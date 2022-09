„Schwiegermutterzunge“: Wie man eine russische vegetarische Vorspeise zubereitet (REZEPT)

Wahrscheinlich gibt es in jedem Land Witze über Schwiegermütter. Auch in Russland gibt es ein paar davon. Es gibt sogar zwei verschiedene Wörter: eines für die Schwiegermutter des Ehemanns (auf Russisch tjoschtscha) und ein anderes für die Schwiegermutter der Ehefrau (auf Russisch swekrow´). Typischerweise sind viele Witze gerade der tjoschtscha gewidmet. Ein Witz hat sich sogar zu einem Gericht entwickelt und wird „Schwiegermutterzunge“ genannt.



Eigentlich ist es nicht nur ein Gericht, sondern eher eine Kategorie von Gerichten. Es handelt sich um eine sehr würzige Vorspeise, die mit verschiedenen Gemüsesorten wie Auberginen, Zucchini und Gurken zubereitet werden kann. Der Name der Vorspeise kommt von dem sehr scharfen Geschmack. Schwiegermütter sind oft für eine „scharfe“ Zunge bekannt. So ist es nicht verwunderlich, dass die Form, in die das Gemüse traditionell geschnitten wird, einer Zunge ähnelt.

Die beliebteste Version dieses vegetarischen Gerichts wird mit Auberginen zubereitet. Es ist einfach und schnell zuzubereiten.

Zutaten:

Auberginen – 4 Stück

rote Paprikaschoten – 2 Stück

Tomaten – 4 Stück

Tomatenmark – 2 Esslöffel

Chilischote (frisch oder getrocknet) – 1 Stück

Knoblauch – 5 Zehen

Essig – 1 Esslöffel

Öl, Salz, Pfeffer – nach Geschmack

Zubereitung:

1. Die Auberginen waschen und den Stiel abschneiden. Der Länge nach in etwa ½ cm dicke Stücke schneiden.

2. Auf einem Backblech ausbreiten und von beiden Seiten mit Salz bestreuen. Etwa 15 Minuten warten, bis der Saft austritt. Dann diesen abwischen und mit einem Papiertuch trocknen. Dadurch werden die Auberginen nicht bitter.

3. Die roten Paprikaschoten entkernen und so klein wie möglich würfeln.

4. Die Tomaten in Viertel schneiden und entkernen. Dann die restlichen Tomaten in sehr kleine Stücke schneiden.

5. Die Knoblauchzehen schälen und fein reiben.

6. Die Chilischote in kleine Stücke schneiden.

7. Eine mittelgroße Pfanne mit Öl erhitzen und die Paprikaschoten hineingeben. Anbraten, bis sie weich sind. Dann den geriebenen Knoblauch hinzugeben und weiter braten, bis ein markanter Knoblauchgeruch zu spüren ist. Die gewürfelten Tomaten und das Tomatenmark hinzugeben. Bei mittlerer Hitze etwa 5-10 Minuten dünsten. Essig, Chilischote, Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzufügen.

8. Eine andere Pfanne mit Öl erhitzen. Die Auberginenscheiben vorsichtig von beiden Seiten goldbraun anbraten. Bei Bedarf Öl nachgießen. Die gebratenen Scheiben auf eine mit Küchenpapier ausgelegte Fläche legen, damit das überschüssige Öl aufgesaugt werden kann.

9. Sobald die Auberginen fertig sind, ein Glas oder eine tiefe Schüssel vorbereiten. Zunächst eine Auberginenscheibe in die Schüssel legen und etwas von der Paprika-Tomaten-Mischung darauf geben.

10. Den Punkt 9 so lange wiederholen, bis alles aufgebraucht ist und dabei das Gemüse mit einem Löffel ein wenig andrücken. Warten, bis die Vorspeise abgekühlt ist.

11. Wenn ein Glas verwendet wurde, das Gefäß verschließen und für den Winter aufbewahren.

