Botwinja: Eine kalte russische Sommersuppe aus Rübenblättern (REZEPT)

Der Name des Gerichts, Botwinja, stammt aus dem russischen Wort „botwa“, was Rübenblätter bedeutet. Interessanterweise wurde diese Suppe in früheren Zeiten dem Adel serviert, was die modernen Feinschmecker verwirren kann. Die Brühe für dieses Gericht wurde eigentlich aus edlen Fischarten wie Stör, Beluga und Lachs gekocht. Ein einfacher Dorfbewohner konnte sich das nicht leisten.

Der Unterschied zu anderen kalten Suppen

Eine Besonderheit dieses kalten Gerichts ist, dass der flüssige Teil aus Kwass und einer kalten Brühe (Gemüse- oder Fisch-/Fleischbrühe) besteht. Das Kochen der Brühe erfordert Zeit und erschwert die Zubereitung der Suppe.

Laut William Pochljobkin, einem Historiker der russischen Küche, führte dies dazu, dass dieses Gericht in der Sowjetzeit wegen der hohen Kosten der Zutaten und der komplizierten Zubereitung an Beliebtheit verlor.

Modernes Kochrezept

Heutzutage wird die traditionelle Botwinja in Restaurants mit russischer Küche serviert. Bei mir zu Hause wird sie normalerweise mit Fleisch statt Fisch zubereitet. Es ist billiger als Botwinja mit Stör.

Das ursprüngliche Rezept enthält Sauerampfer oder Spinat, der in gesalzener Brühe gekocht und durch ein Sieb gestrichen wird. Es macht die Brühe reicher, aber kostet 20 Minuten mehr Zeit. Deshalb verzichte ich auf diesen Schritt und gebe stattdessen viel frisches Kräuter hinzu.

Wegen Senf und Rettich ist die Suppe etwas scharf, daher können Sie Sauerrahm hinzufügen, um den Geschmack zu mildern.

Bereiten wir diese Suppe mit meinem zeitsparenden Kochrezept zu.

Zutaten für 2 Portionen:

Fertige Fleischbrühe – 400 ml

Schweinefilet – 300 gr

Kwass – 400 ml

Rübenblätter – 1 Bund

Petersilie – 1 Bund

Dill – 1 Bund

Lauchzwiebeln – 1 Bund

Radieschen – 5 Stück

Gurken – 4 Stück

Senf – 1 Esslöffel

Sauerrahm (30%) – 3 Esslöffel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

1. Der Geschmack und die Reichhaltigkeit dieser Suppe hängen von der Qualität der Brühe ab. Ich habe eine aromatische Brühe aus Schweinefilet zubereitet.

2. Die Radieschen in Julienne-Streifen schneiden und in eine tiefe Schüssel geben.

3. Die in Julienne-Streifen geschnittene Gurke und das Kräuter dazugeben.

4. Die Lauchzwiebeln hacken.

5. Die Rübenblätter schneiden.

6. Brühe, Kwass und Senf zu einem Dressing verrühren. Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzufügen.

7. Die Suppe in eine Schüssel gießen; Gemüse und Kräuter, Fleisch sowie die Mischung aus Brühe und Kwass (aus dem Punkt 6) und den Sauerrahm hinzufügen.

Guten Appetit!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.