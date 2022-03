Warum das russische Zahlungssystem Mir benötigt wird

Ab dem 10. März wird die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen in ausländischen Online-Shops mit Visa- und Mastercard-Karten, die von russischen Banken (auch solchen, die nicht von den Sanktionen betroffen sind) ausgegeben wurden, sowie die Abhebung von Bargeld im Ausland nicht mehr möglich sein. Diese Karten funktionieren auch nicht mehr in den mobilen Zahlungssystemen Apple Pay, Samsung Pay und Google Pay.



Innerhalb des Landes können die Inhaber von Visa- und Mastercards jedoch bis zum Ablauf der Gültigkeit ihrer Karten auf ihre Konten zugreifen und Zahlungsvorgänge durchführen (einige Banken haben diesen Zeitraum um mehrere Jahre verlängert oder die Karten sogar unbefristet ausgestellt). Transaktionen mit diesen Karten werden über das nationale Geldkartensystem abgewickelt, so dass sie nicht von Sanktionen betroffen sind. Wenn die Karten nicht mehr funktionieren, stellt die Bank automatisch eine neue Karte auf der Grundlage des Mir-Zahlungssystems aus.

Was ist Mir?

Im Jahr 2014, nach der Angliederung der Krim durch Russland, wurde das Nationale Geldkartensystem (NPCS), der Betreiber von Mir, gegründet. Es wurde nur für den Fall geschaffen, dass die Karten der internationalen Zahlungssysteme deaktiviert werden würden. Schon damals begannen öffentliche Einrichtungen, Zahlungen mit Visa- und Mastercard-Karten nach und nach einzustellen. Pensionen, Sozialleistungen und Gehälter für Angestellte von Haushaltsorganisationen wurden allmählich auf Mir-Karten übertragen.

Nach Angaben von NSPC besaßen im Sommer 2021 mehr als 50 % der Russen mindestens eine Mir-Karte. Bis zum Ende des dritten Quartals 2021 sorgten die insgesamt 112 Millionen ausgegebenen Karten für 25,2 % des Zahlungsvolumens des Landes.

Wo werden Mir-Bankkarten akzeptiert?

Russen können ihre nationalen Mir-Zahlungskarten auch im Ausland verwenden – in Ländern, in denen sie akzeptiert werden. Derzeit gibt es zehn solcher Länder:

Türkei Vietnam Armenien Belarus Kasachstan Kirgisistan Tadschikistan Usbekistan Süd-Ossetien Abchasien

Laut der Tinkoff-Website wird die Karte auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea und Großbritannien getestet.

Bedingungen für Bargeldabhebungen in aller Welt können bei der Bank des Karteninhabers erfragt werden. So können zum Beispiel mit der Mir-Karte von Tinkoff kostenlos bis zu 500.000 Rubel an den Geldautomaten der Tinkoff-Bank und mit einer Gebühr von 3.000 bis 100.000 Rubel an jedem Geldautomaten auf der ganzen Welt abgehoben werden.

Die Mir-Karte kann mit Apple Pay und Samsung Pay verbunden werden. Sie hat auch eine eigene mobile Geldbörse, Mir Pay. Sie ist auf Android-Smartphones (ab Version 6.0) mit NFC-Unterstützung verfügbar.

Wie werden Russen in anderen Ländern zahlen?

Um außerhalb Russlands (wo Mir-Karten nicht akzeptiert werden) Einkäufe zu bezahlen und Bargeld abzuheben, müssen Russen eine Co-Badge- oder Co-Branded-Karte beantragen. Transaktionen mit einer solchen Karte werden über das eine oder andere Zahlungssystem abgewickelt, je nachdem, in welchem Land die Transaktion stattfindet. Es ist nicht erforderlich, ein zusätzliches Konto in einer Fremdwährung zu eröffnen. Der erforderliche Betrag wird zum Zeitpunkt der Zahlung umgerechnet.

Die NSPC empfiehlt Russen, für Einkäufe und Bargeldabhebungen im Ausland eine Mir-UnionPay-Karte zu beantragen, die sowohl in Russland als auch in 180 Ländern, die Union Pay unterstützen, akzeptiert wird.

UnionPay ist Chinas nationales Zahlungssystem, das seit 2005 auch international an Bedeutung gewonnen hat. Aufgrund der Größe des Inlandsmarkts, auf dem es praktisch keine ausländischen Zahlungssysteme gibt, hat sie seit 2015 Visa und Mastercard in Bezug auf das Volumen der weltweit abgewickelten Transaktionen überholt.

Co-Badge-Karten, die auf Union Pay basieren, werden bereits von regionalen Banken im Fernen Osten für russische Kunden ausgegeben, die häufig in die VR China reisen. In anderen Regionen des Landes können solche Karten von der Gasprombank, der Rosselchosbank und einigen anderen ausgegeben werden. Auch die größten Banken Russlands planen, umgehend mit der Ausgabe von Co-Badge-Karten zu beginnen.

Kann es zu Problemen mit den Mir-UnionPay-Karten kommen?

Bis 2020 war die Verbreitung des chinesischen Zahlungssystems an Hotspots für chinesische Touristen geknüpft. Nach Angaben von UnionPay werden die Karten in 180 Ländern akzeptiert. Diese Zahl ist jedoch ein Trugschluss. Während UnionPay in Asien eine gute Abdeckung hat, gibt es in einigen Ländern in anderen Teilen der Welt möglicherweise nur eine Bank oder sogar nur ein Geschäft im Land.

Offen ist auch, ob die selektive Sperrung der von russischen Banken ausgegebenen Co-Branding-Karten anhand der BIN-Nummer (die ersten vier Ziffern der Kartennummer, die zur Identifizierung der Bank dienen) definitiv ausgeschlossen ist.

Kann ein Ausländer eine Mir-Karte erhalten?

Für Ausländer bedeuten die Beschränkungen für Visa- und Mastercard-Karten, dass es nicht möglich ist, mit im Ausland ausgestellten Karten dieser Systeme in Russland zu bezahlen.

Ausländer können eine Mir-Debitkarte beantragen, um Zahlungen in Russland zu tätigen. Sie können dies in einer von 158 Banken tun; die vollständige Liste finden Sie auf der Website des Systems. Bei der Sberbank zum Beispiel ist diese Option online verfügbar. Dazu müssen Sie einen Antrag auf der Website oder in der Banking-App ausfüllen, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben, unter der Sie eine Bestätigung über die Verfügbarkeit der Karte erhalten, und die Filiale auswählen, in der Sie die Karte erhalten möchten. Es ist auch möglich, eine virtuelle Karte ausgestellt zu bekommen.

