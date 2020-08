Softdrink à la Russe: Sprudelnder Johannisbeer-Kwas

Kwas ist eines der beliebtesten alkoholfreien Getränke unter den slawischen Völkern, und sein Name bedeutet „sauer“ oder „fermentiert“. Durch den Gärungsprozess wird es zu einem natürlich prickelnden Getränk. Kwas basiert hauptsächlich auf Roggenbrot und enthält eine Fülle von freien Aminosäuren und Mikroelementen, die es zu einem echten Superfood machen.

Bei der Herstellung von frischem Beerenkwas versuche ich, den klassischen Brot- oder Hefegeschmack zu vermeiden. Stattdessen können Rosinen verwendet werden. Sie steuern den Fermentationsprozess und passen besser zum Geschmack der Johannisbeere. Die Rosinen sollten natürlich getrocknet und frei von Konservierungsmitteln sein. Sie müssen sie nicht waschen. Rosinen enthalten nützliche Bakterien, die den Gärungsprozess unterstützen.

Warum macht die Johannisbeere, vor allem die schwarze Sorte, aus dem Beerenkwas ein so besonderes Getränk? Die Johannisbeere ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. In Russland wird sie nicht nur als leckere Zutat für Desserts, sondern auch als Medizin verwendet.

Zutaten:

2 Liter Wasser

200 g Johannisbeere

200 g Zucker

4 Stück Sternanis

80 g Rosinen

Zubereitung:

Die Beeren gründlich waschen und in einer Pfanne zerdrücken. Wir brauchen ihren Saft. Vermeiden Sie die Verwendung von Mixern, da es sonst später schwierig wird, das Getränk zu filtern.

Fügen Sie Zucker und Wasser zu den Beeren hinzu. Zum Kochen bringen und die Hitze reduzieren. Sie erhalten sogenannten Mors.

Fügen Sie Sternanis für mehr Geschmack hinzu. Decken Sie die Pfanne mit einem Deckel ab und lassen Sie den Mors auf 30 °C abkühlen und etwa drei bis vier Stunden ziehen.

Filtern Sie den Mors.

Verwenden Sie sterilisierte Flaschen oder Gläser. Geben Sie Rosinen in jede Flasche und gießen Sie den Mors hinein. Es ist wichtig, dass die Flasche absolut luftdicht verschlossen wird!

Lagern Sie die gefüllten Flaschen etwa 24 Stunden bei Raumtemperatur. Das sollte ausreichen, um den Gärungsprozess in Gang zu bringen. Nun legen Sie die Flaschen in den Kühlschrank.

Die Rosinen schwimmen in der Flasche auf und ab. Das ist ein gutes Zeichen und bedeutet, dass die Bakterien den Zucker verbrauchen.

Nach fünf Tagen ist ihr Johannisbeer-Kwas trinkfertig. Beachten Sie, dass er ein kleines bisschen Alkohol enthält. Genießen Sie!

