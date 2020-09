Aprikosen-Warenje aus der Pfanne: So bereiten Sie traditionelle russische Konfitüre zu (REZEPT)

Warenje ist ein echtes Symbol der süßen russischen Küche, die seit den Tagen der alten Rus beliebt ist. Es ist eine Art Frucht- oder Beerenmarmelade, die Sie als Aufstrich, Füllung oder Süßstoff verwenden können. Das Besondere ist die Textur. Warenje sind ganze Früchte in dickflüssigem Sirup.

Legion Media Legion Media

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Warenje zuzubereiten und jede ist einzigartig im Geschmacksergebnis. Eine der originellsten Arten, Warenje zu machen besteht darin, es in einer Pfanne zuzubereiten. Es wird „Brat-Warenje“ genannt, weil Sie Früchte oder Beeren mit Zucker in der Pfanne braten. Dieses Rezept ist universell, es lässt sich mit allen Arten von Früchten oder Beeren der Saison zubereiten. Mein Favorit ist Aprikose, da dies eine der aromatischsten und geschmacksintensivsten Variationen ist.

Rezept für Aprikosen-Warenje aus der Pfanne:

Zutaten für drei kleine Gläser:

Victoria Drey Victoria Drey

500 g Aprikosen;

250 g Zucker.

Zubereitung:

1. Wählen Sie für Ihr Warenje reife, aber nicht zu weiche Aprikosen. Waschen und trocknen Sie die Früchte vorsichtig, teilen Sie sie in zwei Teile und entfernen Sie den Kern.

Victoria Drey Victoria Drey

2. Legen Sie die Aprikosenhälften in eine große, schwere Pfanne mit hohem Rand und verteilen Sie den Zucker über den Aprikosenhälften.

Victoria Drey Victoria Drey

3. Rühren Sie mit einem Holzlöffel in der Pfanne bei mittlerer Hitze. Achten Sie darauf, dass Sie die Hitze nicht zu stark werden lassen, sonst haben Sie womöglich Bonbons anstelle von weichem Warenje. Kochen Sie die Mischung und sehen Sie unter vorsichtigem Rühren dabei zu, wie die Aprikosen Saft ziehen und sich der Zucker auflöst.

Victoria Drey Victoria Drey

4. Nachdem sich der Zucker vollständig aufgelöst hat, lassen Sie die Mischung noch 7-10 Minuten kochen und stellen Sie den Herd ab.

Victoria Drey Victoria Drey

5. Bevor Sie Ihr Warenje in Gläser füllen, müssen Sie diese sterilisieren. Waschen Sie zuerst die Gläser mit Wasser und einer kleinen Menge Backpulver. Gießen Sie dann 2-4 Esslöffel Wasser in jedes Glas und stellen Sie sie für zwei Minuten bei maximaler Leistung in die Mikrowelle. Gießen Sie das Wasser aus und stellen Sie die Gläser zum Trocknen kopfüber auf ein Papiertuch.

Victoria Drey Victoria Drey

6. Die Verschlüsse kochen Sie einige Minuten in einem Topf mit Wasser aus.

Victoria Drey Victoria Drey

7. Wenn die Gläser trocken sind, geben Sie das heiße Warenje hinein und verschließen die Gläser fest. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur vollständig abkühlen. Jetzt können Sie das ganze Jahr über den Geschmack des russischen Sommers genießen.

Victoria Drey Victoria Drey

Prijatnogo Appetita!

Victoria Drey Victoria Drey

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.