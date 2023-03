Wie man sowjetische Pizza mit vielen Zutaten zubereitet (REZEPT)

Die italienische Pizza gehört zu den Gerichten, die von den sowjetischen Köchen adaptiert und dann nach ihren eigenen Vorstellungen neu zubereitet wurden. Unsere geliebte sowjetische Pizza war dick, saftig, so groß wie ein kleiner Teller, mit Hühnerfleisch, Pilzen, würzigem Käse und Tomatensauce.

Die ersten Pizzen erschienen in Restaurants in Moskau und anderen Großstädten kurz vor den Olympischen Spielen 1980. Die Sowjetunion brauchte Restaurants mit modernen Gerichten, die ausländischen Gästen nicht peinlich sein durften.

Einige Moskauer werden sich mit Nostalgie an eine Pizzeria mit „italienischen“ Gerichten und rot-weiß karierten Tischdecken erinnern, die im Stadtzentrum in der Gorki-Straße (heute Twerskaja-Straße) eröffnete. Neben Pizza und Pasta gab es dort auch Lambrusco-Schaumwein, der sonst nirgendwo zu kaufen war.

Viele Sowjetbürger probierten ihre erste Pizza jedoch nicht in Moskau, sondern in den Kurorten der UdSSR: in Sotschi, Jalta und Simferopol, vor allem in den Cafés am Meer.

Diese Pizza war die köstlichste – der frische Belag bestand aus Tomaten, Hühnerfleisch und (sehr viel!) Pilzen und würzigem Käse, gemischt mit Dill und Petersilie. Für diese Pizza standen die Sowjetbürger immer lange in Schlangen an.

Mit der Zeit ließen sich die Köche kulinarische Experimente einfallen: Pizza mit Schinken und Ei, mit Hähnchen und Pilzen oder mit Krabbenstäbchen. Sie sah eher wie eine offene Pastete auf dickem Teig aus.

In den 1990er und frühen 2000er Jahren gehörte die sowjetische Pizza in den Schulkantinen zu den meistverkauften Mittagsgerichten, weil sie lecker, üppig und saftig war – und das zu einem günstigen Preis. Wahrscheinlich erinnert sich jeder, der seine Kindheit in der UdSSR verbrachte, daran, wie er in der Mittagspause in der Schulkantine in einer langen Schlange stand, um sie zu kaufen.

Obwohl es in der UdSSR keine Werbebanner mit Pizza gab und es unmöglich war, sie sich von einem Lieferservice nach Hause bringen zu lassen, wie wir es heute tun, wusste doch jeder, was Pizza war. Viele Hausfrauen bereiteten dieses exotische ausländische Gericht zu Hause nach ihren eigenen, von der Sowjetunion inspirierten Rezepten zu. Und heute schlage ich vor, dass wir versuchen, diese hausgemachten Pizzen selbst zu backen.

Zutaten für 4 Pizzen:

Teig

Mehl – 250 g

Wasser – 130 g

Ei – 1 Stück

Pflanzenöl – 20 g

Hefe – 5 g

Zucker – 1 Esslöffel

Salz – ½ Teelöffel

Füllung:

Champignons – 200 g

Hühnerfilet – 200 g

Tomate – 1 Stück

Käse – 150 g

Tomatenmark – 50 g

Saure Sahne – 50 g

Dill – nach Geschmack

Zubereitung:

1. Erhitzen Sie das Wasser auf eine Temperatur von 37-38 ℃. Gießen Sie es in einen tiefen Teller, fügen Sie den Zucker und die Hefe hinzu. Rühren Sie alles um und lassen es 10 Minuten stehen.

2. Sieben Sie das Mehl in eine große Schüssel, fügen Sie Salz und das Ei hinzu. Nach und nach das Wasser und die Hefe einrieseln lassen. Sonnenblumenöl hinzugeben.

3. Kneten Sie alles zu einem dicken, leicht klebrigen Teig. Decken Sie die Schüssel mit dem Teig mit einer Frischhaltefolie oder einem Handtuch ab und stellen Sie sie für 1-2 Stunden an einen warmen Ort.

4. Zubereitung der Sauce: Mischen Sie das Tomatenmark mit der sauren Sahne und Ihren Lieblingsgewürzen (Basilikum, Salz, Pfeffer).

5. Zubereitung der Füllung: Schneiden Sie das Hähnchenfilet in kleine Stücke und braten Sie es in einer Pfanne mit ein wenig Öl an. Schmecken Sie es mit Salz und Pfeffern sowie Ihren Lieblingsgewürzen ab.

6. Waschen Sie die Champignons und hacken Sie sie in kleine Stücke.

7. Reiben Sie den Käse (ich verwende normalerweise Mozzarella), geben Sie den Dill dazu (ich verwende getrockneten Dill) und vermischen Sie alles.

8. Schneiden Sie die Tomate in dünne Scheiben.

9. Während dieser Zeit wird sich das Volumen des Teigs zwei- oder dreimal vergrößern. Vor der Verwendung muss die Masse gut durchgeknetet und in gleich große Stücke geteilt werden. Da meine Familie klein ist, reichen vier Pizzen mit einem Durchmesser von 18-20 cm aus.

10. Rollen Sie ein Stück Teig zu einer ziemlich dicken, runden Tortilla aus.

11. Legen Sie diese Tortilla auf ein Backblech und stechen Sie den Teig mit einer Gabel ein.

12. Bestreichen Sie alles großzügig mit Tomatensoße.

13. Lege die die Pilze darauf, dann das Hühnerfleisch und anschließend die Tomaten. Streuen Sie den Käse und den Dill darüber.

14. Heizen Sie den Backofen auf 200 °C vor; wenn Sie einen Elektroherd verwenden, wählen Sie den Modus Ober-Unterhitze. Backen Sie die Pizza 15-20 Minuten, bis der Käse geschmolzen und gebräunt ist.

15. Servieren Sie die fertige Pizza sofort am Tisch; sie schmeckt am besten, wenn sie noch heiß gegessen wird. Guten Appetit!

