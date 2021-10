Ethnische Spezialitäten: Wie schmeckt regionales russisches Streetfood?

1 Echpochmak, Tatarstan

In Tatarstan gibt es ganze Ketten von Schnellrestaurants, die alle Arten von Nationalgerichten anbieten. Echpochmak - eine dreieckige, mit Fleisch und Kartoffeln gefüllte Pastete - ist ein Klassiker der tatarischen Küche und eignet sich perfekt für das Street-Food-Format. Ein naher Verwandter von Echpochmak ist Elesh, eine runde, mit Fleisch gefüllte Pastete aus Smetana-Teig. Anstelle von Burgern kann man in Tatarstan auch das lokale Kystyby probieren - ein Fladenbrot, das mit Brei oder Kartoffeln belegt ist.

2 С hinkal und Tschudu, Dagestan

Ein „typisch“ dagestanisches Gericht ist Chinkal. Das Wort ähnelt dem georgischen khinkali, aber in der dagestanischen Version werden der gekochte Teig und das Fleisch getrennt serviert. Die Awaren verwenden große Teigstücke, die Laken kleine Streifen, die Kumyken rollen den Teig zu dünnen Rauten, und die Darginer drehen ihn zu „Schnecken“ und dämpfen ihn dann.

3 Chytschin, Kabardino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien

In den benachbarten Republiken Kabardino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien ist der König der Tafel das Khychin, ein sehr nahrhaftes Fladenbrot mit verschiedenen Füllungen. Es wird sowohl in Restaurants als auch in Kiosken am Straßenrand serviert. Balkar-Khychins sind dünne Fladenbrote, während die Karatschai aus bauschigem Teig mit Kefir oder Milch hergestellt werden. Die Füllung ist bei beiden Varianten stets großzügig. Meist werden sie mit Kartoffeln, Kräutern und Fleisch zubereitet, dazu kommt ein ordentlicher Klecks Quark. Auch süße Fladenbrote mit Beeren sind hier zu finden.

4 Сhingalsh mit Kürbis, Tschetschenien

In Grosny ist es eigentlich unmöglich, an einem Imbiss vorbeizugehen, der den Duft von frisch gebackenen Khingalsh verströmt - Fladenbrote aus Weizen- oder Maismehl mit einer Kürbisfüllung, die in Scheiben geschnitten werden. Der Teig ist sehr dünn, fast schwerelos, und die Füllung ist hell und saftig. Ein weiteres sehr schmackhaftes tschetschenisches Fladenbrot ist Tschepalgasch, das mit Quark und Kräutern gefüllt ist und ebenfalls geschnitten serviert wird.

5 Khuushuur am Spieß, Burjatien

Burjatisches Street Food besteht aus gebratenen Buuz, Burgern mit einem traditionellen gedämpften Brötchen und Khuushuur am Spieß. Letzteres ist eine Art kleines Fleisch- oder Käsegebäck, das frittiert wird. Das Stäbchen dient dazu, verbrannte oder fettige Finger zu vermeiden.

6 Perepechi, Udmurtien

Diese „Kuchen-Körbchen“ werden aus Roggen- oder Weizenteig mit einer herzhaften Füllung hergestellt: Kohl, Hackfleisch, grüne Zwiebeln und Quark. Sie sollten über einem starken Feuer gebacken werden, damit sie lecker werden. Ebenfalls auf mobilen Öfen zubereitet werden Tabani - Udmurt-Fladenbrote mit einer Soße, die im Geschmack den russischen Oladyshki (kleine Pfannkuchen oder Krapfen) ähnelt.

7 Schangi, Gebiet Perm

Offene, runde, mit Kartoffeln gefüllte Teigtaschen sind in jeder Stadt des Urals weit verbreitet. Schangi ist das berühmteste Gericht der komi-permjakischen Küche und ähnelt den russischen Watruschki (mit Quark gefüllte Teigringe). Sie werden am besten heiß mit Smetana gegessen.

8 Ossetische Pasteten, Nordossetien-Alanien

Es wäre ein gastronomisches Verbrechen, Nordossetien zu besuchen, ohne die authentischen ossetischen Pasteten zu probieren. Die fyddzhyny (leichter zu essen als auszusprechen) sind geschlossene Pasteten mit gehacktem Rindfleisch und Brühe, die es in großen und kleinen Größen gibt. Dann gibt es Walibah, die mit hausgemachtem ossetischem Käse zubereitet werden. Die Pasteten werden auch mit Kürbis, Kartoffeln und Bohnen gebacken, und jede hat natürlich ihren eigenen Namen.

9 Khuursn makhn, Kalmückien

Die traditionelle kalmückische Küche ist reich an Fleisch und Teig (Gemüse gilt in der Steppe als recht exotisch). Huursn makhn ist eines der beliebtesten Gerichte. Es besteht aus gehacktem Lamm- oder Rindfleisch, das mit Zwiebeln und Karotten gebraten wird, und wird mit hausgemachten Nudeln serviert.

10 Boortsog, Baschkirien

Dieser Teig wird in einem Kessel frittiert, in Honigsirup getaucht und gestapelt. Früher war es üblich, dass die Braut ihn am Hochzeitstag für die Eltern des Bräutigams zubereitete. Aber heute wird er nicht nur zu besonderen Anlässen serviert.

