Ossetien ist eine wunderschöne Gebirgsrepublik im Süden Russlands. Der Boden eignet sich nicht für die Landwirtschaft, doch gibt es endlose Weideflächen. Aus Ossetien kommt daher gutes Fleisch. Vegetarier haben es dort schwer. Die ossetischen Männer sind überzeugt, dass Fleisch ihnen Manneskraft verleiht. Nicht genug davon zu essen, so glauben sie, könne ihnen dauerhaft schaden. Es ist unmöglich, dagegen zu argumentieren.

Wie auch immer, eine Lywscha-Suppe zu kochen, ist einfach. Die Zutaten sind überall erhältlich. Das Rezept ist unkompliziert. Aber es gibt ein kleines Geheimnis dabei. Wissenschaftler nennen die besondere Zutat Thymus serpyllum, kriechenden Thymian. Der wächst überall im Kaukasus. Die Einheimischen schätzen ihn nicht nur wegen seines pikanten Geruchs und Geschmacks. Thymian enthält Selen und Molybdän und soll sich positiv auf die Männlichkeit auswirken. Er trägt zur Produktion von Testosteron bei. Vielleicht geben wir deshalb in Ossetien so viel Thymian in Fleisch- und Geflügelgerichte und sogar in Tee.

Um nun die beste Suppe für Männer zuzubereiten, schneiden Sie einfach Fleisch und Kartoffeln in große Stücke und – nicht vergessen – fügen Thymian hinzu...

Zutaten:

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

600-700 g Rindfleisch (für eine klarere Brühe verwenden Sie besser fettarmes Fleisch);

5 Kartoffeln;

reichlich Zwiebeln (ich nehme drei);

3 Knoblauchzehen;

2 Karotten;

Öl (oder Butter) zum Anbraten der Zwiebeln;

ein paar Zweige frische Petersilie oder Dill, am besten beides;

Salz und Pfeffer nach Belieben;

Thymian (natürlich!)

Zubereitung:

1. Das Rindfleisch in große Würfel schneiden.

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

2. In kaltem Wasser aufkochen und anschließend auf kleiner Flamme weiterkochen.

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

3. Schaum regelmäßig abschöpfen, um eine klare Brühe zu bekommen.

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

4. Nun haben Sie etwa eine Stunde Zeit für das Gemüse. Zuerst schneiden Sie die Zwiebeln klein und braten Sie mit etwas Öl oder Butter an.

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

5. Ich finde es schön, wenn die Suppe ein wenig bunt aussieht. Daher schneide ich die Karotten in recht große Stücke. Sie können Sie aber auch reiben.

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

6. Nicht vergessen: Große Stücke! Vierteln Sie die Kartoffeln. Macht bei fünf Kartoffeln zwanzig Stücke.

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

7. Nach etwa einer Stunde ist das Fleisch gar. Nun fügen Sie die gebratenen Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln und Pfeffer hinzu. Lassen Sie alles zehn Minuten kochen. Dann kommt hinzu: Salz, zerdrückte Knoblauchzehen, gehackter Dill und Petersilie und – natürlich – Thymian.

Salina Plechanowa Salina Plechanowa

8. Nun müssen Sie noch etwa fünfzehn bis zwanzig Minuten Geduld haben. Und dann ist sie fertig, Ihre neue Lieblingssuppe: Lywscha! Servieren Sie sie heiß mit etwas saurer Sahne.

Prijatnogo appetita!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.