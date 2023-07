Wie die Familie Nobel die russische Ölindustrie gründete

Diese unternehmungslustige Familie erlebte im Laufe ihrer Jahre in Russland einen unglaublichen Aufstieg von ganz unten bis zur Spitze.

Der Nobelpreis wurde im Jahr 1901 ins Leben gerufen. Seitdem wurde er 615 Mal an 989 Personen und Organisationen verliehen, hauptsächlich aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Schweden und Russland.



Was heute kaum noch jemand weiß, ist, dass die Verleihung des Preises durch das lukrative Ölgeschäft der Familie Nobel im Russischen Reich ermöglicht wurde.

Bankrott

Die Familie Nobel kam 1838 aus Schweden nach Russland. Erfinder Immanuel Nobel, das Familienoberhaupt und der Vater des Nobelpreisstifters, zog mit seiner Frau und seinen drei Söhnen nach St. Petersburg, in der Hoffnung, Erfindungen, an denen er in Schweden gearbeitet hatte, vermarkten zu können.

Emmanuel Nobel Gemeinfrei Gemeinfrei

Das Risiko der Umsiedlung brachte der Familie schließlich reiche Gewinne ein. Der innovative Schwede schaffte es, das persönliche Interesse des russischen Zaren Nikolaus I. zu wecken, als er eine verbesserte Version einer Unterwassersprengmine vorstellte.

In der Zeit des Krimkriegs, der von 1853 bis 1856 dauerte, waren die Erfindung, Innovation und Massenproduktion von Waffen und militärischer Ausrüstung für die russische Regierung von größter Bedeutung.

Ludvig Immanuel Nobel (1831-1888) Gemeinfrei Gemeinfrei

Immanuel Nobel nutzte seinen frühen Erfolg und gründete eine Fabrik für Kriegsbedarf, die sich zu dieser Zeit als sehr lukratives Geschäft erwies.

Allerdings verließ ihn das Glück sehr schnell, als der neue Zar Alexander II. kurz nach dem Ende des Krimkriegs den Militärhaushalt des Landes stark beschnitt.

Das Familienunternehmen in Russland ging in Konkurs und wurde von den Gläubigern verkauft.

Emanuel Ludvig Nobel Sputnik Sputnik

Ein impulsiver Kauf

Nach der Rückkehr in seine schwedische Heimat vertraute Immanuel Nobel die Reste des Familienvermögens seinem ältesten Sohn Ludvig an, der mit seinen Geschwistern in Russland blieb.

Ludvig Nobel nutzte die Ersparnisse, um eine neue Fabrik zu gründen, die sich auf die Herstellung von Geschützlafetten spezialisierte. Unter Ludvigs Leitung begann das Unternehmen zu wachsen, und die Maschinenfabrik Ludvig Nobel wurde zu einem der größten Hersteller von Gewehren und Bauteilen für die Artillerie in Russland.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

1873 vertraute Ludvig seinem Bruder Robert 25.000 Rubel an und beauftragte ihn, in den Kaukasus zu reisen, um Walnussholz zu beschaffen, das er für die Herstellung von Gewehrkolben zu verwenden hoffte.

Doch als Robert nach Baku kam, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, einen Kauf zu tätigen, der für die Familie Nobel lebensverändernd sein sollte. Mit den 25.000 Rubel, die er besaß, kaufte er eine kleine Ölraffinerie in der Stadt, die sich bald zur Welthauptstadt der Ölproduktion entwickeln sollte.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

Branobel Ltd.

Innerhalb von drei Jahren wurde aus der kleinen Ölraffinerie in Baku die Aktiengesellschaft Branobel mit Hauptsitz in St. Petersburg und einem Aktienkapital von drei Millionen Rubel.

Die Brüder Nobel besaßen gemeinsam 60,8 Prozent der Aktien des Unternehmens, der Rest ging an andere Investoren.

In den folgenden Jahren begann das Unternehmen mit dem Erwerb von Ölfeldern im gesamten russischen Kaukasus, vor allem im Gebiet des heutigen Aserbaidschan, aber auch im asiatischen Teil des russischen Reiches.

Die Brüder Nobel nutzten die Technologie, um ihr Ölgeschäft auszubauen, und leisteten Pionierarbeit bei der Entwicklung der ersten Öltanker. Der erste Tanker der Welt mit dem Namen Zoroaster gehörte zu ihrem Unternehmen.

Der erste Tanker der Welt mit dem Namen Zoroaster Gemeinfrei Gemeinfrei

Mit der Einrichtung von Forschungslaboratorien in Baku und der Beschäftigung Dutzender von Wissenschaftlern setzten die Gebrüder Nobel in hohem Maße auf Wissenschaft und Technologie, um ihr Geschäft voranzubringen.

Die Unternehmensleitung war auch für die freundliche Behandlung der Arbeiter bekannt, was für die Zeit vor der Russischen Revolution untypisch war. Die Gebrüder Nobel führten ein System der Gewinnbeteiligung für ihre Arbeiter ein, investierten in die Verbesserung deren Lebensbedingungen und spendeten für Schulen und Krankenhäuser in den Gebieten, in denen sie tätig waren.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

Bis zur Jahrhundertwende wuchs Branobel exponentiell und wurde zur größten Ölgesellschaft im Russischen Reich. Sie betrieb über 500 Ölquellen und beschäftigte rund 12.000 Mitarbeiter. Doch die Russische Revolution brachte den beeindruckenden Aufschwung des Unternehmens ins Wanken.

Ende April 1920 ergriff die Rote Armee in Baku die Macht. Die Bolschewiki verstaatlichten das Vermögen der Firma Branobel, so dass die Gründer de facto keine Kontrolle mehr über das von ihnen gegründete Unternehmen hatten.

The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0) The Nobel Nafta Brothers Production Corporation in Baku, Azerbaijan. 1875-1920. Technical Museum (SS PO 2.0)

Die findigen Brüder nutzten jedoch die Ungewissheit darüber, ob die Bolschewiki im russischen Bürgerkrieg siegen würden, und verkauften ihre Anteile an dem Unternehmen, das bereits von den Bolschewiki verstaatlicht worden war, an die amerikanische Standard Oil Company Inc.

Einen Teil des Gewinns aus diesem Geschäft verwendete Alfred Nobel, um 1901 den Nobelpreis zu stiften.

Heute wird den Brüdern Nobel weithin die Gründung der russischen Ölindustrie zugeschrieben, die sich zu einer der größten der Welt entwickelt hat.



