Wie man Masleniza feiert: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Hier können Sie nachlesen, wie Sie sich in einer Maslenizawoche am besten verhalten. Wir verraten Ihnen, an welchem Tag man auf Braut- und Bräutigamschau geht, wie man sich bei der Schwiegermutter einkratzt und was zu tun ist, damit der Sommer warm wird.

Die Maslenizawoche gilt als die schönste russische Festzeit des ganzen Jahres. Eine Woche lang werden in Russland Pfannkuchen (Bliny) gebacken, Verwandte besucht und der Winter verabschiedet. In heidnischen Zeiten wurde Masleniza am 22. März, dem Tag des Frühlingseintrittes, begangen. Mit der Annahme des Christentums wurde sie zu einer Art Vorbereitung auf die Fastenzeit. Im Jahr 2019 dauert die Pfannkuchenwoche (oder Butterwoche) vom 4. bis 10. März. Russia Beyond erklärt Ihnen, wie Sie sich richtig verhalten und was Sie in diesen sieben Tagen tun müssen.

Die Vorbereitungen zur Butterwoche

Vor der Maslenizawoche sollten Sie, wenn möglich, einen Hausputz machen, alte und kaputte Dinge wegwerfen, alles wieder in Ordnung bringen und die Zutaten für die Pfannkuchen sowie Geschenke für Angehörige besorgen.

Montag – Zeit, mit dem Pfannkuchen backen zu beginnen

In der russischen Küche symbolisieren Pfannkuchen die Sonne. Es wird angenommen, dass je mehr Pfannkuchen gebacken werden, desto wärmer und produktiver das Jahr wird.

Im alten Russland wurde während der Maslenizazeit kein Fleisch gegessen, dafür aber Milchprodukte und Fisch verzehrt. Daher waren die beliebtesten Füllungen von Pfannkuchen Hüttenkäse, Sauerrahm, Marmelade, Kaviar und Butter. Diese Tradition wird heute immer noch befolgt und jede Familie hat ihr eigenes bewährtes Pfannkuchenrezept. Der erste Pfannkuchen sollte dabei an einen Bedürftigen mit der Bitte gehen, die Erinnerung an die Verstorbenen zu ehren.

Ebenfalls am Montag wird auf dem höchsten Hügel eine in Lumpen gekleidete Strohfigur, die den Winter symbolisiert, aufgestellt, um die herum die Volksfeste stattfinden.

Dienstag – Zeit, einen Partner auszuwählen

Wenn Sie noch Single sind, ist dieser Tag besonders wichtig für Sie. Vergessen Sie Tinder und mischen Sie sich unter die Leute, die am Masleniza-Dienstag Schlitten fahren, spazieren gehen und flirten. Vielleicht ist ja Ihr Zukünftiger oder Ihre Zukünftige da mit dabei.

Wer möchte, kann darüber hinaus anderen Pfannkuchen zum Kosten mitgeben. Das Wichtigste ist es jedoch, Spaß zu haben! Man sagt nämlich, dass diejenigen, die in der Maslenizawoche keinen Spaß haben, das Jahr in Angst und Trauer verbringen werden – und es gibt keinen Grund, dem nicht zu glauben.

Mittwoch – Zeit, die Schwiegermutter zu besuchen

In der Butterwoche empfängt am Mittwoch die Schwiegermutter ihren Schwiegersohn mit hausgemachten Pfannkuchen. Je reicher der Tisch gedeckt ist, desto besser findet die Mutter die Wahl ihrer Tochter. Wer noch nicht verheiratet ist, nutzt diesen Tag, um seine zukünftigen Schwiegereltern kennenzulernen. Im Allgemeinen richten sich viele Traditionen der Masleniza an junge Leute, die möglichst schnell ein Paar bilden und heiraten sollen.

Zu Besuch kommt man auf keinen Fall mit leeren Händen, sondern bringt etwas Schönes fürs Haus, wie schönes Geschirr, Tagesdecken oder Gebäck mit.

Donnerstag – Zeit, den ganzen Tag zu feiern

An diesem Tag werden Brötchen in Form von Vögeln gebacken, die den Frühling einleiten sollen. So beginnen die Hauptfestlichkeiten der Masleniza und dauern bis Sonntag an. Von morgens bis abends gibt es Straßenfeste, Tänze, Messen und Spiele. Übrigens mag die eine oder andere Tradition heute eher grausam erscheinen, wie beispielsweise die Faustkämpfe oder die Prügelei „Wand zu Wand“.

Freitag – Zeit, die Eltern zu sich einzuladen

Erinnern Sie sich noch daran, dass am Mittwoch die Schwiegermutter den Schwiegersohn empfängt? Am Freitag ist es Zeit für ihren Gegenbesuch samt Freundinnen. Der Schwiegersohn sollte hierbei für die Mutter seiner Auserwählten den Tisch decken und zeigen, was für einen fürsorglichen Ehemann ihre Tochter hat. Früher war es zudem üblich, dass die Schwiegereltern am Vorabend alles, was für die Pfannkuchenzubereitung nötig war, von der Pfanne bis zur Butter, dem jungen Ehepaar zukommen ließen.

Samstag – Zeit, die Schwägerin zu treffen

Hierzu lädt man die Schwägerin, also die Schwester des eigenen Ehemanns, zu einem Besuch bei sich ein und besucht Verwandte oder Freunde. Des Weiteren beschenkt man sich gegenseitig mit leckerem Gebäck und kleinen Mitbringseln.

Sonntag – Zeit, einander um Vergebung zu bitten

Dieser Sonntag wird auch gerne als „Sonntag der Vergebung“ bezeichnet: An diesem Tag ist es üblich, Freunde und Verwandte für alle Vergehen und Fehltritte um Vergebung zu bitten. Vorher nimmt man morgens ein Bad, um die Sünden abzuwaschen. Ferner sollte nicht vergessen werden, die Gräber von Verwandten zu besuchen und dort einen Pfannkuchen zu hinterlassen. Abends verbrennt man schließlich das Abbild von Masleniza und feiert somit den Übergang vom Winter zum Frühling.

