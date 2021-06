7 köstliche Spezialitäten aus der Schwarzmeer-Küche

Es gibt viele Völker, die einst an der russischen Schwarzmeerküste gelebt haben, darunter die Griechen, Armenier und Adygejer - und jeder hat einen Beitrag zur regionalen Küche geleistet. Die Schwarzmeerküche basiert auf Gemüse der Saison (Auberginen, Pfeffer, Tomaten, Knoblauch - frisch oder gebacken), Gartenobst (Aprikosen, Feigen, Trauben), Walnüssen, jungem hausgemachtem Käse sowie scharfen Saucen. Fleisch und Fisch werden am offenen Feuer zubereitet. Ja, Liebhaber von Schaschlik kommen hier auf ihre Kosten.

1 - Gebratener kleiner Fisch

Legion Media Legion Media

Barabulka (Rotbarbe), Stavrida (Stöckermakrele) und Hamsa (eine Art Sardelle) sind die beliebtesten Schwarzmeerfische. Diese kleinen Fische haben nur wenige Gräten und sind schnell gekocht. Die Einheimischen wälzen den Fang oft nur in Maismehl und braten die Fische in sehr viel Öl. Moderne Restaurants in Ferienorten haben ofengebackene Barabulka und Stavrida auf der Speisekarte und servieren dazu Gemüse, Zitronen und Roggenbrot.

2 - Rapanas

Legion Media Legion Media

Diese Mollusken sind die größte Delikatesse der Schwarzmeerküste und sehr zart, wenn sie richtig zubereitet werden. Sie müssen sie nicht länger als fünf Minuten kochen oder schmoren. Rapanas werden am besten zu frischen oder gekochten Tomaten, Zwiebeln und mit saurer Sahne serviert.

3 - Tscheburek

Legion Media Legion Media

Diese große Fleischpastete ist das kultige Gericht der krimtatarischen Küche, das an der gesamten Schwarzmeerküste als Street Food angeboten wird. Tscheburek wird aus dünnem Teig (ohne Hefe) zubereitet und in einer großen Pfanne frittiert. Was seinen Geschmack unvergesslich macht, ist die fantastische Füllung aus Fleisch und Brühe.

4 - Tschurtschchela

Legion Media Legion Media

Nüsse, die auf eine Schnur aufgefädelt und in Saft getaucht werden, heißen Tschurtschchela. Diese Süßigkeit hat georgischen Ursprung und ist von Anapa bis Sotschi sehr beliebt. An jedem Strand und auf jedem Markt verkaufen die Einheimischen ihre hausgemachten Tschurtschchela - und es ist einfach unmöglich, mit dem Probieren verschiedener Rezepte aufzuhören. Walnüsse oder Mandeln? Traubensaft oder Pfirsichsirup? Alles schmeckt einfach köstlich …

5 - Sorbet und Baklava

Legion Media Legion Media

In Russland werden solche Süßigkeiten als „östliche Süßigkeiten“ bezeichnet und umfassen etwa hundert Arten von Desserts. An der Schwarzmeerküste bietet jeder Markt in russischen Ferienresorts Sorbet, Nougat und Halva an, die aus Früchten, Beeren und Nüssen hergestellt werden. Halva sieht aus wie Kuchen, der in Stücke geschnitten ist. Es wird nach Gewicht verkauft. Die Stücke sind meist ziemlich groß.

Baklava stammt ebenfalls aus der östlichen Küche. Es besteht aus Blätterteig mit Walnuss-Honig-Füllung.

6 - Schaschlik und Lyulya Kebab

Legion Media Legion Media

Fleisch am Spieß gehört zu den besonderen Leckereien der Schwarzmeerküche. Schaschlik wird normalerweise mit gewürfeltem Schweinefleisch oder Lammfleisch zubereitet, während Lyulya Kebab eine Art gegrilltes Hackfleisch mit Gewürzen ist. In den Bistros am Meer wird Fleisch am Spieß meist auf einem Teller mit Lavash (Fladenbrot), etwas grünem Salat, einigen Tomaten und Gurken sowie scharfer Adjika-Sauce serviert.

7 - Der nördlichste Tee

Legion Media Legion Media

Im Ferienort Matsesta in der Nähe von Sotschi wird der nördlichste Tee der Welt angebaut. Die Winter hier sind mild, man kann sie nicht mit Sibirien vergleichen, aber für Tee ist das Klima immer noch ziemlich rau. Im Laufe der Jahrhunderte gewöhnten sich die lokalen Teepflanzen an die russische Kälte und Matsesta-Tee wurde zu einer echten Schwarzmeerspezialität. Zu seinen Vorzügen gehört eine hohe Menge an Vitamin C und Tanninen (Gerbstoffen). Er sollte nur kurz ziehen, sonst wird er zu bitter.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.