Die sowjetische „Ministertorte“ wurde immer für wichtige Gäste gebacken (REZEPT)

Für die Ministertorte gibt es eine Vielzahl von Namen: Manche bezeichnen sie als General, andere als Royal und manche kennen sie sogar unter dem romantischen Namen Damenlaune.

Aus der Sowjetzeit ist ein authentisches Rezept überliefert, das sich in den Notizbüchern der Hausfrauen erhalten hat. Und das alles dank der ungewöhnlichen Biskuitschichten. Es gibt drei davon und jede enthält unglaublich gesunde Zutaten wie Mohn, Walnüsse und Rosinen.

Diese drei Biskuitschichten werden mit einer feinen Buttercreme aus Kondensmilch kombiniert. Die Oberfläche der Torte ist mit einer Walnuss- und Schokoladenglasur eingedeckt. Aufgrund ihres ungewöhnlichen Geschmacks und ihres eleganten Designs ist sie einen wunderbareren Blickfang für jedes Familienfest oder den Urlaub.

Wichtig ist, dass Sie mit der Zubereitung der Torte lange im Voraus beginnen – Sie brauchen Zeit, um die drei Biskuitschichten zu backen und sie dann vollständig abkühlen zu lassen. Außerdem ist es besser, die fertige Torte mindestens eine Stunde lang im Kühlschrank ruhen zu lassen.

Zutaten (für 10 Portionen):

Teig:

Eier – 4 Stück

Mohnsamen – 150 g

Walnüsse – 120 g + 80 g für die Dekoration

Rosinen – 150 g

Kefir – 400 ml

Mehl – 400 g

Zucker – 400 g

Soda – 1 Teelöffel

Vanillezucker – 10 g

Milch – 250 ml

Buttercreme:

gezuckerte Kondensmilch – 1 Dose (380 g)

Butter – 300 g

Glasur:

Kakaopulver – 2 Esslöffel

Zucker – 2 Esslöffel

Butter – 50 g

Milch – 50 ml

Zubereitung:

1. Geben Sie ihn den Mohn in einen Topf, übergießen ihn mit der Milch und bringen dann alles zum Kochen; lassen Sie alles so lange köcheln, bis die gesamte Milch aufgesogen wurde.

2. Übergießen Sie die Rosinen mit kochendem Wasser und lassen Sie sie eine halbe Stunde ziehen.

3. Hacken Sie die Nüsse in feine Stücke.

4. Mischen Sie in einem separaten Behälter den Kefir und mit dem Soda und lassen es 5 Minuten ziehen.

5. Verrühren Sie in einer tiefen Schüssel mit einem Mixer gründlich die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker; fügen Sie das gesiebte Mehl und das Kefir-Soda-Gemisch hinzu. Verrühren Sie alles mit dem Mixer.

6. Teilen Sie den fertigen Teig in drei Teile auf. Fügen Sie zum ersten Teil den Mohn, zum zweiten die Walnüsse (aber behalten Sie einige zum Bestreuen der Torte zurück) und zum dritten die Rosinen hinzu.

7. Fetten Sie die Form mit Öl ein und bestreuen Sie sie mit Mehl. Gießen Sie den Teig in die Form und backen Sie jede Biskuitschicht 25-35 Minuten bei 180 ºC im Ofen.

8. Bereiten Sie nun die Buttercreme mit der Kondensmilch zu: Schlagen Sie die weiche Butter leicht an. Gießen Sie dann unter ständigem Rühren die Kondensmilch in kleinen Portionen in die Butter und schlagen Sie so lange, bis eine schaumige, homogene Masse entstanden ist.

9. Platzieren Sie die erste Biskuitschicht auf einem großen Teller. Fügen Sie etwas von der Creme dazu und legen darauf die nächste Biskuitschicht; wiederholen Sie diesen Vorgang für die dritte Biskuitschicht (dazu sollten Sie die glatteste und schönste Biskuitschicht verwenden). Decken Sie die Torte vollständig mit Creme ein – sowohl von oben, als auch am Rand. Lassen Sie die Torte für einige Stunden im Kühlschrank ruhen.

10. Verrühren Sie für den Guss den Zucker, das Kakaopulver, die Milch und die Butter in einem Topf.

11. Erhitzen Sie die Masse bei niedriger Temperatur und bringen es unter Rühren zu einer homogenen Konsistenz. Bringen Sie die Masse zum Kochen, schalten den Herd aus und lassen Sie sie abkühlen.

12. Sobald die Glasur abkühlt ist, können Sie sie auf die oberste Biskuitschicht aufgetragen.

13. Streuen Sie die restlichen klein gehackten Walnüsse auf den Tortenrand. Lassen Sie die Torte für eine halbe Stunde oder länger im Kühlschrank ruhen, bis die Glasur eingedickt ist.

14. Danach ist unsere Torte fertig! Guten Appetit!

