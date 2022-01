Versüßen Sie sich das Leben mit kaukasischem Halva (REZEPT)

Halva, eine im Nahen Osten und auf dem Balkan verbreitete orientalische Süßspeise, ist seit der Antike bekannt. Aus dem Arabischen übersetzt bedeutet Halva „Süße“. Die Geburtsstätte von Halva soll der Iran sein, von wo aus es sich in der ganzen Welt verbreitete und immer mehr neue Abwandlungen des Rezeptes entstanden.

Halva ist sehr nahrhaft, bleibt aber eine einfache Süßspeise. In Russland, der Ukraine und Weißrussland wird es aus Sonnenblumenkernen zubereitet. In der Kaukasusregion wird es aus Weizen- oder Maismehl unter Zugabe von Süßstoff und geschmolzener Butter gemacht. Wir werden hier die kaukasische Version von Halva vorstellen, genauer gesagt Inguschetien-Halva (Inguschetien ist eine Republik in Russland, die im Nordkaukasus liegt).

Das Element, das die verschiedenen Zutaten zusammenhält, ist in der Regel Ghee (geschmolzene Butter) oder normale feste Butter. Die Hauptzutaten von Halva sind also Zucker oder Honig, Mehl, Butter und ein oder zwei Arten von rohen Nüssen, die gerade durch langes Braten in der Pfanne ihren ungewöhnlichen Geschmack und ihre Textur erhalten.

Ernährungswissenschaftler bestätigen, dass Halva sättigend und zudem reich an den Vitaminen A, B und E, Fettsäuren und Antioxidantien ist.

Aufwändig ist an Halva, dass es 30 bis 40 Minuten ständiges Rühren erfordert, um eine zarte und homogene Masse zu bekommen, aber es ist den Aufwand wert. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch getrocknete Rosinen und Walnüsse oder andere Nüsse hinzufügen.

Aus der vorgeschlagenen Menge an Zutaten erhalten wir 15 mittelgroße Halva-Stücke. Sie können die Portion verdoppeln oder verdreifachen, denn Sie werden schnell feststellen, dass dieses Dessert absolut köstlich ist.

Zutaten:

100 ml Wasser

90 g Butter

160 g Maismehl

100 g Zucker

150 g Nüsse oder Mandeln

Zubereitung:

Nehmen Sie die kalte Butter und schmelzen Sie sie in einer dickwandigen Pfanne.

Nach und nach das Maismehl hinzufügen. Unter ständigem Rühren gründlich mit der Butter vermischen und sieben Minuten auf kleinster Flamme köcheln.

50 g Zucker dazugeben und unter gelegentlichem Rühren weitere zehn bis zwölf Minuten erhitzen. Schließlich wird die Masse eine goldbraune Farbe annehmen.

Den Rest des Zuckers mit Wasser vermischen. Zum Kochen bringen; dann eine Minute lang kochen lassen und unter vorsichtigem Rühren in die Mischung in der Pfanne gießen.

Die Masse unter gelegentlichem Rühren weitere fünf bis sieben Minuten kochen.

Die Masse vom Herd nehmen, die Nüsse hinzufügen, mischen und leicht abkühlen lassen; aus der Masse kleine Kugeln formen und in Formen geben oder in der Handfläche zusammendrücken (je zwei Esslöffel reichen aus). Sie können auch ein einziges, etwa zwei Zentimeter dickes Stück formen (wie auf dem Foto) und es nach dem vollständigen Abkühlen in Portionsstücke schneiden. Lassen Sie Ihr Halva-Meisterwerk weitere 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Nun können Sie Ihr Halva auf der Festtafel präsentieren. Genießen Sie dazu einen heißen Kräutertee.

