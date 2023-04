Cruffin-Kulitsch: Eine moderne Interpretation des kultigen russischen Ostergebäcks (REZEPT)

Reichhaltig, deftig und luftig – der slawische Kulitsch ist sicherlich das wichtigste (und ehrlich gesagt auch leckerste) Symbol des größten orthodoxen Kirchenfestes. Wie bei jedem beliebten Gebäck unterscheiden sich die zahlreichen Rezepte für Osterkulitsch in Bezug auf die Zutaten, die Art der Teiggärung usw. Die auffälligste Variante ist jedoch der so genannte Cruffin-Kulitsch. Das Rezept tauchte vor ein paar Jahren im Internet auf und wurde schnell zu einem echten Hit. Es scheint, dass sich der Autor dieses einzigartigen Gebäcks von der modernen Muffinform inspirieren ließ, die vor etwa einem Jahrzehnt in der australischen und amerikanischen Backwelt aufkam.

Kein Wunder, denn das mehrschichtige Ostergebäck sieht fantastisch aus und schmeckt auch so. Die Grundidee ist, dass man ein slawisches Kulitsch-Teigrezept mit der europäischen Brioche-Technik kombiniert, um diese leckeren Teigschichten im Inneren des Teigs zu erhalten.

Ehrlich gesagt war ich, als ich zum ersten Mal einen Kulitsch in Form eines Cruffins sah, etwas skeptisch, wie man dieses köstliche, reichhaltige Gebäck mit dem authentischen Kulitsch-Geschmack hinbekommt. Zum Glück habe ich mich geirrt: Dieses Rezept bewahrt den typischen Geschmack des traditionellen slawischen Ostergebäcks, das ich schon so lange kenne, wie ich mich erinnern kann. Und was noch besser ist: Geschmack und Konsistenz werden durch die Zugabe einer großzügigen Menge Butter beim Formen der Kulitschi verbessert.

Das Beste an diesem besonderen Kulitsch ist, dass er sich perfekt mit jeder beliebigen Füllung kombinieren lässt – von gewöhnlichen getrockneten Beeren, kandierten Früchten und Nüssen bis hin zu Zimt, Schokolade, Zitrusschalen und im Grunde allem, was Sie in einem Gebäck mögen. Heute verwende ich die traditionellste Füllung – eine Mischung aus Rosinen und getrockneten Waldbeeren, aber Sie können ruhig experimentieren.

Zutaten:

Victoria Drey Victoria Drey

Teig:

Weizenmehl – 370 g

Milch – 110 ml

Zucker – 100 g

Eier – 2 Stück

Trockenhefe – 7 g

Butter – 40 g

Vanillezucker / -extrakt – 1 Esslöffel

Salz – ½ Teelöffel

Füllung:

getrocknete Früchte und Beeren – 150 g

Butter – 80 g

Zubereitung:

Victoria Drey Victoria Drey

Beginnen Sie mit der Zubereitung der Füllung: Trockenfrüchte und Beeren mit heißem Wasser übergießen und 10 Minuten ruhen lassen. Heute verwende ich eine Mischung aus gelben und schwarzen Rosinen und getrockneten Cranberrys zu gleichen Teilen. Lassen Sie die Beeren abtropfen und breiten Sie sie auf Papiertüchern aus – sie müssen trocken sein, bevor Sie sie in den Teig geben.

Victoria Drey Victoria Drey

Nun geht es an die Zubereitung des Hefeteigs: Verrühren Sie in einer Schüssel lauwarme (nicht heiße!) Milch, die Trockenhefe und einen Esslöffel Zucker. Nach 10 Minuten werden Sie feststellen, dass die Mischung schäumt und an Volumen zunimmt – das bedeutet, dass die Hefe reagiert und Ihr Vorteig fertig ist.

Victoria Drey Victoria Drey

In der Zwischenzeit schlagen Sie in einer durchsichtigen Schüssel die Eier, den restlichen Zucker, das Salz und den Vanillezucker oder -extrakt mit einem Mixer auf. Die Mischung sollte blass und luftig werden.

Victoria Drey Victoria Drey

Geben Sie das gesiebte Mehl, die abgekühlte, geschmolzene Butter und den Vorteig hinzu und beginnen Sie, alles mit einem Spatel zu mischen, dann kneten Sie den Teig mit den Händen oder einem Standmixer weiter. Denken Sie immer daran, dass die Menge des Mehls von zahlreichen Faktoren abhängt. Ich empfehle daher, zunächst etwa 350 g und dann bei Bedarf noch einen Esslöffel Mehl hinzuzufügen.

Victoria Drey Victoria Drey

Kneten Sie etwa 10 Minuten lang, bis ein weicher, seidiger und nicht klebender Teig entsteht. Geben Sie ihn in eine saubere große Schüssel, decken Sie ihn mit Frischhaltefolie ab lassen Sie ihn an einem warmen Ort ca. 1,5 Stunden gehen .

Victoria Drey Victoria Drey

Warten, bis sich das Volumen des Teigs verdoppelt oder sogar verdreifacht hat.

Victoria Drey Victoria Drey

Drücken Sie dann den Teig leicht zusammen, teilen Sie ihn in 3 gleich große Stücke und formen Sie diese anschließend zu Kugeln.

Victoria Drey Victoria Drey

Rollen Sie jeweils ein Stück sehr dünn zu einem Rechteck aus, bestreichen Sie es mit 1/3 der weichen Butter und verteilen Sie 1/3 der Füllung aus den getrockneten Beeren auf der Oberfläche.

Victoria Drey Victoria Drey

Rollen Sie anschließend die Schicht fest auf, decken Sie sie mit Frischhaltefolie ab und legen Sie es auf ein anderes Teigstück.

Victoria Drey Victoria Drey

Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen beiden Teigstücken und lassen Sie die Rollen 5 Minuten lang ruhen.

Victoria Drey Victoria Drey

Wenn Sie mit allen 3 Rollen fertig sind, nimmst Sie die erste Rolle und schneiden Sie sie mit einem sehr scharfen Messer der Länge nach in zwei Stränge ein, wobei am Ende etwa 2 cm frei bleiben.

Victoria Drey Victoria Drey

Beginne, den ersten Strang so zu verdrillen, so dass alle Schichten sichtbar sind, und wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Strang, indem Sie ihn von oben nach unten um den ersten Strang wickeln.

Victoria Drey Victoria Drey

Bilden Sie zum Schluss eine Art Knoten am oberen Ende. Füllen Sie Ihren Cruffin vorsichtig in eine Form und wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen beiden Rollen.

Victoria Drey Victoria Drey

Decken Sie die Cruffin-Kulitschi wieder mit Frischhaltefolie ab und warten Sie eine weitere Stunde, bis sie fest werden. Backen Sie sie bei 200 °C 5 Minuten lang, dann reduzieren Sie die Temperatur auf 180 °C und backen Sie sie weitere 30-35 Minuten. Wenn Sie bemerken, dass die Oberseite anfängt braun zu werden, decken Sie sie mit einem Blatt Folie ab und backen Sie weiter, bis sie fertig sind.

Victoria Drey Victoria Drey

Die Oberfläche der Cruffin-Kulitschiist so spektakulär, dass man sie nicht mit Baiser oder Zuckerglasur überziehen muss, wie es bei der Dekoration von traditionellem Ostergebäck üblich ist. Lassen Sie Ihre Kulitschi einfach vollständig abkühlen, bestäuben Sie sie großzügig mit Puderzucker und genießen Sie sie. Frohe Ostern und guten Appetit!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.