So kochen Sie sibirische Pelmeni

Pelmeni sind in Russland ein Gericht für alle Fälle: Jeder hat sie im Tiefkühlfach vorrätig. Hier erfahren Sie, wie Sie Pelmeni auf sibirische Art zubereiten.

1. Das Geheimnis ist der Teig

Die richtige Konsistenz des Teigs ist bereits die halbe Miete. Er darf beim Kochen nicht aufreißen, sollte aber auch nicht zu dick sein. Für ein optimales Ergebnis sieben Sie das Mehl vor dem Kneten, so bekommt er viel Sauerstoff und wird geschmeidig. Fügen Sie ein wenig Pflanzenöl hinzu.

2. Wie lange muss der Teig geknetet werden?

Den Teig mindestens 10 Minuten kneten. Wenn Sie fertig sind, formen Sie eine Kugel und wickeln Sie diese in Frischhaltefolie oder ein feuchtes Küchentuch. 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen. So entsteht viel Gluten.

3. Saftiges Hackfleisch (unbedingt frisch!)

Für saftige Pelmeni ist Schweinebrust für die Füllung die beste Wahl. Wenn Sie es fettarm bevorzugen, nehmen Sie Schinken oder ein Halsstück. Drehen Sie das Fleisch durch den Wolf. Kochen Sie Fleischbrühe und geben Sie etwas davon zum Gehackten. Rohe Zwiebeln oder Ei geben noch mehr Saftigkeit.

4. Die richtige Größe

In der Regel sind sibirische Pelmeni nur etwa so groß wie eine Walnuss. Das Verhältnis Teig zu Füllung liegt bei 1:1. Beim ersten Mal sollten Sie etwas weniger Füllung nehmen.

5. Pelmeni lieben die Kälte

Legen Sie die frisch zubereiteten Pelmeni für mindestens 10 Minuten in den Gefrierschrank, und kochen Sie sie erst danach. Pelmeni müssen nicht vorher aufgetaut werden. Einmal aufgetaute Pelmeni nicht wieder einfrieren. Der Teig würde beim Kochen aufreißen und die Füllung austreten.

6. Die richtige Zubereitung

Pelmeni brauchen Platz. Kochen Sie Salzwasser in einem großen Topf und rühren Sie die Pelmeni darin regelmäßig um, damit sie nicht aneinanderkleben.

7. Was passt am besten zu Pelmeni?

Ideale Begleiter sind Smetana, Butter und frische Kräuter.

Das Rezept:

(für 80-100 Pelmeni)

Zutaten für den Teig:

Weizenmehl - 600 g;

Wasser - 250 ml;

raffiniertes Sonnenblumenöl - 2 EL;

Hühnerei - 1 Stück;

Salz - eine Prise;

Zucker - eine Prise.

Zutaten für die Füllung:

Rindfleisch - 230 g;

Schweinefleisch - 230 g;

Zwiebeln (mittlere Größe) - 1 Stück;

Salz - 3/4 TL;

gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack.

Zubereitung:

1. Sieben Sie das Mehl auf die Arbeitsfläche und formen Sie eine Kuhle, in die Sie Ei, Sonnenblumenöl, Salz und Zucker geben. Verkneten Sie die Zutaten und geben Sie nach und nach etwas Wasser dazu. Der Teig sollte nicht an den Händen kleben. Sie müssen mindestens 10 Minuten kneten!

2. Formen Sie den Teig zu einer Kugel und lassen Sie ihn 30 Minuten unter Frischhaltefolie bei Raumtemperatur ruhen.

3. Rindfleisch, Schweinefleisch und Zwiebeln in mittelgroße Stücke schneiden und durch den Fleischwolf drehen. Mit Salz und gemahlenem schwarzen Pfeffer würzen und glattrühren. Ist die Masse zu trocken, fügen Sie etwas kaltes Wasser hinzu.

4. Formen Sie aus Ihrer Teigkugel eine Rolle und teilen Sie diese in zwei Hälften. Verpacken Sie eine Hälfte in Frischhaltefolie (für die zweite Portion). Die andere rollen Sie mit einem Nudelholz auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus.

5. Stechen Sie mit einem Glas kleine Kreise aus dem Teig aus.

6. Drücken Sie jeden Teigkreis mit den Fingern noch einmal glatt. Geben Sie etwas Füllung darauf und legen Sie Ihre Teigkreise an den Rändern übereinander. Den Rand gut festdrücken.

7. Legen Sie die Pelmeni (ggf. mit Mehl bestäuben) auf einem bemehlten Tablett aus (nicht übereinanderlegen) und stellen Sie sie 40 bis 60 Minuten ins Gefrierfach. Anschließend können Sie die Pelmeni kochen oder sie in einen Gefrierbeutel geben. Sie kleben nun nicht mehr zusammen.

8. Wasser in einem großen Topf kochen und leicht salzen. Lorbeerblatt und schwarzen Pfeffer hinzufügen. Wenn das Wasser zu kochen beginnt, Pelmeni hinzugeben. Rühren, damit die Pelmeni nicht am Boden kleben. Wenn die Pelmeni an die Oberfläche kommen, für weitere 5 bis 7 Minuten kochen.

9. Pelmeni können mit oder ohne Brühe gegessen werden. Sie werden am besten mit Butter, Smetana und/oder frischen Kräutern serviert.

Prijatnogo appetita!

