Digitaler Rubel: Wer wird ihn verwenden und wie

Der digitale Rubel ist eine digitale Form der russischen Landeswährung, die die Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland) zusätzlich zu den bestehenden Geldformen ausgeben will.

Digitale Rubel in Form eines digitalen Codes werden in digitalen Geldbörsen von Bürgern und Unternehmen gespeichert. Die Geldbörsen werden auf der Plattform der Bank von Russland geöffnet werden können, und alle Transaktionen mit digitalen Rubeln werden dort stattfinden.

Im Gegensatz zu den bereits existierenden bargeldlosen Rubeln, die in verschiedenen Geschäftsbanken aufbewahrt werden, werden die digitalen Rubel in der Bank von Russland gespeichert. Dies bedeutet, dass sie sicher aufbewahrt werden (ohne die Berücksichtigung von Hackern). Gleichzeitig wird es möglich sein, sie über die üblichen mobilen Anwendungen von Banken und Internetbanken zu verwenden. Jeder Rubel wird einen eindeutigen Code haben, genau wie eine normale Banknote.

Es wird möglich sein, wie gewohnt Überweisungen in digitalen Rubeln zu tätigen – von einer digitalen Geldbörse zu einer digitalen Geldbörse. Es wird aber auch möglich sein, Waren in Geschäften zu bezahlen (in Zukunft über einen QR-Code in der Bankanwendung auf dem Telefon) – mithilfe der kontaktlosen NFC-Technologie.

Das Gesetz über den digitalen Rubel wird in Russland am 1. August 2023 in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt werden die Bank von Russland und eine begrenzte Anzahl von Kreditinstituten und deren Angestellten mit der Verwendung des digitalen Rubels beginnen. Nach Schätzungen der Aufsichtsbehörde werden die Bürger 2025-2027 in der Lage sein, den digitalen Rubel in vollem Umfang zu nutzen.

Laut der Chefin der Bank von Russland, Elwira Nabiullina, wird die Verwendung der neuen Währung freiwillig sein. Der digitale Rubel wird eine zusätzliche Chance für die Menschen sein. „Wenn sie wollen, können sie ihn benutzen, wenn nicht, können sie ihn nicht benutzen. Niemand wird jemanden zwingen, den digitalen Rubel zu verwenden“, erklärte Nabiullina.

Warum der digitale Rubel gebraucht wird

Das rasante Wachstum der digitalen Währungen verringert die Fähigkeit der Bank von Russland als wichtigste Finanzaufsichtsbehörde des Landes, den Wechselkurs und die Inflation zu beeinflussen, und stellt damit ein Risiko für die Stabilität des Finanzsystems und das Funktionieren des gesamten Staates dar. Und Russland ist nicht das einzige Land, das angesichts des wachsenden öffentlichen Interesses an Kryptowährungen mit diesem Problem konfrontiert ist.

Der digitale Rubel sollte eine zentralisierte Alternative zu ungesicherten Bitcoins und Altcoins werden. Für die Bank von Russland (als wichtigste Wirtschaftsbehörde der Russischen Föderation) bedeutet dies einen kontrollierteren Geldumlauf im Lande.

In der Praxis wird dies eine bessere Kontrolle der Haushaltsausgaben ermöglichen – digitale Rubel, die für bestimmte Zwecke kodiert sind, lassen sich schwerer für Bestechung oder andere illegale Zwecke ausgeben. Der Zugang zu Informationen über die Transaktionen von Unternehmen und Personen dürfte die Transparenz des Systems erhöhen und gleichzeitig die Verfolgung der tatsächlichen Größe der Steuerbasis und der Rechtmäßigkeit von Transaktionen ermöglichen.

Auf technologischer Ebene wird dies durch intelligente Verträge geschehen – Transaktionen, die automatisch ausgeführt werden, wenn von den Parteien festgelegte Bedingungen eintreten.

„Ein intelligenter Vertrag wird Informationen über die Parteien der Transaktion, den Betrag und die Bedingungen ihrer Ausführung enthalten“, heißt es im Konzept des digitalen Rubels, das auf der Website der Bank von Russland veröffentlicht wurde. Eine der zusätzlichen Optionen für die Verwendung von Smart Contracts kann auch die Kennzeichnung von digitalen Rubeln sein, die es ermöglicht, die Bedingungen für ihre Ausgabe festzulegen (z.B. bestimmte Kategorien von Waren/Dienstleistungen zu definieren, die mit ihnen gekauft werden können) und die gesamte Kette des Durchgangs von gekennzeichneten digitalen Rubeln zu verfolgen.“

Die Chefin der Bank von Russland, Elwira Nabiullina. Alexej Kudenko/Sputnik Alexej Kudenko/Sputnik

Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass der digitale Rubel wie der bargeldlose Rubel durch das Gesetz über das Bankgeheimnis geschützt sein wird, mit einer Ausnahme in Form der Bereitstellung von Informationen an die Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Vorteile des digitalen Rubels

Wassilij Pindjurin/Getty Images Wassilij Pindjurin/Getty Images

1. Der digitale Rubel wird auf der Plattform der Bank von Russland gespeichert und nicht bei einer kommerziellen Organisation, die möglicherweise irgendwann nicht mehr existiert. Der digitale Rubel wird durch die Gold- und Devisenreserven und andere Vermögenswerte des Staates gedeckt sein.

2. Für die Verwendung digitaler Rubel wird kein Internet benötigt. Die Technologie ist noch nicht ganz ausgereift, aber das Konzept des digitalen Rubels sieht vor, dass der Kunde für Offline-Transaktionen zusätzlich zu einer Online-Geldbörse eine zweite Geldbörse in digitalen Rubeln direkt auf dem mobilen Gerät hat. Diese kann durch regelmäßige Überweisungen von digitalen Rubeln aus der Online-Geldbörse aufgeladen werden, sofern ein Internetzugang vorhanden ist.

3. Im Falle eines Diebstahls oder Verlusts von digitalen Rubeln ermöglicht das Vorhandensein eines eindeutigen digitalen Codes eine schnellere Rückverfolgung der Rubel und die Wiederherstellung der verletzten Rechte der Eigentümer.

4. Für Russen sind Überweisungen und Zahlungen in digitalen Rubeln gebührenfrei. Der Höchstbetrag für die Aufladung einer digitalen Brieftasche und die Höhe einer Überweisung wird 300.000 Rubel pro Monat betragen. Das ist dreimal höher als das derzeitige Limit für kostenlose Überweisungen über das Fast Payment System (FPS, funktioniert über die Handynummer), das 100.000 Rubel beträgt.

5. Für russische Unternehmen wird die Verwendung des digitalen Rubels die Provisionen senken – sie werden 0,3 Prozent nicht überschreiten. Jetzt können sie bis zu 3 % des Zahlungsbetrags erreichen.

6. Es wird davon ausgegangen, dass die Einführung des digitalen Rubels und der nationalen Währungen anderer Länder grenzüberschreitende Überweisungen ohne das SWIFT-System (von dem die größten russischen Banken im Jahr 2022 abgekoppelt wurden) ermöglichen wird.

Bank von Russland. Michail Tereschtschenko/TASS Michail Tereschtschenko/TASS

„Mehr als 30 Regulierungsbehörden arbeiten jetzt an nationalen digitalen Währungen“, sagte Olga Skorobogatowa, erste stellvertretende Vorsitzende der Bank von Russland. „Ich denke, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Regulierungsbehörden in dieses Thema gestürzt haben, darauf hindeutet, dass in den nächsten 5-7 Jahren mehrere Länder eine nationale digitale Währung einführen werden. Und dann wird es möglich sein, Fragen der direkten Integration anzugehen. In diesem Fall ist SWIFT möglicherweise nicht notwendig, da es sich um andere technologische Interaktionen handelt.“

Im Moment wird die digitale Währung von Nigeria aktiv genutzt, und viele Länder haben Pilotprojekte gestartet (China, Südafrika, Thailand, Singapur, Kasachstan, Saudi-Arabien), mehr als zwanzig Länder entwickeln ihre eigene digitale Währung (Indien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien, Kanada, Türkei, Australien).

Nachteile des digitalen Rubels

Sitthiphong/Getty Images Sitthiphong/Getty Images

1. Zinsen auf das Guthaben des Kontos in digitalen Rubeln und Cashback für Einkäufe fallen nicht an, d.h. die digitalen Rubel unterliegen der Inflation. Sie können kein Depot eröffnen oder einen Kredit in digitalen Rubeln aufnehmen.

2. Es gibt keine hundertprozentige Garantie für den Schutz von digitalen Rubeln: Hackerangriffe und Betrug sind möglich. Aber mithilfe eines Codes wird es einfacher sein, das Geld zurückzuerstatten.

3. Theoretisch kann die staatliche Aufsichtsbehörde mithilfe eines Codes die Verwendung von digitalen Rubeln einschränken, aber bisher gibt es kein solches Ziel.



