Wie man fluffige Hirsepfannkuchen aus der russischen Region Mordwinien backt (REZEPT)

In Russland gibt es viele verschiedene Arten von Pfannkuchen zu probieren. Einige der fluffigsten Pfannkuchen, bekannt als „Patschat“, werden in Mordwinien zubereitet.

Patschat ist eine besondere Art von Pfannkuchen aus Mordwinien, einer Region etwa 450 km südöstlich von Moskau. Er zeichnet sich durch seine Dichte, Dicke und fluffige Form aus, die durch die Zugabe von Hirse-, Erbsen-, Buchweizen- oder Grießmehl zusätzlich zum Weizenmehl erreicht wird.

Patschat wird mit Hefeteig zubereitet, was zu großen luftigen Pfannkuchen führt. Die Dicke kann bis zu 2,5 Zentimeter betragen, aber das hängt von der Teigschicht in der Pfanne ab. Patschat-Pfannkuchen werden großzügig mit Butter eingefettet, die in die großen Poren einzieht.

In heidnischen Zeiten galten Pfannkuchen als Opferbrot, doch heute sind sie das Markenzeichen Mordowiens. In der Regionalhauptstadt Saransk gibt es viele Schnellimbisse, die diese besonderen dicken Pfannkuchen anbieten. Traditionell werden Gäste mit einem hohen Stapel Patschat-Pfannkuchen begrüßt, die zu Feiertagen gebacken oder an normalen Tagen für die Familie zubereitet werden.

Die gängigste Art von Patschat wird mit Hirsegrieß gebacken. Es gibt zwei Möglichkeiten: Manchmal geben die Köche einen Hirsebrei in den Teig, oder sie mahlen den Hirsegrieß zu Mehl und fügen ihn dem Weizengrieß hinzu. Ich habe die zweite Möglichkeit gewählt.

Die Hefe macht die Patschat-Pfannkuchen ein wenig sauer – die Süße wird mit dem Belag hinzugefügt.. Sie sind nicht elastisch, weshalb es besser ist, sie nicht aufzurollen, sondern in der Mitte zu falten oder sie mit einem Messer zu schneiden. Man serviert sie mit Honig, saurer Sahne oder Marmelade.

Und schließlich erinnern diese gelben, luftigen Pfannkuchen an die Frühlingssonne und sind ideal für das Masleniza-Fest.

Zutaten (für 8 bis 10 Pfannkuchen à 18 cm):

Julia Mulino Julia Mulino

Weizenmehl — 1 Tasse (150 g)

Hirse — 1/2 Tasse (100 g)

Milch — 200 ml

Eier — 2

Trockenhefe — 5 g

Zucker — 1 Esslöffel

Salz — 1/2 Teelöffel

Butter zum Einfetten

Sonnenblumenöl zum Backen

Zubereitung:

Julia Mulino Julia Mulino

1. Spülen Sie die Hirsegrieß ab und trocknen Sie sie mit einem Küchentuch ab.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Trocknen Sie die Hirse einer Pfanne weiter bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Zerkleinern Sie die Hirse zu Mehl.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Lösen Sie die Hefe in der warmen Milch auf.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Verquirlen Sie in einer tiefen Schüssel die Eier mit dem Zucker und dem Salz.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Mischen Sie das Weizenmehl mit dem Hirsemehl.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Geben Sie Milch und Mehl zu der Eiermasse.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Mischen Sie alles, decken Sie es ab und lassen Sie es an einem warmen Ort 1,5-2 Stunden gehen.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Rühren Sie den Pfannkuchenteig gründlich durch.

Julia Mulino Julia Mulino

10. Backen Sie die Pfannkuchen in einer heißen Pfannen.

Julia Mulino Julia Mulino

11. Bestreichen Sie jeden Pfannkuchen mit Butter.

Julia Mulino Julia Mulino

12. Servieren Sie die Pfannkuchen sofort mit Honig, saurer Sahne oder Marmelade. Guten Appetit!

Yana Tatevosian/500px/Getty Images Yana Tatevosian/500px/Getty Images

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.