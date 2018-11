Zwischenfall in der Straße von Kertsch: Welche russischen Schiffe waren am Konflikt beteiligt?

Am Morgen des 25. Novembers beschlagnahmten die Grenztruppen des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands (FSB) drei ukrainische Schiffe, die am 25. November die Grenzen des Landes in der Schwarzmeerregion verletzt haben. Der FSB wies darauf hin, dass die Schiffe keinen Antrag auf Durchfahrt durch die russischen Hoheitsgewässer gestellt hätten, gefährlich manövrierten und den Forderungen der russischen Behörden nicht nachkamen.