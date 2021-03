Bliny mit Hackfleisch: Herzhafte Note für ein russisches Traditionsgericht (REZEPT)

Gefüllte Bliny waren immer etwas Besonderes für mich. In unserer Familie wurden zwei Varianten zubereitet: süß mit Vanillequark und herzhaft mit Hackfleisch. Zu meiner Überraschung erfuhr ich, als ich mit meiner Mutter darüber sprach, dass das Gericht zu Sowjetzeiten - und wahrscheinlich auch schon vorher - aus Resten zubereitet wurde. Tatsächlich blieben am Ende von Masleniza, der „Butterwoche“, während der sehr viele Bliny und Pfannkuchen gegessen wurden, auch immer einige übrig. Sie einfach am nächsten Tag zu essen war zu langweilig. Daher kannten die Hausfrauen einige Tricks. Meine Oma und meine Mutter haben zum Beispiel für diese Bliny Fleisch in gut gewürzter Brühe gegart und es gehackt als Füllung verwendet. Die Aromen aus der Brühe gingen auf das Fleisch über und machten es sehr schmackhaft.

Ich habe im Laufe der Zeit alle Variationen gefüllter Bliny ausprobiert und meinen eigenen Stil der Zubereitung entwickelt. Erstens bereite ich bevorzugt dünne Bliny zu. So ist es einfacher, die Füllung darin einzuwickeln. Heißes Wasser sorgt dafür, dass der Teig zudem zart und geschmeidig wird. Zweitens gebe ich gebratene Zwiebeln zur Füllung und etwas fetten Räucherspeck, das macht sie besonders saftig. Wir servieren dazu meist saure Sahne, für einen extra Frische-Kick. Meine Familie liebt den Geschmack von Bliny mit geräuchertem Speck, vor allem, wenn es draußen kalt ist.

Zutaten für den Teig:

350 ml Milch;

220 g Mehl;

100 ml kochendes Wasser;

1 Ei;

2 EL Zucker;

½ TL Salz;

2 EL Sonnenblumenöl.

Zutaten für die Füllung:

400 g Hackfleisch;

1 Zwiebel;

70 bis 100 g Räucherspeck;

Knoblauch;

Schwarzer Pfeffer;

Salz;

Gewürze;

Öl.

Zubereitung:

1. Mischen Sie Milch, ein Ei, Zucker und Salz in einer tiefen Schüssel.

2. Sieben Sie das Mehl in der Schüssel.

3. Lassen Sie den Teig ruhen, während Sie die Füllung vorbereiten.

4. Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und goldbraun braten.

5. Hackfleisch hinzufügen und braten, bis es gar ist.

6. Um eine zarte Füllung zu erhalten, mixen Sie Fleisch und Zwiebeln mit dem Speck in einem Mixer. Fügen Sie Gewürze und eine Knoblauchzehe hinzu und braten Sie die Mischung noch einmal zwei Minuten in der Pfanne.

7. Fügen Sie dem Teig kochendes Wasser und Öl hinzu.

8. Bliny in einer Pfanne mit heißem Öl anbraten.

9. Füllung in die Bliny einwickeln. Weiter geht es …

10. Braten Sie diese in derselben Pfanne. Sie können noch ein wenig Speck mit dazu braten.

11. Jetzt sind die mit Fleisch gefüllten Bliny fertig!

Genießen Sie!

Prijatnogo appetita!

