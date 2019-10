Die ultimative Anleitung für einen köstlichen Borschtsch!

Woher das Rezept für Borschtsch stammt, ist unbekannt. Wahrscheinlich tauchte es erstmals auf dem Gebiet der Kiewer Rus auf. Eines ist jedoch sicher, es erfreut sich mittlerweile in ganz Osteuropa immenser Beliebtheit und Vielfalt.

In der Ukraine ist Borschtsch ohne Rote Beete und Schmalz undenkbar. In Russland war es früher eher eine saure Suppe mit Vogelmiere und Kohl. Kartoffeln, Tomaten und Paprika kamen erst in den 1930er Jahren hinzu.

Zu Sowjetzeiten stand diese Suppe auf jeder Speisekarte.

Hier finden Sie zahlreiche Tipps für die Zubereitung des slawischen Klassikers Borschtsch.

1. Je mehr, desto besser

Borschtsch wird nicht in kleinen Mengen zubereitet. Sie brauchen mindestens einen Drei-Liter-Topf. Sie werden bestimmt Besuch von Ihren Freunden bekommen, wenn diese wissen, dass Sie Borschtsch kochen. Und falls nicht, Borschtsch gehört zu den Suppen, die am zweiten Tag fast noch besser schmecken. Sie wird nicht schlecht, sie können sie immer genießen.

2. Geben Sie reichlich Fleisch und Knochen hinzu

Die Basis eines guten Borschtsch ist die Fleischbrühe. Rippchen, Keule oder Ochsenschwanz eignen sich dafür sehr gut. Auch Knochenmark sorgt für einen kräftigen Geschmack. Geräucherter Schweinespeck oder Haxe machen die Brühe rauchig und saftig. Dazu kommt noch Fleisch.

3. Denken Sie an die Rote Beete

Jetzt geht es ums Gemüse. Die Besonderheit eines Borschtsch-Rezepts liegt vor allem in der Art und Weise, wie die roten Rüben zubereitet werden, bevor sie in die Suppe kommen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: gedämpft, gekocht oder gebacken. Wir empfehlen backen. Es konserviert die natürliche Süße und die lebendige Farbe der Rüben. Auch ein Löffel Essig hilft dabei, die Farbe zu erhalten.

Die Rüben werden mit Paprika gemischt, dazu kommen Tomaten und Tomatenmark. Zwiebeln, Karotten und Knoblauch werden in der Regel separat gekocht. Sie können die rote Beete fünf Minuten vor Ende der Kochzeit hinzufügen, dann verfärben sich die Kartoffeln nicht. Stört Sie das nicht, können Sie die Suppe nach unserem Rezept zubereiten.

4. Gewürze

Nach all dem Gemüse kommen nun die Gewürze. Sie sind ebenfalls sehr wichtige Zutaten: schwarzer Pfeffer, Kräuter wie Petersilie und Dill, ein Lorbeerblatt und etwas extra Knoblauch ergeben den guten Geschmack. Wenn Sie dann noch das Gemüse mit Schmalz kochen, verleiht das dem Borschtsch einen ganz besonderen Charakter.

5. Saure Sahne

Den letzten Schliff, der Sie begeistern wird, bekommt Ihr Borschtsch durch einen Löffel saurer Sahne.

Zutaten:

500 g Rindfleisch am Knochen;

400 g Rinderknochen;

1 geräucherte Schweinshaxe;

3-4 mittelgroße Knollen rote Beete;

2 Zwiebeln;

1 Karotte;

3-4 Knoblauchzehen;

1 rote Paprika;

3-4 Tomaten;

2 EL Tomatenmark;

2-3 Kartoffeln;

½ Kohl;

1 EL Essig;

Lorbeerblatt, Zucker, Salz, Pfeffer, Dill, Petersilie;

Schmalz;

Sauerrahm (saure Sahne).

Zubereitung:

1. Bereiten Sie Ihre Zutaten vor. Legen Sie das Fleisch in einen Topf mit drei bis vier Litern kaltem Wasser. Geben Sie ein Lorbeerblatt und einige schwarze Pfefferkörner hinzu. Die Flüssigkeit zum Kochen bringen und Schaum abschöpfen. Wenn die Brühe klar ist bei mittlerer Hitze mit Deckel zwei bis drei Stunden kochen lassen.

2. Wenn sich das Fleisch vom Knochen gelöst hat, ist Ihre Brühe fertig. Entfernen Sie die Knochen und das Fleisch. Die Knochen können Sie wegwerfen, das Fleisch schneiden Sie in kleine Stücke und geben es zurück in die Brühe.

3. Bereiten Sie das Gemüse vor, während Ihre Brühe kocht. Waschen Sie die roten Rüben, pinseln Sie sie mit Öl ein und backen Sie sie in Alufolie gewickelt im vorgeheizten Backofen bei 200°C ein bis eineinhalb Stunden, bis sie in der Mitte weich sind. Danach schälen Sie sie und reiben sie.

4. Die rote Paprika und die Tomaten in Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Schmalz anbraten.

5. Geben Sie die geriebene rote Beete, einen Esslöffel Zucker und den Essig hinzu. Drei Minuten kochen lassen, Tomatenmark hinzugeben und weitere drei Minuten kochen.

6. Möhre schälen und raspeln.

7. Zwiebeln würfeln und Knoblauch hacken.

8. Die Zwiebeln in einer separaten Pfanne glasig dünsten und später erst die Möhre und dann den Knoblauch hinzufügen und garen. Lassen Sie das Gemüse nach dem Garen noch eine Minute länger kochen.

9. Fügen Sie zu Ihrer Fleischbrühe zuerst die Zwiebel-Karotten-Mischung hinzu. Aufkochen und drei Minuten simmern lassen. Dann die Rübenmischung dazugeben und erneut aufkochen.

10. Während Ihre Suppe leicht köchelt, schälen und schneiden Sie die Kartoffeln in kleine Würfel und geben Sie zur Suppe. Kochen Sie sie für etwa acht bis zehn Minuten, bis sie weich sind.

11. Schneiden Sie den Kohl in Streifen und geben Sie ihn in die Suppe. Wieder drei Minuten kochen lassen.

12. Nun würzen Sie den Borschtsch mit Salz, schwarzem Pfeffer und Kräutern. Schalten Sie jetzt die Hitze aus, setzen Sie einen Deckel auf den Topf und lassen Sie die Suppe für mindestens eine Stunde ziehen.

Nach der harten Arbeit, dürfen Sie nun endlich den Borschtsch genießen. Aber vergessen Sie nicht die saure Sahne!

