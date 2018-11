Rangliste: Elf russische Getränke zu jedem Anlass

11 Kwas

Es ist das älteste russische Getränk, das im Sommer unglaublich erfrischend wirkt. Kwas wird traditionell aus Roggenbrot und Wasser hergestellt. Sie können auch Kräuter und Obst hinzufügen. Es kann manchmal sogar leicht alkoholhaltig sein.

10 Kompott

Fragen Sie jeden Russen, welches Getränk zum Mittagessen am besten passt und die Antwort wird sicher lauten - das Kompott! Dieses süße Getränk aus Früchten kann heiß oder kalt serviert werden.

9 Мors

Dieses Getränk aus Beerensaft hergestellt kann man aus Preiselbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren oder Kirschen kochen. Um Mors zuzubereiten, reicht es, wenn man den Saft frischer Beeren mit einem Sieb auspresst. Dann kocht man den Rest mit Zucker auf und kühlt den dabei entstehenden Sud ab. Dem abgekühlten Sud gibt man schließlich den frisch ausgepressten Beerensaft hinzu. Auf diese Weise hergestellt kann Mors etwa eine Woche lang an einem kühlen Ort aufbewahrt werden.

8 Sbiten

Noch bevor es Teeblätter nach Russland geschafft haben, kochten die Menschen aus Wasser, Kräutern und Gewürzen mit Sbiten ein schmackhaftes Getränk. Insbesondere im Winter und bei Erkältungen wird dem Trunk eine wärmende und heilende Wirkung zugesprochen. Verfeinert mit Wein entsteht gar eine Art „russischer Glühwein“.

7 Medowucha

Medowucha ist ein süßes alkoholisches Getränk auf Honigbasis. Das ist eines der ältesten alkoholischen Getränke in Russland und kann zwischen zwei und zwölf Prozent enthalten. Es wärmt nicht nur, sondern wirkt auch gegen Erkältungen, Bronchitis oder Angina.

6 Wswar

Wswar ist ein traditionelles Fruchtgetränk zwischen Sirup und Kompott, meist aus Trockenfrüchten oder Beeren hergestellt. Oft wird er „winterlich“ mit Gewürzen, Honig und Kräutern verfeinert. Er gilt als altrussische Alternative zu Puntsch und Glühwein – ähnlich dem berühmten Sbiten.

5 Tee

In Russland liebt man Tee. Der berühmte Schriftsteller Leo Tolstoi pflegte zu sagen: "Ich musste viel Tee trinken, denn ohne ihn kann ich nicht arbeiten. Tee erweckt jene Möglichkeiten, die tief in meiner Seele träumen." Die Leute trinken klassischen schwarzen Tee mit Zitrone, grünem Tee, Kräutertee, alle Arten von Tee. Als Tee im 17. Jahrhundert das Getränk der Aristokraten wurde, begann er in Russland als Symbol für Gastfreundschaft, Trost, Diskussionen und Entspannung zu werden. In der Sowjetzeit wurde die Küche durch die bestehende Teekultur zu einem der lebendigsten Orte.

4 Kissel

Dieses Gericht bewegt sich zwischen Saft und süßer Suppe. Das klingt vielleicht nicht so gut, ist aber im Grunde ein sehr leckeres und gesundes Getränk. Bereits in den Zeiten der Sowjetunion gab es trockene Kisselmischung, die man einfach in warmem Wasser auflösen und aufkochen konnte.

Der echte Früchtekissel wird aus beliebigen Beeren oder Früchten gekocht. Es reicht, wenn man beim Kochen je einen Esslöffel Kartoffel- oder Maisstärke und Zucker hinzufügt.

3 Kefir

Der russische Kefir ist ein fermentiertes, allseits beliebtes Milchgetränk. Obwohl er einen leicht säuerlichen und bitteren Beigeschmack hat, ist er erfrischend und gesund. Für gewöhnlich wird das russische Nationalgetränk aus Kuh-, Ziegen- oder Schafsmilch hergestellt.

2 Rjaschenka

Rjaschenka ist auch eine Art fermentiertes Milchgetränk, jedoch mit einem weichen Karamellgeschmack. Es enthält viele Vitamine, die das Immunsystem stärken und die Verdauung unterstützen. Außerdem ist es sehr einfach, zu Hause zu kochen.

1 Wodka

Auch wenn die Russen den Wodka nicht wirklich erfunden haben, haben sie ihn doch gern in ihre Kultur integriert. Wodka ist oft das erste Getränk, das die Leute mit Russland assoziieren. Seit Jahrhunderten ist er nun schon Segen und Fluch für das Land.

Die Russen haben viele Wodkatraditionen und nach diesem Artikel wissen Sie, wie Sie sich verhalten sollten, wenn Ihre russischen Freunde Sie zu einem Drink, oder vielleicht auch zu mehreren Drinks, einladen.

