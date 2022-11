Elcheintopf mit Kartoffeln: Probieren Sie das Lieblingsgericht eines sowjetischen Führers (REZEPT)

Wahrscheinlich leben Sie an einem Ort, an dem es keine Elche gibt. Und vielleicht tun Ihnen die edlen Geschöpfe auch leid. Im Allgemeinen ist Elchfleisch in Russland eine seltene Delikatesse, aber mancherorts sind Gerichte mit Elchfleisch Teil der lokalen Küche.

Was die Geschichte des Elcheintopfs angeht, so ist bekannt, dass der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew eine große Vorliebe für Gerichte mit diesem Fleisch hatte. Augenzeugenberichten zufolge besuchte Breschnew in den 1960-70er Jahren fast jede Woche die Jagdfarm Sawidowo (130 km von Moskau entfernt). Zu dieser Zeit war der Ort ein geschlossenes und geschütztes Reservat. Breschnew jagte gern, unterhielt Gäste und verwöhnte sie mit verschiedenen exotischen Gerichten. Eines dieser Rezepte war ein Elcheintopf mit Kartoffeln.

Auch heute noch ist der Elch bei den russischen Jägern beliebt, da das Land über zahlreiche Wälder verfügt. Er ist ein ziemlich großes Tier, das bis zu zwei Meter groß und 400-500 kg schwer werden kann.

Wenn Sie sich gesund und fit halten wollen, dann kann Elchfleisch die übliche magere Hühnerbrust mit Buchweizen ersetzen. Ärzte loben die Vorzüge von Elchfleisch: den geringen Fettgehalt, das völlige Fehlen von Kohlenhydraten und den hohen Proteingehalt. Dieses Fleisch zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Vitaminen (E, PP und B-Gruppe), mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Mikro- und Makroelementen aus.

Elchfleisch hat ein einzigartiges Aroma und einen beispiellosen Geschmack und erfordert keine komplizierten Rezepte. Gleichzeitig ist das Fleisch männlicher Elche zäh, weshalb es mehrere Stunden eingeweicht werden muss. Sie können einfaches Wasser oder eine leichte Marinade auf der Grundlage einer schwachen Essig- oder Zitronensaftlösung verwenden. Das Fleisch des weiblichen Elchs ist viel weicher und kann daher kürzere Zeit eingeweicht oder sogar ohne vorheriges Einweichen gegart werden.

Um den Geschmack des Elchfleisches zu verbessern, sollten Sie es vor dem Einlegen in einen großen Kochtopf goldbraun anbraten. Dann sollte es zusammen mit Gemüse und Gewürzen lange geschmort werden.

Es gibt eine festliche Version dieses Rezepts. Die Basis (Fleisch und Kartoffeln) ist die gleiche, aber man sollte Karotten sowie einige getrocknete Aprikosen und in große Stücke geschnittene Äpfel hinzufügen. Probieren Sie auch diese Version aus. Heute bereiten wir einen Elcheintopf mit Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten zu.

Zutaten (für 8 Portionen):

Elchfleisch (Filet) – 1 kg

Kartoffeln – 1 kg

Zwiebel – 3-4 Stück

Karotte – 1 Stück

Knoblauch – 4-5 Zehen

Gewürze für Fleisch, Salz und Pfeffer – – nach Geschmack

Zubereitung:

1. Das Elchfleisch sorgfältig von Häutchen und Sehnen säubern, dann in große Stücke schneiden und mit etwas Salz bestreuen.

2. Das Fleisch in Butter unter Zugabe von Pflanzenöl anbraten, bis es eine charakteristische braune Kruste bekommt. Das Fleisch sollte in eine sehr heiße Pfanne mit brutzelndem Öl gelegt und auf höchster Stufe gebraten werden, damit der Saft möglichst lange erhalten bleibt. Es darf nicht ganz durchgebraten werden. Wenn Sie es zu stark erhitzen oder die Intensität der Hitze verringern, tritt der Saft aus und das Fleisch wird zäh. Nehmen Sie das Fleisch aus dem Kochtopf.

3. Die Kartoffeln in große Stücke schneiden.

4. Danach die Kartoffeln im gleichen Öl braten, in dem das Fleisch gebraten wurde.

5. Die Zwiebeln in Würfel, den Knoblauch und die Karotten in Scheibchen schneiden.

6. Nachdem die Kartoffeln braun geworden sind, werden sie aus der Pfanne genommen und die Zutaten in Töpfen oder besser, wie in Sawidowo, in einem großen Kessel schichtweise aufgetragen.

7. Zuerst den dritten Teil der Zwiebeln und darauf die leicht mit Salz bestreuten Kartoffeln auslegen.

8. Dann wird der zweite Teil der Zwiebeln, Knoblauch, Karotten, der Pfeffer und die Gewürze auf die Kartoffeln gegeben. Zu guter Letzt wird das Elchfleisch mit den restlichen Zwiebeln, dem Knoblauch, dem Pfeffer und den Gewürzen bedeckt.

9. Den Topf zu einem Drittel mit kochendem Wasser oder Fleischbrühe füllen und im vorgeheizten Backofen bei 200 °C etwa anderthalb Stunden schmoren lassen. Wenn Sie wissen, dass der Elch alt ist oder das Fleisch nicht lange genug eingeweicht wurde, sollte die Garzeit etwas verlängert werden.

10. Elchfleisch ist sehr saftig. Und zu diesem köstlichen und ungewöhnlichen Gericht passen am besten Kartoffeln. Guten Appetit!

