3 Rezepte für gefüllten Kürbis auf russische Art (REZEPTE)

Vor dem Füllen wird der Kürbis meist in zwei bis vier Zentimeter breite Ringe geschnitten oder in „Schiffchen“, indem er durchgeschnitten und ausgehöhlt wird, um Platz für die Füllung zu schaffen. Besonders gut eignen sich kleinere Gartenkürbisse, die zylindrisch gewachsen und etwa 15 Zentimeter lang sind.

1 Kürbis mit Fleisch

Dieses hausgemachte Gericht ist seit langem ein Klassiker der sowjetischen/russischen Küche. Neben Hackfleisch können Sie die Füllung auch mit Tomaten, Reis oder anderen hausgemachten Getreidesorten anreichern.

Rezept:

Reis (20 g) kochen, bis er halb gar ist. Eine halbe Zwiebel würfeln, eine mittelgroße Karotte raspeln, alles in Pflanzenöl anbraten. Zwei gewürfelte Tomaten dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Reis und die gehackten Kräuter unterrühren und ggf. salzen. Einen großen oder zwei mittlere Kürbisse in vier Zentimeter breite Scheiben schneiden und in der Mitte aushöhlen, so dass ein Ring entsteht. Legen Sie den Kürbis bzw. die Kürbisse auf Backpapier und geben Sie die Füllung in die Mitte eines jeden Kürbisrings. Sie können sie mit Folie abdecken oder mit Smetana (saurer Sahne) / Mayonnaise bestreichen oder mit geriebenem Käse bestreuen. Im vorgeheizten Backofen (180°C) 25 Minuten backen.

2 Kürbis mit Reis und Schmelzkäse

Dieses Gericht ist als „Klosterkürbis" bekannt - wahrscheinlich wegen der fleischlosen Füllung, wodurch es auch während der orthodoxen Fastenzeit auf dem Speiseplan stehen darf.

Rezept:

Reis (20 g) halbgar kochen. Eine halbe Zwiebel würfeln, eine mittelgroße Karotte reiben, alles in Pflanzenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Schmelzkäse (70 g) reiben (wenn kein Schmelzkäse vorhanden ist, kann man auch Hartkäse verwenden). Den Käse zum Gemüse geben, umrühren, damit er zu schmelzen beginnt. Reis, Butter (5 g) und gehackte Kräuter zugeben. Alles mischen, ggf. salzen. Einen großen oder zwei mittlere Kürbisse zu Ringen schneiden und befüllen. Die Kürbisse in eine Auflaufform geben. Mit 50 ml Wasser aufgießen, um ein Anhaften zu verhindern. Mit Folie abdecken oder nach Belieben mit Smetana/Tomatensoße übergießen. Im vorgeheizten Backofen (180°C) 25 Minuten backen.

3 Kürbis mit Eiern und Kräutern

Kürbis eignet sich ebenso wie Avocado für ein exotisches Frühstück. Außerdem ist er leicht verdaulich und reich an gesunden Mineralien und Vitaminen sowie Kollagen.

Rezept:

Zwei junge Kürbisse waschen, die Ränder abschneiden, halbieren. Das Fruchtfleisch in der Mitte herausnehmen, so dass ein „Schiffchen“ entsteht. Die Kürbisse in eine Auflaufform geben, 50 ml Wasser dazu gießen. Mit Salz und Pfeffer würzen, in den vorgeheizten Backofen (180°C) geben, 10 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und in jedes „Schiffchen“ ein Ei geben. Achten Sie darauf, dass das Eigelb nicht zerläuft. Salzen, mit Kräutern (z. B. Petersilie) bestreuen. Etwa zehn Minuten im Ofen backen.

