Kosmisch speisen wie Gagarin: Wie sich russisches Weltraumessen entwickelte

Pressebilder des Space Food Labors Pressebilder des Space Food Labors

Das Stereotyp von Weltraumnahrung, die in Tuben kommt, ist ziemlich veraltet. Sie können solche zwar immer noch auf der Internationalen Raumstation ISS finden, aber nur für die Aufnahme von Honig und Soßen. Auf der Erde nur als Andenken.

Seit 1982 wird echtes Weltraumfutter dehydriert und für schwerelose Bedingungen in eigens dafür entworfenen Plastiktüten gelagert. Kosmonauten müssen dann nur heißes oder kaltes Wasser hinzufügen, um die Feuchtigkeit in den Produkten wiederherzustellen. Einmal schütteln - und das Essen ist gekocht. Dann schneiden sie die Oberseite des Pakets ab, tauchen mit einem speziellen langen Löffel ein und fangen an zu essen.

In der Birjulewo-Versuchsanlage in Moskau wird Weltraumspeise mit speziellen Technologien hergestellt. 90 Prozent von praktisch jedem Essen besteht aus Wasser. Wenn es entfernt wird, nehmen Volumen und Gewicht, was eine wichtige Rolle bei Raumflügen spielt. Denn jedes Gramm ins Weltall zu schicken kostet viel, viel Geld. Daher wird das Essen der Dehydration unterzogen.

Eine weitere beliebte Raumverpackung sind Konserven, die meist Fleisch oder Fisch in Gelee enthalten und in einer speziellen Elektroheizung erhitzt werden können. Interessanterweise versorgt die NASA die ISS teilweise mit Lebensmitteln aus dem Lebensmittelgeschäft, nur dieAußenverpackung wird dann speziell bearbeitet.

Kosmische Speisekarte

Es gibt mehr als 450 Gerichte in der Speisekarte des russischen "Raum-Restaurants": die berühmtesten sind Borschtsch, Rassolnik, Rinderzunge mit Oliven. In der russischen Kultur ist Hüttenkäse sehr beliebt. Es ist auch unentbehrlich für das normale Funktionieren des Körpers der Kosmonauten, da er reich an Calcium in einer bioverfügbaren Form ist. Russische Kosmonauten handeln auf der ISS oft Hüttenkäse gegen Garnelenund Sashimi von ihren amerikanischen und japanischen Kollegen.

"Russische Suppen haben mir neue Geschmacksrichtungen eröffnet. Ich habe nie Hüttenkäse mit Sanddorn gegessen, ziemlich ungewöhnlich, aber sehr lecker ", sagt Alexandre Mangeot, ein französischer Crew-Commander der Mars 160 Mission der Mars Society. Mangeot verbrachte einen Monat auf der Insel Devon in der Arktis, wo seine Crew nur Laboressen als Weltraumnahrung bekam.

All-Essen für alle

Seit kurzem kann jeder Weltraumessen probieren. Lange Zeit wurde jeder Informationsbrocken über die Raumfahrtindustrie klassifiziert. Aber dann brachte das russische Laboratorium für Weltraumnahrung zum ersten Mal Raumnahrung für den Massenmarkt.

Als Hommage an die Geschichte wird dieses Space Food in derselben Birjulewo-Versuchsanlage in Tuben und Dosen hergestellt. Im Vergleich zur modernen dehydrierten Raumnahrung ist es gebrauchsfertig. Obwohl die Rezepte und Verarbeitungstechnologien noch geheim gehalten werden, kann jetzt jeder als Kosmonaut essen.

Ingenieur Anton Lopatin probierte Space-Food zum ersten Mal auf der Weltraumkonferenz:

"Ich habe immer gedacht, dass Space Food nicht wirklich lecker ist. Aber Borschtsch aus dem Labor des Space Food schmeckt genauso wie der meiner Frau. Im Auto sind auch die Tuben sehr praktisch, um davon zu essen."

Herausforderungen des Weltraumessens

Zu Beginn des Weltraums dachten die Wissenschaftler, es sei fast unmöglich, in Schwerelosigkeit zu essen. Der erste Mann im Weltraum Jurij Gagarin hatte eine wichtige Aufgabe auf seinem 108-Minuten-Flug: den "Versuch zu essen". Es stellte sich heraus, dass es möglich war. In der Schwerelosigkeit treten viele Veränderungen im menschlichen Körper auf, zum Beispiel wird Calcium aus den Knochen ausgewaschen. Daher sollte die Ernährung des Kosmonauten streng auf Fette, Proteine ​​und Kohlenhydrate abgestimmt sein. Oft ändern Kosmonauten ihre Geschmackspräferenzen. Vor dem Flug und während des Fluges können sie ein völlig anderes Essen genießen. Space Food hat darüber hinaus eine therapeutische Wirkung für die Psyche.

Die Wissenschaftler standen vor vielen Hindernissen, um die beste Lösung zu finden: Unfähigkeit, gewöhnliches Geschirr zu verwenden; Abnahme des Gewichts der Produkte; Lagerung ohne Kühlschrank; Spezialverpackung zum Essen in Schwerelosigkeit.

Darüber hinaus mussten sie das Rezept des Fertiggerichts entwickeln und die Arbeit der Kosmonauten in Stresssituationen mit erhöhter körperlicher und geistiger Belastung berücksichtigen. Daher sollte Weltraumspeise in sich nützliche Substanzen, Vitamine und Mikroelemente erhalten. Die Ernährung des Kosmonauten sollte streng ausgewogen, aber eben auch lecker sein.

Brot musste ganz anders zubereitet werden, damit es nicht bröckelt und nicht schlecht wird. Das Russische Institut für Backwarenindustrie musste eine Lösung finden, um Brot auf die ISS zu bringen, ohne dass die Krümel in das Belüftungssystem gelangten. Sie haben sich Mini-Brote ausgedacht. Durch die Art und den Geschmack unterscheidet sich dieses Brot fast nicht von dem, was wir auf der Erde essen.

