Kochrezept: Wie man den traditionellen orthodoxen Osterkuchen Kulitsch backt

Die Zubereitung von einem guten Kulitsch ist eine besondere Zeremonie, die normalerweise den ganzen Tag und manchmal sogar länger dauern kann. Hier ist ein klassisches Rezept, das vom Historiker William Pochlebkin entwickelt wurde. Die Hauptregel ist, es mit Liebe und einem positiven Geist zu backen.

Zutaten:

1 kg Mehl

50 g frische Hefe oder 9 g Trockenhefe

1 Glas Milch (oder 1,5 Gläser – je nach Bedarf)

10 Eigelbe

3 Eiweiße

250 g Zucker

200 g Butter

100 g Rosinen

25 g Cognac

25 g kandierte Früchte

3 TL Zitronenschale

0,5 TL Muskatnuss

1 TL Safraninfusion

4 TL Vanillezucker

1 g Salz

Zubereitung:

1 Den Hefevorteig zubereiten: Hierzu 100 g Mehl in ein 0,5 l Glas mit kochender Milch geben und es schnell mit einem Holzlöffel zu einer elastischen Masse umrühren.

2 Danach die Hefe in einem anderen 0,5 l Glas mit lauwarmer Milch auflösen.

3 Nach 10 Minuten

4 Den Hefeteig vorbereiten: Nach 10 Minuten die elastische Masse und den aufgelösten Hefe miteinander vermengen und gut durchneten. Anschließend die Schüssel mit einem Handtuch abdecken und für mindestens eine Stunde ruhen lassen.

5 Hefeteig nach 1,5 Stunden

6 Die Eimischung vorbereiten: In der Zwischenzeit die Eigelbe, die Eiweiße, den Zucker und das Salz zu einer weißen Masse verrühren.

7 Wenn der Hefeteig gegangen ist, fügen Sie die Hälfte der Eimischung der Hefemischung bei.

8 250 g Mehl hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten (ich habe eine Küchenmaschine verwendet). Nun muss der Teig nochmals mindestens eine Stunde ruhen.

9 Der Teig nach 1 Stunde.

10 Den zweiten Teil der Eimischung und 500 g Mehl hinzufügen.

11 Den Teig verarbeiten, bis er nicht an den Händen haften bleibt. Ich benötigte dafür 15 Minuten.

12 Geschmolzene Butter in kleinen Portionen zum Teig hinzufügen.

13 Fall es keine Safraninfusion gibt, kann man trockenen Safran mit einem Teelöffel Wasser einweichen.

14 Gewürze und Cognac hinzufügen.

15 Den Teig weitere 15 Minuten verarbeiten und ihn wieder ruhen lassen.

16 Nachdem der Teig sich verdoppelt hat, kandierte Früchte und Rosinen hinzufügen.

17 Den Teig wieder ruhen lassen.

18 Den Teig in zwei Teile teilen, sie in zwei Backformen (16 cm) legen, mit einem Handtuch abdecken und an einem warmen Ort stellen, bis der Teig bis zu 2/3 der Formen aufgegangen ist.

19 Etwas Eiweiß darauf verteilen und die Formen im auf 180 Grad erwärmten Backofen 45 Minuten lang backen.

20 Den Kulitsch mit Baiser oder Zuckerglasur dekorieren.

