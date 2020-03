Unglaublich lecker: Die fünf besten russischen Eissorten

Sorbet, Schokoladeneis, Plombir: all diese köstlichen Eissorten bestehen aus natürlichen Zutaten und machen Lust auf einen Sommer in Russland.

1. Eiscreme aus dem GUM

Plombir und Crème Brûlée in Waffelbechern wurden erstmals 1954 im Kaufhaus GUM am Roten Platz verkauft. Die Kunden standen Schlange. Es war relativ günstig (20 Kopeken), reichhaltig, süß und unglaublich lecker. Dieser landesweite Verkaufsschlager wurde sogar hochrangigen Gästen und Prominenten serviert. Die US-amerikanische First Lady Patricia Nixon und Elton John zählten zu den Fans.

Heute gibt es eine Reihe neuer Geschmacksrichtungen, darunter Vanille, Johannisbeere, Kirsche, Pistazie und Erdbeere. Laut Tatjana Berestnewa, Managerin des Ladens „Gastronom N1“, ist das Rezept noch das gleiche wie zu Sowjetzeiten. Das berühmte GUM-Eis wird vor Ort hergestellt und der Hauptbestandteil bleibt frische Milch.

2. Sorbeteis Filewski

Dieses hellrosa Sorbet in einem weißen Pappbecher mit Beeren auf der Seite wurde in allen sowjetischen Städten verkauft. Mit sieben Kopeken war es für jedermann erschwinglich. Bei vielen Russen weckt es noch immer Erinnerungen an die Kindheit.

Das Eis gab es lange Zeit nicht. Doch in den 2000er Jahren brachte „Iceberry“ die beliebte Leckerei zurück auf den Markt. Das neue Eis schmeckt nach Johannisbeere und leicht säuerlich. Es enthält sogar Fruchtstücke. Den Russen schmeckte es sofort wieder. Viele russische Kinder nehmen sich nach der Schule zuerst ein Sorbet aus dem Eisfach.

3. 11-Kopeken- Schokoladeneis

Ein weiteres beliebtes Dessert in der Sowjetzeit war das berühmte Schokoladeneis am Stiel, bekannt unter dem Namen „Eskimo“. Es wurde geschätzt für den cremigen Geschmack und vor allem wegen der Schokoladenglasur.

Ab Mitte der 1980er Jahre wurde es immer weniger verkauft und verschwand schließlich ganz. Seit Mitte der neunziger Jahre haben viele Unternehmen versucht, mit Nachahmerprodukten den Geschmack zu treffen. „Tschistaja Linija” war damit wohl am erfolgreichsten. In Erinnerung an den Preis von „Eskimo“ zu Sowjetzeiten nannten sie ihr Produkt „11-Kopeken-Schokoladeneis“.

4. Plombir „Lakomka“ („süßer Zahn“)

Dieser Zylinder mit unglaublich zartem, cremig-sahnigen Plombir erschien erstmals in den 1970er Jahren in Moskau. Obwohl es mit 28 Kopeken recht teuer war, eroberte es schnell die Herzen und Geschmäcker. Plombir wird heute von vielen Unternehmen hergestellt, die bevorzugte Marke ist von „Iceberry“.

5. Plombir „Korowka is Korenowki“ („Kälbchen von Korenowka“)

Der russische Präsident Wladimir Putin kaufte sich auf der Internationalen Flugschau MAKS in den Jahren 2017 und 2019 dieses Eis. Er beschrieb es als „das köstlichste“ in Russland.

Es ist einfache Eiscreme in einem Waffelbecher, ähnlich wie das Eis aus dem Kaufhaus GUM.

