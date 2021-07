Russische Eiscreme erobert die Welt

Im ersten Quartal 2021 stiegen die Exporte von russischem Speiseeis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2020 um 61 Prozent auf 14 Mio. US-Dollar.

Allein in die USA wurde viermal so viel verkauft wie im Vergleichszeitraum 2020. In den drei Monaten von Januar bis April verkauften russische Hersteller dort Eis im Wert von 4,7 Millionen Dollar. An zweiter Stelle steht China, das 2,6 Millionen Dollar für russisches Eis ausgab, ein Plus von 66 Prozent gegenüber den Vergleichsmonaten im Vorjahr.

Darüber hinaus verkaufen russische Unternehmen Speiseeis nach Kasachstan, in die Mongolei, die Ukraine, Deutschland, Israel und andere Länder. Das Exportvolumen von Speiseeis hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verachtfacht, von 3.000 Tonnen im Jahr 2010 auf 26.000 Tonnen im Jahr 2020. Die Welt ist auf den Geschmack russischer Eiscreme gekommen.

1 „Korowka iz Korenowki“ („Kälbchen aus Korenowka") von Korenowski Molkerei und Konservenfabrik

Beim G20-Gipfel 2016 überreichte der russische Präsident seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping eine Schachtel mit Waffelbechern, die mit dem cremigsten Eis gefüllt waren - der klassischen russischen Leckerei, dem „Kälbchen aus Korenowka“.

„Jedes Mal, wenn ich nach Russland fahre, frage ich immer nach russischem Eis. Dann essen wir es zu Hause. Ihre Sahne ist besser, deshalb ist Ihr Eis besonders schmackhaft. Ich mag es wirklich. Danke für dieses Entgegenkommen“, sagte Xi Jinping damals.

Unmittelbar nach dem Gipfel erschien in China eine Werbung für russisches Plombière-Eis mit einem Foto von Putin, der ein Waffeleis isst.

Im Juni 2019 beschenkte Putin den chinesischen Herrscher anlässlich dessen 66. Geburtstages erneut mit der kühlen Köstlichkeit. Und ein paar Monate später, im August desselben Jahres, aß er selbst das Eis bei der MAKS International Air Show und nannte es sogar sein Lieblingseis. So ist die „Kleine Kuh“ aus Korenowka nach den Worten von Igor Moskowzew, dem Geschäftsführer der Molkerei und Konservenfabrik Korenowski, heute das beliebteste russische Eis in China.

„Eine chinesische Delegation besuchte die Region Krasnodar, wo sich das Werk befindet, und bat darum, ‚Putins Lieblingseis' zu bekommen“, so Moskowzew im Mai 2021. Bald nach dem Besuch begannen in China Anlagen aus dem Boden zu sprießen, die Eiscreme aus Milchpulver mit Porträts von Putin, dem ehemaligen Präsidenten und Premierminister und jetzt stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrats Dmitri Medwedew und Moskowzew auf dem Becher, verkauften.

„Es bedurfte einiger Anstrengungen, um unsere chinesischen Partner zur Vernunft zu bringen", berichtet Moskowzew.

Im Jahr 2020 stiegen die Lieferungen der „Kleinen Kuh“ ins Ausland im Vergleich zu 2019 um 20 Prozent auf 1,3 Tonnen mit einem Gesamtwert von 4,2 Millionen Dollar. Das Unternehmen exportiert Eis, einschließlich Plombières, in 20 Länder, darunter China, die USA, Israel, Griechenland, Deutschland, Vietnam, Bulgarien und Kanada.

2 Löwenzahnplombière und Bioeis (hergestellt von Kupinskoje Moroschenoje)

Die Stadt Kupino in der Region Nowosibirsk produziert alle Arten von Eis für den russischen und chinesischen Markt: in Bechern, Waffeltüten, Riegeln und Eimern. Es gibt eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen wie Erdbeeren, Himbeeren, Minze, Melone, getrocknete Aprikosen und Pflaumen.

Das Eis wird mit frischer Milch oder Sahne hergestellt, und auch die Beeren und Früchte sind natürlich, heißt es auf der Website des Herstellers. Darüber hinaus verkauft das Werk in Kupino Diät-Bio-Eis mit Probiotika und reduziertem Zucker- und Kaloriengehalt sowie Eis mit Löwenzahn-Konfitüre und Mandelkeksen. Dieses Eis erfreut sich auch in China großer Beliebtheit, so Alexey Rudenskikh, CEO des Werks Kupinskoje Moroschenoje.

Das Unternehmen exportiert seit 2016 Eiscreme nach China, vor allem Lebensmittelgeschäfte im Süden des Landes sind die größten Abnehmer. Bald soll der Verkauf von Eiscreme auch in Europa und den USA beginnen.

3 „Sibirische Holzkohle“ (produziert von Sneschni Gorodok)

Diese schwarze Waffeltüte aus echter Kohle mit dem Geschmack und Geruch von bitterer Schokolade wird von Sneschni Gorodok im russischen Kusnezk-Becken hergestellt und in die Mongolei und nach China geliefert, schreibt das Magazin „Asia Russia Daily“.

Allein in der ersten Jahreshälfte 2020 hat sich der Export des Eises im Vergleich zum gesamten Jahr 2019 fast verdoppelt: von 288 Tonnen im Wert von 38,4 Millionen Rubel (526.000 US-Dollar) auf 541 Tonnen mit einem Wert von 67,3 Millionen Rubel (923.000 US-Dollar), berichtet das Informationsportal des Kusnezker Beckens.

„Sibirische Holzkohle“ wird seit 2017 in China verkauft, sagte Artem Bachurin, CEO der UK NK Holding LLC, zu der Sneschni Gorodok gehört, in einem Interview mit TASS im Juli 2019. Das Eis ist in mehreren chinesischen Großstädten erhältlich, darunter Peking, Shanghai und Guangzhou, sowie in der Resortstadt Sanya.

4 „Lakomstwo“ (hergestellt von Korenowski Molkerei und Konservenfabrik

Diese mit Schokolade überzogene und mit cremigem Eis gefüllte Tube, die an den Geschmack und den Namen des sowjetischen Lieblingsdesserts Lakomka erinnert, ist nicht nur in China, sondern auch in den USA beliebt, sagte Igor Moskowzew RIA Nowosti im Mai. „Die Kunden in Amerika kaufen das Eis im Becher, als Riegel oder Eis am Stiel. Übrigens essen sie auch Lakomka“, so Moskowzew.

Seinen Worten zufolge ist russisches Eis besonders in den Bundesstaaten New York und Florida sowie in der Stadt Philadelphia beliebt. Es ist zutreffend, dass das meiste „Lakomstwo“-Eis und andere russische Sorten eher von Russen gekauft werden, die nach Amerika gezogen sind und den Geschmack der sowjetischen Kindheit vermissen.

„Wir brauchen einen qualitativen Übergang: von Läden, die russische Produkte verkaufen, zu einem vollständig amerikanischen Markt. Das ist nicht einfach. Solche Läden sind in der Regel über die Städte verstreut, und es sind nicht die Umsätze, die wir gerne sehen würden, aber wir sehen Potenzial“, blickt Moskowzew optimistisch in die Zukunft.

