Vom Ersatz in der Not zum beliebten Getränk: Warum die Russen Birkensaft mögen

In der Tat, ist es kein Witz: In Russland werden die Birken nicht nur bewundert, sondern es wird auch Saft aus ihnen gewonnen und getrunken.

Man sagt, dass Russen außerhalb der Heimat sich oft nach den endlosen Birkenhainen sehnen. Birken sind für sie jedoch nicht nur zum Umarmen da, sondern eignen sich hervorragend, um Saft zu gewinnen. Und Sie dachten, dass das seltsamste Gericht der russischen Küche Fleisch in Aspik ist?

Der Geschmack der Kindheit

In der UdSSR wurde das Birkengetränk aufgrund des Mangels an nahrhaften Lebensmitteln in der Nachkriegszeit populär: Die Gewinnung und industrielle Herstellung solcher Säfte war unglaublich billig. Die Vorzüge des Saftes stehen außer Frage: Er enthält Vitamin B6 und B12, die nicht nur für Haut und Haare gut sind. Darüber hinaus eignet er sich hervorragend als Durstlöscher.

„Birkensaft hat einen gewöhnungsbedürftigen Geschmack, aber ich mag ihn“, sagt Semjon aus Moskau. „Er schmeckt süßlich, doch probieren Sie ihn am besten selbst, um sich ein Urteil zu bilden“, meint sein Kollege Aleksej und gibt zu, dass er Ausländern dieses ungewöhnliche Getränk gerne zum Kosten gibt.

Vor allem zu Sowjetzeiten war Birkensaft ein sehr beliebtes Getränk, bis er durch Limonade ersetzt wurde. „Zu Beginn der achtziger Jahre war die sowjetische Limonade „Buratino“ schwer zu erhalten und Birkensaft erinnerte aus dem Sortiment an Säften, die glasweise in Geschäften verkauft wurden, am meisten an diese beliebte Limonade“, erinnert sich Oleg.

Zeit, in den Wald zu gehen

In Russland ist es den Einwohnern erlaubt, Nahrungsmittel für den persönlichen Gebrauch im Wald zu sammeln. Dazu zählen Beeren, Pilze und Nüsse sowie Birkensaft, der am besten nur im Frühjahr und nur an umweltfreundlichen Orten gewonnen werden sollte, da der Baum Schadstoffe ansammelt. Die Saison beginnt Ende März, wenn der Schnee schmilzt und die Knospen auf den Birken zu schwellen beginnen, und dauert bis Mitte April.

Es empfiehlt sich nicht, den Saft von einer jungen Birke abzuzapfen, da es ihr Schaden zufügen würde. Experten sagen, dass je älter die Birke ist, desto süßer ihr Saft schmeckt. Ein kleiner Baum kann bis zu drei Liter Saft, ein großer circa fünf bis sieben abgeben.

Wie man Birkensaft gewinnt?

Dazu wird der Birke mit einem Messer in die Rinde geschnitten und ein Metallabflussrohr in das Loch eingeführt, durch die der Saft in ein leeres Gefäß abfließen kann. Verwenden Sie jedoch keine Axt. Am besten ist es, ein kleines Loch in das Holz zu bohren. Je kleiner der Einschnitt ist, desto schneller kann der Baum sich regenerieren.

Erfahrene „Safträuber“ glauben, dass es am besten ist, ihn in der Nachmittags- bis Sonnenuntergangszeit zu gewinnen. Achten Sie darauf, den Einschnitt nach dem Abzapfen mit Ton, Wachs oder Moos abzudecken.

Leider ist der Saft nur ein paar Tage haltbar. Er kann jedoch als Basis für Kwas, Sauerteig oder Sirup verwendet und seine Haltbarkeit somit verlängert werden.

Auch zu kosmetischen Zwecken eignet er sich hervorragend: Wenn Sie Ihr Gesicht mit gefrorenen Birkenwassereiswürfeln abtupfen oder einreiben, vitalisiert und verjüngt er die Haut. Sie können auch Ihre Haare damit ausspülen, damit sie besser wachsen und weniger fettig werden.

Wo man ihn probieren kann

Wenn Sie jedoch nicht auf der Suche nach dem gewünschten Baum durch den Wald irren, aber trotzdem Birkensaft probieren möchten, sollten Sie einen großen russischen Supermarkt aufsuchen.

Aleksej warnt allerdings davor, dass fast alle Säfte in den Läden pasteurisiert und mit Zusätzen versehen sind und ihr Geschmack deshalb nicht mit einem frischen Birkensaft zu vergleichen ist. „Aus einem Becher, von einer Birke im Wald gewonnen, weckt er in mir unvergessliche Kindheitsgefühle!“, schwärmt er abschließend.

