Die ultimative Anleitung für die Zubereitung des russischen Salats „Hering im Pelzmantel“ (REZEPT)

Dieser Salat ist in Russland ebenso ein untrennbarer Bestandteil des Neujahrsfestes wie der Salat Olivier. Lassen Sie uns versuchen, den Hering gut „einzukleiden“!

Zunächst einmal sollten wir uns daran erinnern, dass Salate in Russland meist nicht diese blättrigen und leichten Vorspeisen sind, die im Westen üblich sind. Ein russischer Salat ist fast so etwas wie eine Mahlzeit – ziemlich reichhaltig und oft mit Majonäse als Bestandteil.

Der Salat, über den wir heute sprechen werden, würde nicht nur den Wettbewerb um die seltsamste Bezeichnung gewinnen, sondern auch den um das seltsamste Aussehen. Lernen Sie das russische kulinarische Juwel kennen, das als Hering im Pelzmantel bekannt ist.

Es gibt verschiedene Legenden darüber, wie und wann dieser Salat erstmals in Russland auftauchte. Einige sagen, dass er ursprünglich von dem Gastwirt Aristarch Prokopzew kreiert wurde, der ein billiges, aber herzhaftes Gericht brauchte, das gut zu Alkohol passt. Einer Legende zufolge wurde der Salat 1918-1919 kurz nach der Machtübernahme durch die Bolschewiki kreiert und war voller politischer und sozialer Symbole. So wurde beispielsweise die oberste Schicht Rote Beete mit der Sowjetflagge und der sozialistischen Revolution in Verbindung gebracht, während der Hering die Arbeiter repräsentierte. Einer anderen Legende zufolge war dieses Gericht eine aufgepeppte Version des Salats Vinaigrette.

Erst viel später, in den 1970er Jahren, wurde der Hering im Pelzmantel bei den sowjetischen Massen populär; es war die Ära, in der Majonäse-Salate einen kulinarischen Höhepunkt erlebten. Zusammen mit Dauerbrennern wie Olivier und Krabbensalat wurde Hering im Pelzmantel zu einem traditionellen Bestandteile der Neujahrstafel.

Trotz der Variationen besteht die Basis dieses Gerichts aus Hering, Kartoffeln, Karotten und Roter Beete. Die Reihenfolge der Schichten kann leicht variieren, aber die Hauptsache ist, dass der Hering ganz unten bleibt und die Rote Beete obenauf gelegt werden muss.

Dieser Salat ist recht einfach, aber es gibt eine Reihe von Nuancen, von denen der Geschmack und die Struktur des Gerichts abhängen.

Wählen Sie den Hering aus

Das Wichtigste ist natürlich der Hering selbst. Es ist besser, einen Salzhering zu nehmen. Gewürzter Hering ist empfehlenswert.

Wenn der Fisch im Ganzen verkauft wird, sollten Sie sich die Zeit nehmen, ihn zu reinigen und die Gräten zu entfernen. Wenn der Fisch zu salzig ist, sollte er in Milch eingelegt werden. Ich habe leicht gesalzenen holländischen Hering verwendet. Er wird bereits zerkleinert verkauft. Aber ntürlich gehen auch Heringsfilets in Öl.

Bestimmen Sie die Struktur

Es gibt Debatten darüber, was als die klassische Version von Hering im Pelzmantel bezeichnet werden kann. Die beiden wichtigsten gegensätzlichen Ansichten streiten sich um die Verwendung von Ei in dem Rezept. Das Ei lässt den Salat zarter werden, macht ihn aber auch schwerer, da er ja ohnehin Majonäse enthält.

Auch Zwiebeln sind bei den Fans sehr beliebt. Meiner Meinung nach sind sie aber, wie bei allen Gerichten mit Hering, ein Muss. Wenn Sie der scharfe Geschmack der Zwiebel abschreckt, können Sie sie mit kochendem Wasser blanchieren und in Essig einlegen.

Eine weitere Zutat, die den Geschmack bereichern kann, ist ein saurer Apfel. Es gibt auch Versionen mit gebratenen Pilzen, Zwiebeln und Käse. Aber diese können den Geschmack Ihres Herings im Pelzmantel erheblich verändern.

Kochen Sie das Gemüse richtig

Kochen Sie das Gemüse ungeschält. Versuchen Sie, Gemüse von gleicher Größe zu wählen, damit es zur gleichen Zeit fertig ist. Die Rote Bete können Sie separat kochen, da sie oft größer als Kartoffeln oder Karotten sind und länger benötigt, um gar zu werden.

Überkochen Sie sie nicht; das Gemüse sollte nicht zu weich sein, damit es sich auf einer Reibe leichter zerkleinern lässt. Sobald das Gemüse fertig ist, legen Sie es in kaltes Wasser, damit es sich einfacher schälen lässt.

Bestimmen Sie die Größe der Stücken

Dies ist nicht entscheidend und hängt von Ihrer persönlichen Vorliebe ab, aber es kann den endgültigen Geschmack beeinflussen. Der Hering selbst sollte in kleine Stücke oder Würfel geschnitten werden. Wenn Sie eine zartere Konsistenz wünschen, verwenden Sie eine feine Reibe. Traditionell wird das Gemüse jedoch auf einer groben Reibe gerieben.

Legen Sie die Reihenfolge der Schichten fest

Das Originalrezept sieht vor, dass der Hering ganz unten in der Schüssel liegen sollte. Die Reihenfolge ist dann wie folgt: Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Karotten und Rote Beete. Jede Schicht wird mit Majonäse bestrichen. Ich ziehe es vor, die Zwiebeln direkt auf den Hering zu legen. Es gibt eine mehrschichtige Version, bei der sich die Schichten wiederholen und bei der der Hering selbst auf einer Schicht mit Kartoffeln liegt.

Wählen Sie eine geeignete Form

Normalerweise wird dieser Salat auf einer breiten, flachen Schale angerichtet, die möglicherweise eine ovale Form hat. Sie können die Schichten aber auch in eine Schlitzform geben, so dass der Salat wie ein Kuchen aussieht und die Schichten sichtbar sind. Sie können die Schichten in einzelnen durchsichtigen Gläsern anrichten oder aber auch eine große, tiefe, transparente Schüssel verwenden.

Lassen Sie den Salat ziehen

Sie sollten nicht vergessen, die Ruhezeit einkalkulieren, die der Salat zum Durchziehen benötigt. Nach ein paar Stunden haben die Schichten die Majonäse aufgesogen und sich mit den Aromen der anderen Schichten gefüllt.

Zutaten:

Hering (klein) – 3 Stück

Kartoffeln (mittelgroß) – 1 Stück

Karotten (groß) – 1 Stück

Rote-Bete (klein) – 3 Stück

Eier – 2 Stück (+ 1 für die Dekoration)

Zwiebel (klein) – 1/2 Stück

Apfel (klein, grün) – 1/2 Stück (optional)

Majonäse – 150 g (nach Geschmack)

Zubereitung:

1. Geben Sie das Gemüse und die Eier in kaltes Wasser und kochen sie sie.

2. Die Eier werden früher fertig sein. Sie müssen sie mit kaltem Wasser abschrecken und abkühlen lassen.

3. Schneiden Sie die Zwiebel fein.

4. Brühen Sie sie mit kochendem Wasser auf und lassen Sie sie abtropfen.

5. Übergießen Sie sie erneut mit Essig. So werden die Zwiebeln weniger scharf.

6. Wenn das Gemüse gar ist, lässt es sich leicht mit einem Messer schneiden, aber es fällt nicht auseinander. Gießen Sie kaltes Wasser darüber.

7. Schneiden Sie den Hering in kleine Stücke. Wenn der Hering ganz ist, sollten Sie ihm die Haut abziehen (beginnen Sie damit am Schwanz). Nehmen Sie die Innereien heraus, entfernen Sie den Kopf und das Rückgrat. Teilen Sie ihn in zwei Stücke und entfernen Sie vorsichtig die Gräten.

8. Legen Sie die Stücke dicht an dicht auf den Boden der Schüssel bzw. des Tellers.

9. Fügen Sie die Zwiebeln hinzu.

10. Reiben Sie dann den Apfel. (Oder überspringen Sie diesen und den nächsten Schritt, wenn Sie eine traditionelle Version des Salats bevorzugen).

11. Legen Sie dann die Apfelstücken darauf und bestreichen Sie alles mit Majonäse.

12. Ich habe die Majonäse in eine Tüte gegeben, damit sie sich leichter gleichmäßig auf jede Schicht auftragen lässt.

13. Reiben Sie das Ei darauf und bestreichen Sie es mit Majonäse.

14. Geben Sie die Kartoffelstücke und Majonäse darauf.

15. Geben Sie die Möhrenstücke und Majonäse darauf. Die Majonäseschicht sollte nicht zu dick sein.

16. Fügen Sie zum Schluss die Rote Beete hinzu.

17. Bestreichen Sie diese Schicht etwas großzügiger mit Majonäse.

18. Garnieren Sie den Salat nach Belieben mit gekochtem Eigelb, Zitrone und Petersilie und lassen Sie ihn einige Stunden ziehen.

Guten Appetit!

