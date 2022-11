Die 5 teuersten Mietwohnungen in Moskau (FOTOS)

Wir haben herausgefunden, wie viel man für eine Wohnung in der Nähe des Kremls zahlen muss und welche Moskauer Wohnung den besten Blick auf die Sterne bietet.

Penthouse im Stadtzentrum – 3 Mio. RUB (49.000 €) pro Monat

Diese Sechs-Zimmer-Wohnung mit einzigartigem Interieur befindet sich im Haus des Kaufmanns Polowinkin in der Elitestraße der Stadt, der Pretschistenka. In der Nähe liegt die Christ-Erlöser-Kathedrale, das Puschkin-Museum und eine Reihe von Restaurants und Theatern.

Die Wohnung erstreckt sich über mehrere Etagen. Im vierten Stock befinden sich das Hauptschlafzimmer mit Kamin und Bad, ein Ankleidezimmer, ein Arbeitszimmer, ein Kinderzimmer und mehrere andere Räume. Im fünften Stock ist das geräumige Wohnzimmer mit Glaskuppel und Schaukel, einer Bar mit Holzkamin, Zugang zu einem Balkon und Wirtschaftsräume. Im sechsten Stock befinden sich drei Schlafzimmer, ein Dampfbad, ein Massageraum und ein Waschraum. Es gibt auch Zugang zu einer offenen Terrasse mit Blick auf das historische Stadtzentrum.

Die Wohnung ist mit einer Mischung aus modernen und antiken Möbeln ausgestattet. Viele der Möbelstücke wurden auf Bestellung aus natürlichen Materialien aus der ganzen Welt hergestellt.

Das Haus verfügt über ein geschlossenes Areal, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz und Sicherheitspersonal.

Fläche: 650 m².

Adresse: Pretschistenka-Straße 27

https://www.cian.ru/rent/flat/276984272/

Moderne Wohnung mit Garten – 2,8 Mio. Rubel (46.000 €) pro Monat

Die helle Wohnung befindet sich im Erdgeschoss einer Villa im Wohnkomplex Butikowskij 5. Der Gorki-Park, der Neskutschnyj-Garten und das Museon sind zu Fuß erreichbar.

Die Wohnung hat Panoramaverglasung. Es besteht die Möglichkeit, in den Innengarten zu gehen – ein seltenes Vergnügen in der Metropole.

Echter Marmor, edles Holz, Designerelemente aus Metall und Glas wurden für die Dekoration verwendet. Die Wohnung hat eine hohe Decke von 3,40 Metern und einen Kamin.

Sie ist aufgeteilt in ein Wohnzimmer mit Heimkino und Fünf-Kanal-Soundsystem, ein Esszimmer, eine große Küche, drei Schlafzimmer, ein Gästezimmer, einen Waschraum und einen Ankleidebereich.

Dazu gehört ein Tiefgaragenstellplatz und ein Swimmingpool.

Fläche: 350 m², Garten: 278 m².

Adresse: 5. Butikowskij pereúlok

https://www.cian.ru/rent/flat/270197168/

Penthouse in einem Stalin-Wolkenkratzer – 2,5 Mio. Rubel (41.000 €) pro Monat

Das dreistöckige Penthouse befindet sich in einem sowjetischen Hochhaus, dem Hotel Ukraine, das 1953-1957 erbaut wurde. In Moskau gibt es nur sieben solcher stalinistischer Hochhäuser.

Die luxuriöse Wohnung ist im Art-déco-Stil mit italienischem Marmor und Naturholz eingerichtet.

Das Penthouse verfügt über einen geräumigen Flur, ein Ankleidezimmer, ein großes Wohnzimmer mit Kamin, eine Essküche, ein großes Schlafzimmer mit eigenem Bad und ein Ankleidezimmer auf der ersten Ebene. Außerdem gibt es ein Gästezimmer und einen großen Balkon mit Panoramablick auf die Moskwa und das Moskauer Geschäftsviertel.

Auf der zweiten Ebene befinden sich eine Wohnküche, ein Badezimmer und eine Waschküche, auf der dritten Ebene ein Arbeitszimmer mit raumhohen Fenstern und Zugang zur Terrasse.

Im Sommer können Sie zum Moskwa-Ufer gehen und eine Bootsfahrt durch die Stadt unternehmen.

Fläche: 507,8 m².

Adresse: Kutusowskij Prospekt, 2/1.

https://www.cian.ru/rent/flat/278661894/

Wohnung am Kreml – 2,05 Mio. Rubel (33.600 €) pro Monat

Diese Wohnung ist für diejenigen, die davon träumten, in der Nähe des Roten Platzes zu wohnen. Einen besseren Standort kann man sich nicht vorstellen. Die Vier-Zimmer-Wohnung befindet sich im Four Seasons Hotel Moscow, dem ehemaligen Hotel Moskwa.

Der Rote Platz mit der Basilius-Kathedrale, das Historische Museum und der Alexandrowski-Garten sind nur einen Katzensprung entfernt. Und das Bolschoi-Theater mit seinem grünen Platz und dem Springbrunnen wird schnell zu einem vertrauten Anblick aus dem Fenster.

Das Innere der Wohnung ist minimalistisch. Sie verfügt über drei Zimmer, ein Büro, mehrere Schränke und Hauswirtschaftsräume. Und hat hat Zugang zu einer eigenen Terrasse. Das Wohnzimmer ist mit der Küche kombiniert.

Fläche: 227 m².

Adresse: Ochotnyj Rjad 2.

https://www.cian.ru/rent/flat/272719441/

Penthouse mit runder Terrasse – 2 Mio. Rubel (32.800 €) pro Monat

Das dreistöckige Penthouse befindet sich in der 38., 39. und 40. Etage eines Gebäudes in der Mosfilmowskaja-Straße. In der Nähe liegt eines der größten Filmstudios des Landes, Mosfilm. Wenn Sie Lust haben, können Sie auch das Filmstudio-Museum besuchen.

Die Wohnung verfügt über zwei Aussichtsplattformen auf einer runden Panoramaterrasse, eine davon in 188 Metern Höhe mit Blick in alle vier Himmelsrichtungen. Von hier aus kann man die Lomonossow-Universität, den Kreml, die Christ-Erlöser-Kathedrale, das Nowodewitschi-Kloster – kurzum: ganz Moskau sehen. Auf der Terrasse gibt es einen Grillplatz mit einem Esstisch. Und es gibt ein Teleskop, mit dem man nachts die Sterne beobachten kann.

Die Wohnung verfügt außerdem über einen Kamin, einen weißen Flügel und ein Fenster in der Decke des Dachgeschosses. Alles für einen angenehmen Urlaub.

Und wenn das Betrachten des Himmels bei klassischer Musik nicht ausreicht, verfügt die Wohnung auch über eine Sauna für sechs Personen und ein Billardzimmer.

Fläche: 500 m².

Adresse: Mosfilmowskaja-Straße 70

https://www.cian.ru/rent/flat/266479619/

