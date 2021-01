Süßer Krupenik: Russisches Dessert mit Hirse, Kürbis und Zitrusduft (REZEPT)

Ein klassischer Krupenik ist ein Pudding aus Quark und Eiern mit Getreide. Normalerweise wird Buchweizen oder Grieß als Hauptbestandteil verwendet. Das Wort „krupenik“ leitet sich vom russischen Wort „krupa“ (Getreide) ab.

Dieses Gericht gibt es auch in süßen Variationen. Eine ist Krupenik mit Hirse. Kürbis bringt Farbe ins Spiel, sie können aber auch Äpfel und Rosinen verwenden. Verfeinern Sie den Geschmack mit Zitronen- und Orangenschale. Süßer Krupenik wird mit saurer Sahne oder Joghurt serviert.

Zutaten:

Für die Füllung:

100 g Hirse;

250 g Sahnequark;

2 Eier;

120 g Zucker;

25 g Butter;

200g gewaschener und geschälter Kürbis;

Salz;

Orangenschalen;

Vanille.

Für den Teig:

150 g Mehl;

75 g kalte Butter;

1 Ei;

60 g Zucker;

½ Teelöffel Backpulver;

Zitronenschale.

Um den Teig zu machen benötigen Sie zudem:

Backform, 18 cm;

Backpapier;

1 kg getrocknete Bohnen oder Erbsen.

Zubereitung:

1. Verrühren Sie alle Zutaten für den Teig (Mürbeteig), bis eine homogene Masse entstanden ist.

2. Legen Sie Backpapier in die Backform und bestreichen Sie die Ränder der Form mit Butter.

3. Verteilen Sie den Teig gleichmäßig in der Backform, um einen Kuchenboden zu erhalten. Stellen Sie die Form mit dem Teig in den Kühlschrank, während Sie die Füllung vorbereiten.

4. Hirse waschen, 300 ml Wasser und etwas Salz hinzufügen und ca. 15-20 Minuten kochen, bis die Hirse weich wird.

5. In der Zwischenzeit den Kürbis waschen, schälen und in Würfel schneiden.

6. Butter in einer Pfanne schmelzen, Kürbiswürfel und Zucker (20 g) hinzufügen. Etwa 10 Minuten weich schmoren lassen. Die Hitze reduzieren. Orangenschale hinzufügen und abkühlen lassen.

7. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Hirse fertig sein. Lassen Sie sie ebenfalls abkühlen.

8. Nehmen Sie die Form mit dem Teig aus dem Kühlschrank. Feuchten Sie das Backpapier an und legen Sie es auf den Teig.

9. Geben Sie getrocknete Bohnen oder Erbsen in die Form, so dass der Teig vollständig bedeckt ist. So verhindern Sie ein Schmelzen des Teigs. Stellen Sie die Form bei 220 °C in den Ofen. 10 Minuten backen lassen.

10. Während sich der Boden im Ofen befindet, Hirse und Kürbis mischen.

11. Quark, Eier, Zucker (100 g), Vanille mischen und zur Hirse-Kürbis-Mischung geben.

12. Nehmen Sie die Form mit dem Boden aus dem Ofen. Entfernen Sie vorsichtig das Papier mit den Bohnen und geben Sie die Füllung auf den Boden.

13. Stellen Sie den Ofen auf 180 °C und backen Sie den Kuchen etwa 30 Minuten lang. Die Hitze auf 150 °C reduzieren und den Kuchen weitere 30 Minuten backen. Er sollte in der Mitte aufgehen.

14. Lassen Sie den Kuchen abkühlen.

15. Sie können ihn warm (nicht heiß) oder kalt mit Sahne oder Kissel servieren.

Prijatnogo appetita!

