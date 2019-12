Fünf außergewöhnliche Wareniki-Rezepte von der Moskauer Königin der Teigtaschen

Pressfoto Pressfoto

Alena Solodowitschenko ist Köchin im Moskauer Restaurant „Warenitschnaja No. 1“. Ihre Spezialität sind Teigtaschen, auf Russisch Wareniki genannt. In ihrem kürzlich erschienenen Buch „Fräulein Warenitschnayja: beliebte und außergewöhnliche Wareniki, Pelmeni und andere Leckereien“ teilt sie ihre Küchengeheimnisse.

1. Kartoffel-Wareniki mit gedünstetem Gemüse

Zutaten für den Teig:

270 ml Wasser;

Premium Weizenmehl 550 g + etwas zum Bestäuben der Teigtaschen;

eine Prise Salz;

250 g Kartoffeln.

Zutaten für die Füllung:

400 g Aubergine;

400 g Zucchini;

50 ml Sonnenblumenöl;

500 g Champignons;

drei Knoblauchzehen;

450 g Zwiebeln;

Salz;

eine Prise gemahlener schwarzer Pfeffer;

getrockneter Basilikum.

Zubereitung:

1. Kartoffeln kochen und pürieren, etwas abkühlen lassen.

2. Mehl auf eine Arbeitsfläche geben und eine Mulde formen. Darein Wasser und das warme Kartoffelpüree füllen. Zur Mitte hin kneten. Wenn der Teig zu klebrig ist, mehr Mehl nehmen. Den Teig zu einer Kugel formen, mit einem Küchentuch abdecken und 30 Minuten ruhen lassen.

3. Geschältes Gemüse und Pilze in kleine Würfel schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Auberginen und Zucchini dazugeben und kurz braten. Zwiebeln in einer separaten Pfanne anbraten, die Champignons dazugeben sowie das restliche Gemüse. Flüssigkeit abgießen. Knoblauch, Salz, Pfeffer und Basilikum darüber geben und umrühren.

4. Den Teig dünn ausrollen, in Kreise schneiden, die Füllung darauf geben und eine Teigtasche daraus formen.

5. Wareniki in Salzwasser ca. 4 Minuten kochen. (Die Wareniki sind schnell gar.)

2. Buchweizen-Wareniki mit Hähnchen und Champignons

Zutaten für den Teig:

590 g Buchweizenmehl + etwas zum Bestäuben der Teigtaschen;

380 ml Wasser;

je eine Prise Salz und Zucker.

Zutaten für die Füllung:

800 g Hähnchenschenkel;

200 g Champignons;

350 g Zwiebeln;

2 EL Sonnenblumenöl;

½ Tasse Hühnerbrühe;

je eine Prise Salz und gemahlenen schwarzen Pfeffer.

Zubereitung:

1. Bereiten Sie den Teig wie beim ersten Rezept zu. Lassen Sie ihn 30 Minuten unter Frischhaltefolie ruhen.

2. Kochen Sie die Hähnchenschenkel, entfernen Sie die Haut, und drehen Sie das Fleisch durch den Fleischwolf. Gewürfelte Zwiebel in Pflanzenöl anbraten, Champignonwürfel dazugeben und ebenfalls kurz braten. Die gebratenen Champignons, Zwiebeln, Salz und Pfeffer zum Hähnchenfleisch geben. Mit der Hühnerbrühe mischen.

3. Den Teig dünn ausrollen, in Kreise schneiden, die Füllung darauf geben und eine Teigtasche daraus formen.

4. Wareniki in Salzwasser ca. 4 bis 5 Minuten kochen.

3. Schokoladen-Wareniki mit Kirschen

Zutaten für den Teig:

530 g Premium Weizenmehl + etwas zum Bestäuben der Teigtaschen;

90 g Zucker;

35 ml Sonnenblumenöl;

70 g Kakaopulver;

270 ml Wasser;

eine Prise Salz;

eine Messerspitze Vanille.

Zutaten für die Füllung:

1,5 kg entsteinte tiefgefrorene Kirschen;

350 g Zucker;

eine Messerspitze Vanille;

gemahlener Zimt.

Zubereitung:

1. Kakaopulver in Wasser auflösen. Teig wie in Rezept 1 zubereiten. Mit Frischhaltefolie abdecken und 30 Minuten ruhen lassen.

2. Mischen Sie die gefrorenen Kirschen mit Zucker, Vanillin und Zimt.

3. Den Teig dünn ausrollen, in Kreise schneiden, die Füllung darauf geben und eine Teigtasche daraus formen.

4. Wareniki in Salzwasser ca. 4 bis 5 Minuten kochen.

Die Wareniki können mit Vanille-Smetana-Sauce serviert werden. Mischen Sie dazu Smetana mit Kondensmilch in einem beliebigen Verhältnis und fügen Sie ein wenig Vanille hinzu.

