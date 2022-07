Wie sah eine gewöhnliche sowjetische Wohnung aus? (FOTOS)

Russia Beyond

Willkommen in einer typischen sowjetischen Wohnung. Beginnen wir mit der Erkundung der Wohnung gleich am Eingang. Es gab eine Garderobe und einen Platz, an dem man die Schuhe ausziehen (ja, nicht vergessen, sie auszuziehen!) und Tapotschki, also Hausschuhe, anziehen konnte. Normalerweise gab es auch einen kleinen Tisch mit einem Telefon und einem Spiegel.

Der Flur, die Lobby oder das Vestibül... sind selbst für die meisten sowjetischen Wohnungseingänge übertriebene Begriffe. Der Raum war meist weniger als zwei Meter breit.

In der Regel führte ein Korridor zu den Zimmern und der Küche. In Gemeinschaftswohnungen waren sie manchmal so groß, dass Kinder sie mit dem Fahrrad überqueren konnten. Normalerweise nutzten die Menschen sie als Abstellraum für Haushaltsgegenstände.

Die Flure in den Wohnhäusern der Chruschtschowkas (Wohnblöcke aus den 1960er Jahren) waren jedoch unglaublich schmal, nur etwa einen Meter breit. In neueren Wohnungen (siehe Abbildung unten), die im Vorfeld der Olympischen Spiele 1980 in Moskau gebaut wurden, gab es eine Art Flur mit mehr Platz.

Viele Design- und Einrichtungsentscheidungen waren auf Platzmangel zurückzuführen, da die meisten der ab der 1960er Jahre gebauten sowjetischen Wohnungen sehr klein waren. So konnten selbst im Flur einige sehr unerwartete Dinge untergebracht werden, wie Fahrräder oder Schlitten, die an der Wand hingen. Oder, zum Beispiel, Bücherregale.

Nun, da wir jetzt die Bücherregale erwähnt haben, ist es wahrscheinlich nur fair, mehr über diesen absolut NOTWENDIGEN Teil jeder sowjetischen Wohnung zu sprechen.

Und auch über separate Bücherregale, die man wie Tetris umbauen kann und die in beliebigen Positionen an der Wand hängen.

Kommen wir nun zum wichtigsten Teil der sowjetischen Wohnung - und der sowjetischen Lebensweise - der Küche.

Allerdings waren die meisten Küchen so klein, dass eine vierköpfige Familie manchmal kaum zusammen essen konnte...

Normalerweise war sie mit einer Arbeitsplatte, einem Kühlschrank, einem Gasherd, einer Spüle und einem kleinen Tisch ausgestattet.

Üblicherweise gab es Hocker mit abschraubbaren Beinen. Zusätzliche Stühle wurden irgendwo hinter dem Kleiderschrank aufbewahrt. Nur wenige Küchen waren mit normalen Stühlen mit Rückenlehne ausgestattet, weil sie einfach mehr Platz benötigten.

Es war üblich, dass sich in diesen kleinen Wohnungen viele Gäste versammelten, häufig zu Geburtstagen oder anderen Anlässen (auch Hochzeiten). Die einfachen Sowjetbürger hatten einfach kein Geld für Restaurants. Wenn Gäste kamen, wurde der Küchentisch oft ins Wohnzimmer verlegt. Oder, wenn man Glück hatte, gab es in einigen Wohnungen Klapptische für solche Anlässe.

Nach dem Essen wurde der Tisch in die Ecke gerückt, und der Raum verwandelte sich in eine behelfsmäßige Tanzfläche.

Normalerweise war das Wohnzimmer auch das Esszimmer, der Aufenthaltsraum, das Arbeits- sowie Schlafzimmer der Eltern! Es konnte aber auch das einzige Zimmer sein, in dem alle schliefen. Es kam auch vor, dass eine ganze Familie nur ein Zimmer in einer Gemeinschaftswohnung hatte.

Gleichzeitig gab es in einer sowjetischen Wohnung in der Regel kein richtiges Schlafzimmer. Die wenigsten Sowjetbürger hatten ein Doppelbett, sondern zogen ein Klappsofa vor, das Platz sparte. Und das wurde jeden Tag ein- und ausgeklappt.

Auch die Schulkinder machten ihre Hausaufgaben im Wohnzimmer. Es war purer Luxus, wenn ein Kind ein eigenes Zimmer bekam. Normalerweise musste man sich ein Zimmer mit Geschwistern oder sogar mit den Großeltern teilen.

Das ist eine weitere Besonderheit der sowjetischen Wohnung. Alle Möbel waren auf den Fernseher ausgerichtet. Alle Sofas, Stühle und Couches.

Sie haben wahrscheinlich schon den Teppich bemerkt... Alle sowjetischen Wohnungen hatten Teppiche. Die Angewohnheit, große Teppiche auf den Boden zu legen, hat sich bis heute erhalten. Denn die in der UdSSR aufgewachsenen Menschen fühlen sich mit einem "nackten" Boden nicht "wohl". Auch an den Wänden wurden Teppiche aufgehängt... Zum einen, um die Wärme im Haus zu halten, denn die Wände in den sowjetischen Wohngebäuden waren nicht immer vor Frost geschützt. Es war zudem ein Zeichen von Wohlstand.

Eine andere Sache, die so viel Sinn hatte wie ein Wandteppich, war eine kleine Kommode mit Geschirr - und Gläsern, sowie Sets für Tee und Kaffee für besondere Anlässe. Die Sache ist die, dass sie NIE benutzt wurden. Dieses Geschirr war zum Anschauen da, nicht zum Essen oder Trinken. Zugegeben, zu ganz besonderen Anlässen wurden sie schon benutzt! Heute scherzt man oft, dass es sich bei diesen Anlässen wahrscheinlich um den Besuch von jemandem handelte, der nicht weniger wichtig war, als die Königin von England oder der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion!

Trotz des geringen Platzangebots in den Wohnungen fanden die Menschen immer Platz, nicht nur für Bücherregale, sondern auch für ein Klavier...

...und für Porträts oder Büsten von Stalin oder Lenin.

Nun, es scheint, als hätten wir unseren Rundgang durch eine typische sowjetische Wohnung abgeschlossen. Nein, warten Sie, da ist doch noch der Balkon! Da es nicht genügend Stauraum gab, wurde der Balkon meist nicht als schöner Platz zum Blumenpflanzen und Sitzen auf Gartenstühlen genutzt, sondern als Abstellraum mit allerlei Gerümpel wie alte Holzskier, Gläser für Essiggurken, kaputte Fernseher, Radios...

