Zart auf der Zunge: Die besten Süßigkeiten aus Russlands Regionen

Region Wolga

Dieser Teil des Landes ist berühmt für seine Produktion von Pomadka – eine Art russisches Buttertoffee. In der Sowjetunion erfreute es sich aufgrund des cremigen Geschmacks und der einfachen Herstellung großer Beliebtheit. Pomadka besteht lediglich aus Butter, Milch und Zucker. Bis heute ist die Süßigkeit beliebt und viele Touristen, die es in die Region verschlägt, kaufen es, um es mit in die Heimat zu bringen. Allerdings beklagen Einwohner der Region, dass sich der Geschmack des Produktes in den letzten Jahren zum schlechteren gewandelt habe. Dennoch bleibt es ein wichtiges Symbol der regionalen Küche.

Sankt Petersburg und die Region Leningrad

Eine der nostalgischsten Süßigkeiten findet man in Sankt Petersburg: Die Rede ist von Poljarni-Waffelkuchen. Meine Großmutter sagt bis heute, dass sie die Speise in ihrer Studentenzeit über alles geliebt habe. Sie lebte zwar in einer Stadt, in der Poljarni nicht verkauft wurde, aber war ein solcher Fan, dass sie ständig Menschen darum bat, ihr welchen aus Sankt Petersburg mitzubringen.

Der Kuchen hat einen sehr markanten eisig-cremigen Geschmack. Er wird aus unzähligen Waffelschichten hergestellt, die jeweils mit Buttercreme bestrichen werden. Poljarni wird in der Region Leningrad hergestellt und nur in wenigen russischen Städten verkauft. Sollten Sie also einmal darauf stoßen, kaufen Sie am besten gleich mehrere.

Sibirien

Möchten Sie den wahren Geist Sibiriens kennenlernen? Dann versuchen Sie sich mal an der besonderen russischen Marmelade Warenje. Diese traditionelle Spezialität aus Sibirien wird aus echten Zedern-, Pinien oder grünen Tannenzapfen hergestellt. Wenn Sie diese Information nicht neugierig gemacht hat, sollten Sie die Marmelade dennoch probieren, bevor sie diese abschreiben. Sie werden Warenje lieben!

Eine weitere sibirische Spezialität ist Omitschka. Das Dessert entstand 1971 in einer Fabrik in Omsk und wurde schlagartig im ganzen Land beliebt. Es ist ein Hybrid aus süßer Buttercreme und salzigem Schmelzkäse – sicherlich ungewöhnlich und dennoch einen Versuch wert!

Region Tula

Tula-Prjanik ist ein süßes Nationalsymbol Russlands. Heute kann man den Lebkuchen im ganzen Land kaufen, aber die authentische Version existiert ausschließlich in der Region Tula. Hier werden Prjaniki noch traditionell hergestellt. Der einzigartige Genuss wird mit einer Füllung aus cremigem Honig, Gebäck, Früchten, Beeren und Kondensmilch gereicht. Zudem eignen sich Prjaniki heute perfekt als süße Souvenirs.

Kaukasus

Der Kaukasus ist bekannt für natürliche und gesunde Desserts wie Tschurtschchela, dank der vielen Früchte und Nüsse in der Region. Obwohl Tschurtschchela ursprünglich eine georgische Süßigkeit ist, wurde sie im Kaukasus übernommen und zu einer bekannten lokalen Marke gemacht: Sie finden es auf beinahe jedem Markt. Es wird aus Nüssen, einfachem Mehl und Traubensaft hergestellt und hat einen sehr reichen Geschmack. Damit ist es eine großartige Alternative zu Schokolade und klassischen Süßigkeiten.

Kolomna, Region Moskau

Diese kleine Stadt in der Region Moskau ist im ganzen Land für einen besonderen Leckerbissen berühmt. Kolomenskaja pastila. Pastila ist ein klassisches russisches Dessert, das nur aus einer Zutat besteht: Äpfeln. Das Pastila aus Kolomna jedoch unterscheidet sich vom Original, weil es auch Zucker und Eiweiß enthält. Auch dadurch erhält es eine ungewöhnlich mürbe Konsistenz. Diese besondere Form der Pastila wurde erstmals im 18. Jahrhundert schriftlich erwähnt.

Region Wologda

Wologda ist die sogenannte Milchhauptstadt Russlands. Dementsprechend werden hier große Mengen an qualitativ hochwertigen Milchprodukten hergestellt. Schokoladenbutter dürfte dabei wahrscheinlich als das leckerste gelten. Es scheint, als sei an dem Produkt nichts Besonderes: ein einfacher Mix aus Kakao und Butter. Aber warten Sie vor Ihrer Wertung, bis Sie die Schokoladenbutter auf Toast oder einem Croissant probiert haben!

Kamtschatka

Haben Sie jemals von Krähenbeeren gehört? Russlands Ferner Osten ist bekannt für diese ungewöhnliche Frucht. Zudem stellen Einheimische daraus Warenje her. Der Geschmack ist einzigartig. Obwohl Kamtschatka in der Kategorie „süße Verführungen“ grundsätzlich nicht allzu viel anbieten kann, ist Warenje dennoch eine wahre lokale Spezialität.

