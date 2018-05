Tee à la Russe: Mit diesen Tricks wird Ihre Teeparty ein Erfolg

Tee ist Russlands zweites Nationalgetränk, nach Wodka natürlich, und mehr als nur ein Muntermacher. Für einige ist es ein ernstes Hobby und der Grundstein vieler Freundschaften. Russia Beyond erklärt Ihnen fünf Schritte, wie Sie richtig Tee trinken.

Russen lieben Tee. Die entspannte, heimische Tasse Tee nimmt in Russland oft eine gefühlvolle Form an und verkörpert Jahrhunderte des aristokratischen und familiären Erbes, was sie ebenso kunstvoll wie gesellig macht. Befolgen Sie diese eventuell leicht übertriebenen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr geselliges Beisammensein im russischen Stil ein Erfolg wird.



1 Gehen Sie in den Wald

Legion Media Legion Media

Russische Teetrinker, die die Sache sehr ernst nehmen, gehen nicht in einen Laden, um Tee zu kaufen. Deshalb müssen Sie wortwörtlich den extra Schritt gehen, um den perfekte Aufguss für Ihre Gäste zu machen. Der ideale Sawarka, ein konzentriertes Teegebräu, enthält einige frisch gepflückte Kräuter, die Sie am besten von Ihrer Datscha mitgebracht haben. Zu den Klassikern gehören Ivan-Chai, Weidenröschen, und Smorodina, Johannisbeerblätter.

Die Auswahl eigener Sawarka-Zutaten verleiht der Mischung nicht nur einen interessanten Geschmack, sondern ist auch gesundheitlich gut für Sie. Ivan-Chai zum Beispiel ist bekannt dafür, Krebs vorzubeugen, während andere als Salben für verschiedene Krankheiten verwendet werden. Bei einer russischen Teeparty geht es also nicht nur darum, Spaß zu haben, sondern auch, sich nachher gesund und erholt zu fühlen.

2 Trocknen Sie die Kräuter

Legion Media Legion Media

Für einen leckeren Aufguss ist es wichtig, die Feuchtigkeit aus den Blättern zu ziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Geschmack auch deutlich hervorkommt. Das Trocknen Ihrer Sawarka-Mischung erhöht auch dessen Haltbarkeit, so dass Sie die Kräuter auch in größeren Mengen mit nach Hause bringen können.

Am einfachsten ist es, wenn Sie die Blätter und Beeren mehrere Stunden bei dessen geringster Stufe in den Ofen stellen. Es ist auch möglich, sie einfach auf dem Boden in Ihrem Haus zu legen, obwohl Sie sicher gehen müssen, dass dort keinerlei Feuchtigkeit herrscht. Mit etwas Mühe und ein paar Tagen guter Wetterbedingungen, könnten Sie sogar das Glück haben, einen Vorrat für einige Monate sammeln zu können.

3 Servieren Sie den Tee stilgerecht

Legion Media Legion Media

Wenn es um Tee-Schmuckstücke geht, seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Anstrengungen zu erhöhen, wenn Sie den russischen Weg einschlagen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie ernst Russland seinen Tee nimmt, schauen Sie sich einfach einen Samowar an. Das traditionelle Gefäß, das wahrscheinlich das bekannteste Symbol für Russlands Liebe für Tee ist, kann in einigen sehr aufwendigen und ausgefallenen Designs gekauft werden und fungiert als das Herzstück Ihrer Teeparty. Wenn Sie das volle Programm auffahren wollen, vergessen sie bloß nicht die traditionellen Podstakanniki (Teeglashalter), damit Ihre Gäste sich nicht die Hände verbrennen.

Natürlich sind Samowars und Podstakanniki klassische Gegenstände eines russischen Teetisches, aber sie sind doch ein wenig übertrieben. Die meisten Russen benutzen nur einen Wasserkocher und eine Kaffeepresse für ihren Aufguss statt eines Samowar, und einige normale, hübsche Tassen sollten auch ausreichen.

4 Denken Sie an die Knabbereien

Legion Media Legion Media

Den Tee allein zu servieren ist ein sozialer Fauxpas. Nach Angaben des russischen Historikers Wladimir Pochljobkin gilt Tee in Russland nicht als eigenständiges Getränk und muss daher mit einer Kleinigkeit zu Essen serviert werden.

Die beliebtesten Beilagen sind Kekse, in der Regel Lebkuchen oder Baranki, Pralinen oder Oblaten. Sie sollten auch über weitere Beilagen nachdenken - Russen geben gerne Zitrone, Honig, Konfitüre oder Marmelade zu ihrem Tee, während es auch eine Tradition ist, den Tee durch einen Zuckerwürfel zu trinken. Was auch immer Sie also tun, laden Sie die Leute nicht einfach an einen leeren Tisch ein.

5 Machen Sie sich für ein langes Gespräch bereit

Legion Media Legion Media

Sobald der Tee serviert wird, können Sie in Russland ein tiefgründiges Gespräch erwarten. Als Tee im 17. Jahrhundert das Getränk der Aristokraten wurde, begann er in Russland als Symbol für Gastfreundschaft, Trost, Diskussionen und Entspannung verstanden zu werden. In der Sowjetzeit wurde die Küche durch die bestehende Teekultur zu einem der lebendigsten Orte.

Denn was könnte ein besserer Weg sein, jemanden kennenzulernen, als in einem angenehm beleuchteten Raum für ein paar Stunden zu sitzen, den Wasserkocher immer wieder anzuschmeißen und über Ihre Hoffnungen und Träume zu philosophieren?

