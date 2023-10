Mors: Wie man ein süß-saures russisches Beerengetränk für heiße Tage zubereitet (REZEPT)

Mors ist ein typisch russisches Beerengetränk, das seit dem 16. Jahrhundert bekannt ist, als der Domostroj der Leitfaden für das häusliche Leben in der Rus war. Darin wird Himbeer-Mors erwähnt, und einer Version zufolge stammt der Name Mors vom deutschen Wort Moosbeere ab, was Preiselbeere bedeutet. Andere Experten sind jedoch der Meinung, dass der Name vom russischen Wort moroschka (Moltebeere) stammt, aus dem das Getränk auch hergestellt wurde.

Mors unterscheidet sich von normalem Saft dadurch, dass er mit Wasser verdünnt und mit Süßstoff gesüßt wird. Und von Kompott unterscheidet er sich dadurch, dass er aus frischem Beerensaft besteht. Mors kann aus frischen und gefrorenen Beeren hergestellt werden.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Es gibt zwei Arten der Zubereitung von Mors. Bei der ersten Methode wird keine Wärmebehandlung vorgenommen. Bei der zweiten Methode, die ich bevorzuge, wird vorgekochtes Fruchtfleisch verwendet, so dass weniger Zucker benötigt wird, da sich das saure Fruchtfleisch und die Kerne beim Kochen in einen Invertzuckersirup verwandeln.

Im Sommer bereitet meine Familie Mors aus roten Johannisbeeren hinzu, aber wir fügen immer auch andere geschmacksintensive Beeren hinzu, wie Erdbeeren oder Himbeeren. So wird der Mors nicht nur gesund, sondern auch lecker. Auch Preiselbeeren, Moosbeeren, Kirschen, Sanddorn oder Walderdbeeren eignen sich hervorragend zur Herstellung von Mors.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Es ist erwähnenswert, dass dem Mors vor langer Zeit Honig als Süßungsmittel zugesetzt wurde. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Honig hinzuzufügen, empfehle ich Ihnen, nur sehr wenig davon zu verwenden, am besten einen, der einen milden Geschmack hat, und ihn einem Mors hinzuzufügen, der ohne Hitze zubereitet wurde.

Beerenmors kann als eigenständiges Getränk mit Eis und Beeren serviert oder in Cocktails gemischt werden.

Zutaten (für 1,5 Liter Mors):

Yulia Mulino Yulia Mulino

Rote Johannisbeeren – 200 g

Himbeeren – 200 g

Zucker – 50-100 g

Wasser – 1,5 l

Zubereitung:

1. Trennen Sie die roten Johannisbeeren von den Zweigen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

2. Waschen Sie sie.

Yulia Mulino Yulia Mulino

3. Passieren Sie roten Johannisbeeren durch ein Sieb.

Yulia Mulino Yulia Mulino

4. Passieren Sie Himbeeren durch ein Sieb.

Yulia Mulino Yulia Mulino

5. Sie haben nun frischen Beerensaft, den Sie später verwenden können.

Yulia Mulino Yulia Mulino

6. Geben Sie die ausgepressten Beeren (Kerne und Schale) in einen Topf und fügen Sie Zucker nach Geschmack hinzu. Übergießen Sie alles mit kochendem Wasser und lassen es 5 Minuten köcheln.

Yulia Mulino Yulia Mulino

7. Bedecken Sie den Topf mit einem Deckel ab und lassen Sie alles abkühlen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

8. Voilà! Fertig ist das Kompott.

Yulia Mulino Yulia Mulino

9. Seihen Sie das Kompott durch ein Sieb ab.

Yulia Mulino Yulia Mulino

10. Geben Sie frischen Beerensaft zum Kompott hinzu und rühren Sie um.

Yulia Mulino Yulia Mulino

11. An einem heißen Tag gekühlt mit Eis und Beeren servieren. Genießen Sie die Erfrischung!



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.