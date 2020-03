Russischer Schtschi: So kochen Sie die berühmte sämige Sauerkrautsuppe

Sauerkraut hat seit langem einen besonderen Platz in der russischen Küche. Der Kohl hält sich eingelegt nicht nur länger, er ist in dieser Form auch sehr gesund. Lassen Sie sich unser Rezept für Schtschi, eine traditionelle Sauerkrautsuppe, schmecken. Genießen Sie den süß-sauren Geschmack, gebratene Pilze und eine geheime Zutat.

Zutaten:

Julia Mulino Julia Mulino

250 g Sauerkraut;

2 große Kartoffeln;

150 g Bohnen (über Nacht eingeweicht);

1 Karotte;

¼ Selleriestange;

2 Zwiebeln;

2 Knoblauchzehen;

1 Esslöffel Tomatenmark;

2 Esslöffel Mehl;

Sonnenblumenöl;

getrocknete Steinpilze (über Nacht eingeweicht);

1 Esslöffel Zucker;

Salz;

Pfeffer;

Lorbeerblätter.

Zubereitung:

1. Die eingeweichten Bohnen und Steinpilze in einen Topf geben, drei Liter Wasser hinzugeben sowie Zwiebeln und Salz. Die Brühe zum Kochen bringen und 15 Minuten köcheln lassen. Zwiebeln entnehmen. Die Brühe weitere 75 Minuten kochen (bis die Bohnen weich sind). In der Zwischenzeit Karotten, Sellerie und Knoblauch reiben und die zweite Zwiebel in halbe Ringe schneiden.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Karotten, Sellerie, Zwiebeln und Knoblauch drei Minuten in Öl braten. Fügen Sie Tomatenmark hinzu. 15 Minuten schmoren lassen, bis das Gemüse weich ist.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Gleichzeitig den Kohl zehn Minuten in einer separaten Pfanne mit Deckel mit Zucker in Öl schmoren. Wenn Sie hausgemachten knusprigen Kohl haben, müssen Sie etwas Brühe hinzufügen und den Kohl länger schmoren, bis er weich ist.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Wenn die Brühe aus Bohnen und Pilzen fertig ist, füllen Sie etwas Brühe in ein Glas und lassen sie abkühlen. Nun die Kartoffeln in den Topf geben.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Nach zehn Minuten das gebratene Gemüse und den Kohl in die Suppe geben. Weitere zehn Minuten kochen lassen.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Jetzt fügen Sie die geheime Zutat für mehr Sämigkeit hinzu. Nehmen Sie eine kleine Pfanne und erhitzen Sie darin einen gehäuften Esslöffel Mehl, bis es schön golden wird. Schalten Sie die Hitze aus und geben Sie die kalte Brühe in das Mehl. Rühren Sie, bis eine Creme entsteht. Geben Sie diese Mischung zur Suppe.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Lorbeerblätter hinzufügen. Fertig.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Servieren Sie Schtschi mit Gemüse und Sauerrahm.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Lassen Sie die Suppe vor dem Servieren noch eine Weile ziehen. Die Russen sind überzeugt, dass die Schtschi am nächsten Tag noch viel besser schmeckt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.