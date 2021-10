Drei traditionelle russische Pilzgerichte (REZEPTE)

Gesalzene Pilze

Zum Salzen wählt man am besten junge Pilze gleicher Größe oder schneidet die Pilze in Stücke. Für dieses Gericht eignen sich besonders Milchpilze, Safranmilchkappen, Täublinge und Pfifferlinge.

So salzen Sie Pilze: Schälen und waschen Sie die Pilze gründlich (diese können 20 Minuten lang in kaltem Wasser eingeweicht werden). Nehmen Sie ein sterilisiertes Glasgefäß, geben Sie eine Handvoll Salz hinein und darauf die Pilze. Der Pilzhut zeigt nach unten. Es folgt die nächste Salz-Schicht und wieder eine Schicht Pilze. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Glas voll ist. Sie benötigen etwa 50 g Salz pro Kilogramm Pilze. Zwischen die Pilz-Schichten können Sie schwarze Pfefferkörner, Lorbeerblätter, Dill, Knoblauch oder getrocknete Nelken legen; zusätzlich können Sie Meerrettichblätter dazugeben, die wie ein natürliches Antiseptikum wirken. Verschließen Sie das Gefäß mit einem Holzdeckel oder legen Sie einen schweren Teller darauf, und stellen Sie es in den Kühlschrank. Nach fünf Tagen können Sie bei einer Kontrolle überschüssige Salzlake abgießen. Fügen Sie bei Bedarf abgekochtes Wasser hinzu. Kleine Pilze müssen eine Woche lang gesalzen werden, mittlere und größere 30 bis 45 Tage.

Pilzsuppe

Pilze sind eine gute Alternative zu Fleisch und Fisch, weshalb alte Kochbücher oft vegetarische Pilzsuppen enthalten. Am bekanntesten ist die traditionelle Pilzsuppe mit Kartoffeln und Gemüse. Die klassische Brühe ist klar und wird aus Steinpilzen hergestellt, die zwischen 40 Minuten und 60 Minuten lang gekocht werden. Aber wenn man keine Zeit hat, kann man auch darauf verzichten.

So wird die Pilzsuppe zubereitet: Gewaschene und gehackte Pilze (500 g) in Pflanzenöl goldbraun anbraten. Eine fein gehackte Zwiebel dazugeben und anbraten, bis sie goldgelb wird. Die Hitze reduzieren und weitere 20 bis 25 Minuten köcheln lassen. Mit Salz nach Geschmack würzen. Kartoffeln (4 Stück) schälen und schneiden, geschälte Möhren (1 Stück) in Scheiben schneiden. Kartoffeln und Karotten in einen Topf mit Wasser geben und 15 Minuten garen. Champignons, Zwiebeln und Gewürze (Lorbeerblatt, Pfeffer) hinzufügen. Die Suppe mit Kräutern und Smetana servieren. Zutaten für 8 Portionen.

Kartoffel-Pilz-Wareniki

Wareniki können mit einer Vielzahl von Füllungen zubereitet werden, leicht salzige bieten einen besonders ausgewogenen Geschmack. Dank der Pilze schmecken die Wareniki nicht fad.

So kocht man Wareniki mit Kartoffeln und Pilzen: Für den Teig ein Ei mit Salz (1/2 Teelöffel) verquirlen, Pflanzenöl (1 Teelöffel) und Wasser (150 ml) hinzufügen. Umrühren und nach und nach Mehl (300 g) zugeben. Den Teig mindestens zehn Minuten lang kneten, bis er elastisch ist, mit Frischhaltefolie oder einem Handtuch abdecken und 30 Minuten lang bei Raumtemperatur ruhen lassen. Für die Füllung die Pilze (200 g Champignons) putzen und klein schneiden. Diese mit einer fein gehackten Zwiebel anbraten, bis sie weich sind. Kartoffeln (300 g) kochen und pürieren. Das Püree mit den Champignons und Zwiebeln verrühren. Butter (30 g) hinzufügen und nach Belieben salzen und würzen. Zum Formen der Wareniki ein Stück Teig abschneiden und ausrollen. Mit einem Glas Kreise aus dem Teigstück ausstechen, die Füllung auf jeden Kreis in der Mitte legen, falten und die Ränder zusammendrücken. Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn alle Wareniki fertig sind, kochen Sie diese für fünf Minuten in Salzwasser. Mit Kräutern und Smetana servieren. Zutaten für 3-4 Portionen.

