Wie man die legendären Leningrader „Pyschki“ zubereitet (REZEPT)

Die im Rest der Welt als Donuts bekannten Teigwaren werden in Sankt Petersburg „Pyschki“ genannt. So bereiten Sie diese Köstlichkeit zu.

Pyschki sind ringförmige Teigstücke, die in heißem Öl frittiert werden. Dann werden diese weichen Ringe, die eine goldene, knusprige Kruste bekommen, mit Puderzucker bestreut.



In St. Petersburg (dem ehemaligen Leningrad) sind die Pyschki zu einem der gastronomischen Symbole der Stadt geworden. Es gibt sogar einen speziellen Ort, wo man die richtigen Pyschki probieren kann: Es ist das berühmte Café Pyschetschnaja in der Bolschaja-Konjuschennaja-Straße im Herzen der Stadt. Es spezialisiert das sich auf Pyschki, die hier seit 1958 gebacken werden.

Um die Leningrader Pyschki zu Hause zuzubereiten, braucht man lediglich einige einfache Zutaten.

Zutaten für die Zubereitung von 15 Pyschki:

Mehl – 230 g

Wasser – 150 g

Butter – 15 g

Zucker – 20 g

Salz – eine Prise

Getrocknete Hefe – 2 g

Pflanzenöl zum Braten

Puderzucker nach Geschmack

Zubereitung:

Lösen Sie die Hefe und den Zucker in warmem Wasser auf.

Fügen Sie die geschmolzene Butter hinzu.

Geben Sie Mehl und Salz hinzu.

Kneten Sie den Teig, am besten mit einem Mixer, denn der Teig wird flüssig und klebrig an den Händen – so sollte er sein. Zusätzliches Mehl ist nicht erforderlich, da die Pyschki beim Braten nicht leicht und luftig werden.

Fetten Sie eine tiefe Schüssel mit Pflanzenöl ein und geben den Teig hinein. Decken Sie alles mit Frischhaltefolie ab und lassen es eine Stunde ruhen.

Kneten Sie den Teig.

Lassen Sie den Teig eine weitere Stunde ruhen.

Während Sie den Teig bearbeiten, fetten Sie Ihre Hände mit Pflanzenöl ein. Verwenden Sie kein Mehl, da dieses beim Braten der Pyschki verbrennen würde. Portionieren Sie den Teig in kleine Kugeln zu jeweils etwa 30 g. Legen Sie sie auf eine gefettete Fläche und lassen Sie sie 15-20 Minuten gehen.

Erhitzen Sie das Sonnenblumenöl in einem tiefen Topf. Drücken Sie die Kugeln flach und formen mit Daumen und Mittelfinger ein Loch in die Mitte jedes Teigfladens.

Braten Sie die Fladen auf beiden Seiten. Wenden Sie dabei die Pyschki, damit beide Seiten gleichmäßig erhitzt und gebraten werden.

Legen Sie die fertigen Pyschki auf ein Papiertuch und bestreuen Sie sie vor dem Servieren mit Puderzucker.

Die Pyschki werden heiß serviert.

