Kolobok: Ein märchenhaftes Kartoffel-Fleisch-Bällchen (REZEPT)

„Kolobok, Kolobok, ich werde dich fressen“, sagen die Tiere in einem alten russischen Märchen, als sie dieses kleine, gebratene Bällchen sehen, das von einem älteren Ehepaar im Dorf zubereitet wird. Dieses Bällchen zog in die Welt hinaus, blieb von hungrigen Tieren verschont, wenn es ein Lied sang und war fröhlich, bis es auf den hinterhältigen Fuchs traf, der ihn mit List und Tücke täuschte und schließlich verschlang.

Die „Hauptfigur“ des Märchens erinnert an den amerikanischen Johnnycake, denn auch er wird aus einfachen Zutaten hergestellt, die die Bauern in ihren Scheunen hatten. Der Johnnycake wurde mit Maismehl, der russische Kolobok laut der Beschreibung im Märchen, aus einer Mischung von Getreide - Weizen, Reis, Gerste – zubereitet.

Das Märchen diente wahrscheinlich als Anreiz, Kolobok auch im wahren Leben zuzubereiten, und so kam er auf die Tische der armen Bauern in ganz Russland.

Später erhielt Kolobok einen neuen Geschmack. Als die Kartoffel zu einem landesweit bekannten Grundnahrungsmittel wurde, begannen die Hausfrauen, das Getreide durch Kartoffelpüree zu ersetzen, und das Ergebnis war bemerkenswert.

Darüber hinaus war Kolobok bei ernährungsbewussten russischen Müttern beliebt, da auch die Kinder, die als „schlechte Esser“ bekannt waren, begeistert von diesem Gericht waren.

Der neue „Kartoffel-Kolobok“ sieht ein bisschen aus wie ein Donut ohne Loch in der Mitte. Er besteht aus Kartoffeln mit einer geheimen Zutat im Inneren - Hackfleisch oder Fisch und wird in Öl in der Pfanne gebraten. Das hört sich sehr fettig an, doch kann überschüssiges Fett mit einem Küchentuch aufgenommen werden.

Ich persönlich habe dieses Rezept wiederentdeckt, nachdem ich das handgeschriebene Rezeptbuch meiner Großmutter durchgesehen hatte. Es war als „empfehlenswert“ gekennzeichnet und ich habe es ausprobiert. Es stellte sich heraus, dass es so weich, fluffig und absolut köstlich war, dass ich einen plötzlichen Energieschub verspürte, der mich dazu veranlasste, noch mehr zu kochen, damit die ganze Familie in den Genuss kommt.

Zutaten:

500 g Hackfleisch

2 Zwiebeln

100 ml Pflanzenöl

Salz, Pfeffer, Gewürze - nach eigenem Geschmack

1,5 kg mit Schale gekochte Kartoffeln

2 Eier

250 bis 350 g Mehl

Zubereitung:

1 Kochen Sie die Kartoffeln mit Schale. So bleiben die Nährstoffe erhalten.

2 Für die Zubereitung der Fleischfüllung die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden.

3 Die Zwiebeln in Pflanzenöl in einer Pfanne anbraten, bis sie glasig sind.

4 Hackfleisch hinzugeben und gut mischen. Ein Glas Wasser hinzufügen und das Fleisch unter gelegentlichem Umrühren köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Fleischfüllung ist fertig, wenn die Flüssigkeit vollständig verdampft ist.

5 Die Kartoffeln pellen und grob reiben.

6 2 Eier zu den Kartoffeln geben, 5-6 Esslöffel Mehl, einen Teelöffel (oder wenige)r Salz und schwarzen Pfeffer nach Geschmack hinzufügen.

7 Kneten Sie den Teig, teilen Sie ihn auf und Formen sie aus Ihren Teigstücken jeweils eine Kugel (ich habe aus den angegebenen Zutaten 16 Kugeln bekommen). Kugel flachdrücken, Fleischfüllung in die Mitte geben. Die Ränder zusammendrücken und erneut rund formen.

8 Die Kugeln rundum braten. Koloboks können wie Knödel gekocht oder im Ofen gegart werden, aber gebraten schmecken sie noch besser.

9 Servieren Sie dazu saure Sahne.

