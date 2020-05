Kamine, Gemälde und Stuck: Diese Wohnungen in St. Petersburg versetzen Sie in die Vergangenheit

Das ist etwas, was ausländische Touristen normalerweise bei ihrem Besuch in der nördlichen Hauptstadt Russlands nicht zu sehen bekommen.

Atmosphärische Wohnräume mit einzigartigem Dekor und Kaminen, Gemälden sowie alten Fotografien, Stuck und exzentrischen Mischungen aus Luxus und Armut: Das alles ist oft vor den Augen ausländischer Besuchern und sogar bleibt sogar den Einheimischen verborgen. Dank den Fotos von Maxim Kosmin besteht jetzt die Möglichkeit, ihren Charme zu entdecken.

Alles begann 2013, als Maxim, ein Ingenieur aus St. Petersburg, nach einer Wohnung für sich suchte. Aber nachdem er eine gefunden hatte, hörte er nicht auf, sich die Immobilienangebote anzusehen. Er begann damit, Bilder von ungewöhnlichen Wohnräumen zu veröffentlichen, und die Geschichte seiner Heimatstadt und ihrer Architektur zu erforschen.

Seitdem entwickelte sich sein Projekt erheblich weiter. Maxim hat daher seinen früheren Job als Ingenieur aufgegeben und sich auf die Erforschung der Vergangenheit der Stadt konzentriert.

Derzeit hat er 216.000 Follower auf Instagram und 57.000 Follower in seiner Gruppe „Altes Fundament“ im russischen sozialen Netzwerk VK. Dort teilt er nicht nur die Bilder, die er in den von ihm besuchten Wohnungen aufgenommen hat, sondern beleuchtet auch das Leben in St. Petersburg in der Zarenzeit.

„Diese [Wohnungen] sind Zeitkapseln, die an das ganz schwierige 20. Jahrhundert erinnern“, sagte Maxim.

