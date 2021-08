5 köstliche russische Rezepte mit Aprikosen

Aprikosen-Wareniki

Für 5 Personen

Aprikosen verleihen diesem delikaten Quarkgericht eine leicht säuerliche Note. Überraschenderweise sind diese Knödel auch bei Menschen beliebt, die keinen Quark mögen.

Das Rezept: 10 g Zucker in einer Pfanne karamellisieren. Die Aprikosen (300 g) entsteinen und zu dem Zucker geben. Honig (40 g) und einen Teelöffel Wasser hinzufügen. Die Aprikosen 3-5 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Den Quark (500 g) mit dem Mehl (70 g) vermischen und Zucker (5 g) hinzugeben, alles miteinander vermengen. Nun formen wir die Knödel: Mehl auf die Arbeitsfläche streuen, zwei längliche Knödel mit einem Durchmesser von 1,5 cm formen und etwas abflachen, so dass sie oval und nicht rund sind. Jeden Knödel schräg in etwa ein Zentimeter breite Stücke schneiden. Eine Prise Zucker und Salz in das Wasser geben und die Knödel 2-4 Minuten lang kochen. Mit Smetana oder Butter und Aprikosenstückchen servieren.

Grießkuchen mit Aprikosen und Nüssen

Für 6 Personen

Dieses hausgemachte Dessert ähnelt von der Konsistenz her einem Käsekuchen. Es besteht aus Milch und Grieß. Die oberste Schicht aus Aprikosen verleiht ihm eine sommerliche Saftigkeit.

Das Rezept: Milch (400 ml) in einen Topf gießen und zum Kochen bringen, Salz (¼ Teelöffel) und Vanillin (eine Messerspitze) hinzufügen. Unter ständigem Rühren Grieß (100 g) zugeben und bei schwacher Hitze und geschlossenem Deckel ziehen lassen, bis die Masse abgekühlt ist. Walnüsse (60 g) in Butter (50 g) rösten, dann in kleine Stücke hacken. Zwei Eier trennen. Das Eigelb mit Zucker (50 g) verrühren. Eiweiß schaumig schlagen. Eine Auflaufform einfetten und mit Semmelbröseln (30 g) ausstreuen. Grießmasse, Nüsse, Eigelb und Eiweiß vorsichtig miteinander vermengen. Die so entstandene Masse in die Auflaufform gießen, die Aprikosenhälften (400 g) mit der Schale nach oben darauflegen (Sie können auch Dosenpfirsiche verwenden). Den Kuchen mit Puderzucker (2 EL) bestreuen und im Ofen bei 180°C 40 Minuten goldbraun backen.

Aprikosenkonfitüre

Für die Konfitüre wählt man am besten hellorangenfarbene Aprikosen, die mäßig weich und gleich groß sind, damit sie sich gleichmäßig mit Sirup vollsaugen. Diese Marmelade behält ihren Geschmack den ganzen Winter über.

Rezept: Aprikosen (2 kg) waschen und mit einem Papiertuch abtrocknen, die Früchte halbieren und die Steine entfernen. Die Aprikosen in einen Topf geben und mit Zucker (1 kg) bedecken. Mindestens zwei Stunden stehen lassen (über Nacht geht auch), damit die Früchte ihren Saft abgeben können. Den Topf auf den Herd stellen und bei schwacher Hitze zum Kochen bringen. 5 Minuten unter Rühren kochen. Die Marmelade 20 Minuten stehen lassen, dann erneut zum Kochen bringen und weitere 5 Minuten kochen. Weitere 20 Minuten ziehen lassen, dann aufkochen und 15 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss die "5-Minuten"-Konfitüre in vorab sterilisierte Gläser füllen und mit Metalldeckeln verschließen.

Aprikosenkompott

Für 4 Personen

Noch bevor Smoothies und Detox-Cocktails die Welt eroberten, war Kompott in Russland ein beliebtes Getränk. Dies ist die beste Option, wenn Sie nicht genug Obst für Marmelade haben, aber den Geschmack von leicht gedünsteten Aprikosen lieben.

Rezept: Aprikosen (500 g) in kaltem Wasser waschen und die Steine entfernen. Zucker (¾ Tasse) mit 2 Tassen heißem Wasser in einen Topf geben, umrühren, die Früchte hinzufügen und zum Kochen bringen.

Bonus: Getrocknete Aprikosen

Aprikosen können den ganzen Winter über gegessen werden, wenn man sie im Sommer trocknet. Am besten eignen sich dafür große, weiche, aber nicht überreife Aprikosen.

Das Rezept: Aprikosen waschen und mit einem Papiertuch trocken tupfen, halbieren und entsteinen. Auf ein Backblech legen und im Ofen bei 60-100°C 4-5 Stunden trocknen. Alternativ können Sie die Aprikosen auch draußen in der Sonne oder im Schatten trocknen, indem Sie sie auf einer flachen Unterlage auslegen und mit Gaze abdecken. Trocknen Sie sie draußen zehn Tage bis drei Wochen lang und wenden Sie sie gelegentlich.

