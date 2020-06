Tscharodejka: Ein bezaubernder russischer Kuchen und Symbol Moskauer Kindheit (REZEPT)

Dieser Kuchen hat eine 40-jährige Geschichte und war der erste Kuchen in der UdSSR, den man lange aufbewahren konnte. Jetzt können Sie Tscharodejka in Ihrer Küche selbst backen und genießen.

Tscharodejka war in der späten Sowjetzeit zweifellos der Lieblingskuchen vieler Moskowiter, und er wurde so ziemlich in jeder Moskauer Konditorei verkauft. Tscharodejka bedeutet auf Russisch „Zauberin“, und der Kuchen verdient diesen Namen wirklich. Auf den ersten Blick ist nichts Besonderes daran. Der Kuchen besteht aus zwei Schichten Biskuitteig, cremigem Pudding und Schokoladenglasur. Die Kombination dieser einfachen Zutaten bietet Ihnen jedoch einen der leichtesten, luftigsten und leckersten Kuchen, auf den man immer gerne wieder zurückkommt.

Was den Geschmack angeht, war ich aufrichtig überrascht, wie sehr Tscharodejka einem anderen Hit sowjetischer Desserts sehr ähnlich ist - Ptitschje Moloko oder Vogelmilchkuchen. Der Unterschied besteht darin, dass das Rezept von Tscharodejka weitaus weniger kompliziert ist, da Tscharodejka anstelle des typischen Soufflés aus Vogelmilch einen cremigen Vanillepudding enthält.

Victoria Drey Victoria Drey

Zutaten für den Biskuitboden:

120 g Mehl;

120 g Zucker;

4 Eier;

½ TL Backpulver;

eine Prise Salz.

Zutaten für die Creme:

300 ml Milch;

70 g Zucker;

1 Ei;

2 EL Maisstärke/Mehl;

1 TL Vanilleextrakt/Zucker;

200 ml Sahne;

eine Prise Salz.

Zutaten für die Glasur:

60 ml Milch;

30 g Butter;

3 EL Kakaopulver;

2 EL Zucker.

Zubereitung:

1. Beginnen Sie mit Ihrem Grundbiskuitteig: In einer großen Schüssel Eier, Zucker und Salz mit einem Mixer verquirlen, bis die Mischung luftig und durchscheinend wird.

Victoria Drey Victoria Drey

Nehmen sie sich Zeit und rühren Sie mindestens 7 Minuten bis die Mischung schön locker ist.

Victoria Drey Victoria Drey

2. Sieben Sie anschließend das Mehl mit dem Backpulver auf die Oberfläche der Eimasse und rühren Sie den Teig vorsichtig mit einem Kochlöffel um. Heben Sie das Mehl sehr vorsichtig darunter, damit Ihr luftiger Teig nicht zusammenfällt.

Victoria Drey Victoria Drey

3. Wenn die Zutaten gut vermischt sind, geben Sie den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Backform.

Victoria Drey Victoria Drey

4. Backen Sie alles für 30-40 Minuten bei 180° C und stellen Sie es beiseite: Achten Sie darauf, den Biskuitteig nicht aus der Form zu nehmen, bis er vollständig abgekühlt ist.

Victoria Drey Victoria Drey

5. In der Zwischenzeit wird die Puddingcreme zubereitet: In einem Topf Ei, Zucker, Mehl oder Maisstärke und eine Prise Salz mischen – dann alles verrühren.

Victoria Drey Victoria Drey

6. Die Hälfte der Milch hinzufügen und mit einem Schneebesen glattrühren und bei mittlerer Hitze erwärmen. Wenn die Mischung noch heiß ist, fügen Sie die andere Hälfte der Milch unter ständigem Rühren hinzu - anfangs ist die Mischung sehr dünn und flüssig, aber in ein paar Minuten werden Sie feststellen, wie schnell cremig und fester sie wird. Es ist wichtig, die Creme ständig zu rühren, damit keine Klumpen entstehen. Wenn die Creme fest wird, noch eine Minute weiter köcheln und dann vom Herd nehmen. Decken Sie den Pudding mit Frischhaltefolie ab, die die Creme berührt, damit sich kein Kondenswasser bildet, und lassen Sie alles in einer kühlen Ecke stehen, bis er vollständig ausgekühlt ist.

Victoria Drey Victoria Drey

7. In einer sauberen Schüssel die sehr kalte Sahne schlagen, bis weiche Spitzen erscheinen, und dann beiseitestellen.

Victoria Drey Victoria Drey

8. Zum abgekühlten Pudding die Schlagsahne hinzufügen und vorsichtig mit einem Kochlöffel unterheben.

Victoria Drey Victoria Drey

9. Entfernen Sie nun den Biskuitboden aus der Backform und schneiden Sie ihn vorsichtig in zwei gleiche Schichten.

Victoria Drey Victoria Drey

10. Um den Kuchen zusammenzusetzen, legen Sie die erste Biskuitschicht auf einen Teller und verteilen Sie darauf die Füllung. In einigen Tscharodejka- Rezepten wird empfohlen, die Biskuitschichten mit Zuckersirup zu tränken, aber ich mache das nicht. Obwohl es den Teig weicher macht, wird der Kuchen für meinen Geschmack zu süß.

Victoria Drey Victoria Drey

11. Mit der zweiten Teigschicht abdecken. Für den oberen Teil des Kuchens verwende ich immer die „untere“ Hälfte des Teigs, weil er gleichmäßig und flach ist.

Victoria Drey Victoria Drey

12. Die restliche Creme auf der Oberfläche des Kuchens verteilen. Dieser Schritt ist optional, aber ich denke, er macht den Kuchen ansprechender. Etwa 30 Minuten im Kühlschrank stehen lassen, damit der Kuchen vor dem Glasieren leicht aushärtet.

Victoria Drey Victoria Drey

13. Für die Glasur Milch, Kakaopulver, Zucker und Butter in einem Topf mischen und bei schwacher Hitze aufwärmen.

Victoria Drey Victoria Drey

14. Die Glasur nun ständig weiter rühren, bis sie leicht dicker, sehr glatt und glänzend wird.

Victoria Drey Victoria Drey

15. Den Kuchen von allen Seiten mit der Glasur bestreichen und ihn für mindestens 4-5 Stunden oder besser über Nacht in den Kühlschrank stellen. Genießen Sie Ihren leckeren Tscharodejka mit einer Tasse guten Kaffees!

Prijatnogo Appetita!

Victoria Drey Victoria Drey

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.