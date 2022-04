Fastenzeit Medowik: Eine vegane Variante des ultimativen russischen Honigkuchens (REZEPT)

In der slawisch-orthodoxen Kultur ist die Fastenzeit eine siebenwöchige Periode vor Ostern, und während dieser Zeit essen russische Christen traditionell kein Fleisch, keine Milchprodukte und im Grunde gar nichts tierischen Ursprungs. Meine Mutter ist die Einzige in unserer Familie, die die Fastenzeit jedes Jahr einhält - daher inspiriert sie mich immer wieder zu neuen Rezepten.

Außerdem hat sie in der Fastenzeit Geburtstag, und so beschloss ich, sie dieses Jahr mit einem besonders schönen Kuchen zu verwöhnen, und zwar in einer Fastenversion. Der traditionelle Medowik - auch Honigkuchen genannt - wird üblicherweise aus einem reichhaltigen Teig hergestellt, der Butter und Eier enthält.

Die ikonische Creme für Medowik basiert auf saurer Sahne, aber Sie können alle diese Zutaten durch pflanzliche Alternativen ersetzen. Ich liebe besonders die Creme aus Orangengrießbrei.

Es ist eine der köstlichsten Cremes, die ich je probiert habe: leicht, luftig, leicht säuerlich und überraschend cremig; sie passt perfekt zu den süßen Honigschichten. Deshalb bin ich sicher, dass ich sie auch nach der Fastenzeit noch essen werde.

Zutaten für 10 Portionen:

Für den Blätterteig:

● 350 g (± 20 g) fein gesiebtes Mehl

● 110 g natürlicher oder veganer Honig

● 50 g Zucker

● 80 ml geschmacksneutrales Pflanzenöl

● 50 ml Pflanzenmilch oder Wasser

● 1 TL Backpulver

● eine Prise Salz

Für die Creme:

● 450 ml frisch gepresster Orangensaft

● 50 ml Pflanzenmilch (optional)

● 50 g Grieß

● 50 g Zucker

● eine Prise Salz

Zubereitung:

1. Beginnen Sie mit der Sahne, damit sie abkühlen kann. In einem Topf frisch gepressten Orangensaft, Pflanzenmilch, Zucker und Salz vermischen und bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Hier habe ich Pflanzenmilch hinzugefügt, um den Geschmack cremiger zu machen, aber das bleibt ganz Ihnen überlassen. Ich habe versucht, diese Creme ausschließlich mit Orangensaft zu kochen, und sie war genauso lecker. In diesem Fall 500 ml frisch gepressten Saft verwenden.

2. Geben Sie vorsichtig, Teelöffel für Teelöffel, Grieß in den kochenden Saft. Die Mischung 2 bis 4 Minuten lang köcheln lassen, bis sie eindickt - dabei ständig mit einem Schneebesen umrühren.

3. Den fertigen Orangenpudding in eine Schüssel geben, mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank aufbewahren, bis er vollständig abgekühlt und fest geworden ist.

4. In der Zwischenzeit die Schichten für den Kuchen zubereiten. In einer hitzebeständigen Schüssel Wasser, Honig, Zucker und Salz mischen und auf ein Wasserbad stellen. Mit einem Handrührgerät rühren, bis sich die Mischung erwärmt und sich die Zucker auflöst.

5. Nun Backpulver hinzugeben und die Mischung gut umrühren - Sie werden sehen, wie sie innerhalb von Sekunden heller und schaumiger wird.

6. Die Schüssel aus dem Wasserbad nehmen, das Öl hinzufügen, erneut umrühren und die Mischung 5 bis 10 Minuten lang beiseite stellen, damit sie etwas abkühlt.

7. Als Nächstes das gesiebte Mehl portionsweise hinzugeben und mischen, bis ein weicher Teig entsteht. Es kann sein, dass Sie etwas mehr oder weniger Mehl benötigen - das hängt von der Mehlsorte ab.

8. Den Teig mit Frischhaltefolie abdecken und 15 Minuten lang im Kühlschrank ruhen und abkühlen lassen. Danach teilen Sie ihn in sieben gleich große Teile (für 18-20 cm Kuchenformen) und formen sie rund. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180°C vorheizen.

9. Beginnen Sie damit, die Teigstücke einzeln auszurollen - ich mache das direkt auf einem Bogen Backpapier. Dünn ausrollen und die Oberfläche mit einer Gabel einstechen.

10. Nun die Schicht auf ein Backblech legen und im Ofen 3 bis 5 Minuten backen. Wenn er gebacken und leicht goldbraun ist, schneiden Sie sofort die Ränder ab - solange der Belag noch heiß und weich ist. Die Ränder aufbewahren: Wir brauchen sie später für die Dekoration. Den Vorgang mit allen Schichten wiederholen - ich rolle normalerweise die nächste Schicht aus, während eine andere im Ofen ist.

11. Während die Schichten abkühlen, wieder zur Sahne zurückkehren - sie sollte jetzt kalt sein. Mit einem Hand- oder Standmixer 5-8 Minuten lang aufschlagen, bis sie weiß und luftig wird.

12. Lassen Sie die Sahne 20 Minuten lang im Kühlschrank stehen; danach können Sie die Torte zusammensetzen. Verwenden Sie einen Backring, damit die Torte beim Zusammensetzen nicht ihre Form verliert. Beginnen Sie mit einer Teigschicht, bestreichen Sie sie mit 2-3 Esslöffeln der Creme, bedecken Sie sie mit einer weiteren Schicht und wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie keine weiteren Schichten mehr haben. Heben Sie 2 Esslöffel der Creme auf, um sie später für die Ränder zu verwenden.

13. Lassen Sie die fertige Torte eine halbe Stunde bei Raumtemperatur stehen und stellen Sie sie dann für eine weitere halbe Stunde zum Festwerden in den Kühlschrank. Anschließend die Torte vorsichtig aus dem Backring nehmen und die Ränder mit der restlichen Creme bestreichen.

14. Erinnern Sie sich an unsere Teigreste? Jetzt in einer Küchenmaschine fein mahlen und großzügig über die Oberfläche der Torte streuen.

15. Lassen Sie Ihren Medowik mindestens 3 Stunden, besser noch über Nacht, im Kühlschrank stehen - das ist wichtig, damit sich die Schichten gut mit der Creme vollsaugen. Prijatnogo Appetita!

