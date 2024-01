7 seltsame russische Essgewohnheiten

Heutzutage achten viele Russen auf eine gesündere Ernährung. Viele essen jedoch immer noch so, wie sie und ihre Eltern es in der Sowjetunion getan haben. Damals mangelte es immer an frischen und nahrhaften Lebensmitteln, so dass die Menschen ihre eigenen billigen, kalorienreichen und gesunden Alternativen kreieren mussten.

1. Brot zu allem essen

Brot war schon immer ein fester Bestandteil der meisten Speisen und Gerichte, sei es zum Mittag- oder Abendessen, zur Suppe (natürlich!) oder zum Hauptgericht. Die Wurzeln dieser Gewohnheit liegen tief in der Geschichte: Viele sowjetische Regionen litten vor und während des Zweiten Weltkriegs unter Hunger. So wurde das Brot, ein traditionelles russisches Nahrungsmittel, zu einem Superfood – eine kalorienreiche Ergänzung zu jedem Gericht oder manchmal das Einzige, was die Menschen monatelang aßen.

Einige Babuschkas, die den Krieg erlebt haben, essen sogar Wassermelone mit Brot! Moderne junge Russen hingegen lehnen Brot heute in der Regel ab, da es die Gewichtszunahme fördert und die körperliche Fitness beeinträchtigt.

2. Kein richtiges Mittagessen ohne Suppe

Ein traditionelles sowjetisches Mittagessen bestand in der Regel aus einem Drei-Gänge-Menü und einem süßen Fruchtkompott-Getränk. Salat + Suppe + Hauptgericht. Das ist in der Regel das, was auf der Speisekarte eines jeden russischen Restaurants angeboten wird.

Salat mit Gemüse und Sonnenblumenöl oder Majonäse ist gut für die Verdauung. Die Suppe ist voller gesunder Fette und die heiße Flüssigkeit wärmt Sie auf. Und der Hauptgang ist eine große Portion Kohlenhydrate und Proteine (Nudeln mit Huhn, Kartoffelpüree mit Fleisch, Reis mit Fisch usw.). Und schließlich sorgt ein süßes Getränk aus Beeren oder Früchten für die nötigen Vitamine.

Solche dreigängigen Mahlzeiten wurden von den sowjetischen Behörden für Fabrikarbeiter entwickelt, da diese genügend über Energie für den Arbeitstag verfügen mussten. Inzwischen war das Programm so beliebt, dass auch Studenten, Kindergartenkinder und einfache Büroangestellte diese Mahlzeiten zu sich nahmen.

Ohne eine reichhaltige, heiße Suppe gilt ein Mittagessen als nicht vollwertig. Daher essen kleine Kinder in der Regel nur Suppe zu Mittag. Das ist eine einfache Möglichkeit, ihnen Fettsäuren, Ballaststoffe aus Gemüse und Flüssigkeit zuzuführen, da sie normalerweise nicht viel trinken.

Es gibt viele Suppen, die Russen gerne kochen und essen: Borschtsch (mit Roter Bete), Schtschi (mit Kohl oder Sauerkraut), Erbsensuppe, Fischsuppe und Hühnersuppe (mit Nudeln).

3. Seltsame kalte Suppe

Bei hohen Temperaturen im Sommer essen nicht viele gerne heiße Suppen... Sie haben sich jedoch an eine flüssige Mittagsmahlzeit gewöhnt.

Deshalb haben die Russen eine kühle Alternative erfunden: die Sommersuppe Okroschka. Sie besteht aus gehackten gekochten Eiern und frischem Gemüse (Gurken, viel Grünzeug, Radieschen) sowie etwas gekochtem Fleisch oder Würstchen. Und diese Zutatenmischung wird dann mit einem fermentierten Getränk – Kwas oder Kefir – übergossen!

4. Zucker zugeben ...und zwar zu allem!

Zucker kann auch zu Buchweizen-, Hirse-, Hafer- oder jedem anderen Brei hinzugefügt werden. Aber auch aufs Brot, in die Suppe (damit sie nicht so sauer ist) oder auf so ziemlich alles, einschließlich Omeletts, Hüttenkäse und viele andere Gerichte.

Wenn es Ihnen während des langen, kalten Winters an frischen Produkten, vor allem an Obst und Gemüse, mangelt, wie es in der Sowjetunion oft der Fall war, ist dies eine einfache und billige Methode, um alles besser schmecken zu lassen.

5. Alles aufessen und keine Lebensmittel verschwenden!

Viele Russen können nichts auf ihrem Teller liegen lassen, denn das haben ihnen ihre Großeltern und Eltern beigebracht!

Wer die frühe sowjetische Ära der Hungersnot und vor allem die Belagerung von Leningrad miterlebt hat, weiß, dass man keine Lebensmittel verschwenden darf, weil man nicht weiß, wann man das nächste Mal etwas zu essen bekommen wird.

Mütter schrien ihre Kinder oft an, wenn sie Essen auf dem Teller liegen ließen, denn das galt als Geldverschwendung und Respektlosigkeit gegenüber der Köchin (d. h. der Mutter oder Großmutter).

Brot zu verschwenden, galt und gilt immer noch als Sünde! Deshalb wurde altbackenes Brot sogar zum Kochen verwendet (zum Beispiel als Brösel zum Panieren) oder einfach als Croutons gebraten.

6. Fettige Salate mit Majonäse

Welche verrückten Gericht fallen Ihnen ein, wenn Sie an die russische Küche denken? Wahrscheinlich ist Hering im Pelzmantel eines davon!

Dieser umstrittene, aber dennoch sehr beliebte Salat besteht aus öligem und salzigem Hering, der mit einem „Pelz“ aus zerkleinerter Roter Bete, Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten sowie einer Schicht Majonäse bedeckt ist.

Tatsächlich gibt es eine lange Liste von Salaten, die sowjetische Hausfrauen mit Majonäse anrichteten (und diese Tradition hat sich bis heute bewahrt).

7. Stundenlanges Trinken von Tee mit Süßigkeiten

„Die Russen essen viele Kuchen und Torten mit verschiedenen Dingen darin und außen herum“, schreibt ein anderer Leser. Wenn Sie einen Russen besuchen, nehmen Sie etwas „zum Tee“ mit und Sie werden mehr als willkommen sein!

Das Teetrinken ist eine russische Nationaltradition und -eigenschaft. Tee am Morgen (ja, nicht Kaffee), Tee in der Pause, Tee nach dem Abendessen oder sogar anstelle des Abendessens. Tee ist mehr als nur ein Getränk, es begleitet lange, gefühlvolle Gespräche in der Küche.

Die Tradition der langen Teeabende ist alt und stammt aus der Zarenzeit, als sich die Menschen neben einem Samowar (einem großen russischen Heißwasserbereiter) aufwärmten, während sie Tee tranken und plauderten.



