit Kohl existiert.

Zutaten:

400 Gramm Kohl

Zwei große Eier

Ein Glas Schmand

50 Gramm Mehl

100 Gramm Hartkäse

Ein Teelöffel Maisstärke

Butter zum Einfetten

Salz

Pfeffer

Verquirlen Sie Eier, Schmand, Mehl, Maisstärke, Salz und Pfeffer. Den Kohl in Streifen schneiden und mit Salz würzen. Die Backform mit Butter einfetten und den Boden mit dem geschnittenen Kohl bedecken. Dann gießen Sie die cremige Füllung hinein und bestreuen alles mit geriebenem Käse. Backen Sie den Auflauf für 30 Minuten bei 190 Grad Celsius.

Herzhafte Sapekanka mit Buchweizen

Diese Art von Sapekanka ist eine großartige Möglichkeit, um das komplette Abendessen in einer einzigen Ofenform zuzubereiten: Es umfasst Fleisch, Gemüse und natürlich Buchweizen - Russlands ultimativer Gaumenschmaus. Kleiner Tipp: Sie können diese Mahlzeit auch mit jedem übrig gebliebenen Fleisch vom vorherigen Abendessen zubereiten.

Zutaten:

200 Gramm Buchweizen

350 Gramm Hackfleisch

200 Gramm Champignons

200 Gramm Hartkäse

200 Gramm Schmand

Eine Zwiebel

Salz

Pfeffer

Sonnenblumenöl

Braten Sie die gehackte Zwiebel und die Champignons einige Minuten mit Sonnenblumenöl an. Als nächstes fügen Sie das Hackfleisch hinzu, bis es gut durch ist, schmecken Sie es mit Gewürzen ab und stellen Sie es beiseite. Inzwischen den Buchweizen in leicht gesalzenem Wasser kochen. In einer separaten Schüssel den geriebenen Käse und Schmand mischen. Nun bedecken Sie den Boden der Auflaufform zunächst mit einer Schicht Hackfleisch, dann mit der Hälfte des Käses, als nächstes dem Buchweizen und schließlich der anderen Hälfte des Käses. Backen Sie alles für etwa 30 Minuten bei 180 bis 200 Grad Celsius.

